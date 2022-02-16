元宵节是如何成为“中国式狂欢节”的

来源：中国青年报

作者：张汀

“一年明月打头圆”，农历正月十五是中国的传统节日——元宵节。西汉时期，汉武帝刘彻诏令司马迁等人议造的“太初历”，确立正月初一的“岁首”地位，也让正月十五这天成为新年第一个月圆之夜。

人们在这天向上苍祈求雨水丰沛、农桑丰收，女性在这天许下觅得良缘的愿望，皇家在这天，拜谒汉代崇尚的天帝和至高神“太一神”。《史记·乐书》有载：“汉家常以正月上辛祠太一甘泉，以昏时夜祠，到明而终。”这也被许多人视作正月十五祭祀天神、点灯观灯传统的开端。

开工之前最后一次大型休闲娱乐活动

东汉永平年间，汉明帝将佛教引入中原，为了弘扬佛法，下令正月十五夜在宫中和寺院“燃灯表佛”。随着佛教文化影响的扩大、道教文化的加入和皇家祭祀仪式的加成，正月十五夜燃灯的习俗，逐渐在全国扩展开来。

南北朝时，梁武帝笃信佛教，于是在正月十五大张宫中灯火。唐朝时，中外文化交流更为密切，佛教大兴，仕官百姓普遍在这一天“燃灯供佛”，灯火于是遍布民间。自此，正月十五张灯即成为法定之事。

从宋代开始，“元宵”一词开始出现在文献典籍中，例如南宋周必大的《平园续稿》载有“元宵煮浮元子，前辈似未曾赋此”。元代有“爱元宵三五风光，月色婵娟，灯火辉煌”，明朝的元宵灯会持续时间很长，自正月初八到十七，整整十天，以显示歌舞升平。

清朝，满族入主中原，宫廷不再办灯会，民间的灯会却仍然壮观。由此可见，元宵节以其特有的文化底蕴与天然的文化亲和力，受到人们的拥戴并植根于民众的心中。

由于元宵节诞生之初曾承担皇家祭祀职能，元宵之夜需要通宵礼佛，宵禁由此暂停。这天晚上，民众不仅可以进行祭祀祈福，还是长期受礼法约束、尤其是平日被限制在家的古代妇女，一年一度难得的出门社交契机。人们自由外出、游玩赏灯，也是年轻男女乘机会见意中人的好时机，真可谓“见许多、才子艳质，携手并肩低语”（北宋李邴《女冠子(上元)》），“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”（辛弃疾《青玉案·元夕》）。

元宵节，被视为“过年”的终点，呈现的是春节的高潮与尾声。民间常说的“过年”，“过”的既有新年又有旧年。人们从农历腊月初八到大年三十，是跨过了旧年；从正月初一到正月十五，正式跨到了新年。正月十五的“闹元宵”，就是人们在正式开工之前，从家庭成员之中走出，进行的最后一次大型休闲娱乐活动。

元宵节的一切活动以“闹”为核心

元宵节的一切活动以“闹”为核心，人们舞龙灯、放花灯、踩高跷、集体祭祀等。与跨“旧年”时的阖家团圆“守岁”不同，这种“闹”更接近集体性，是新年里第一次接近“狂欢”属性的大规模集体活动。这也意味着“年”的结束，人们又要进行新一年的生产生活，重新回到社会秩序中去。

“回到社会中去”的人们，在创造闹元宵的方式上毫不吝啬才华，体现了中国古代城市生活的异彩纷呈。人们在祭祀祖先、祈求兴盛的时候，既有宏大隆重的仪式，又往往会在其中增添一些娱乐色彩。

隋朝，《隋书·柳彧传》记载：“窃见京邑，爰及外州，每以正月望夜，充街塞陌，聚戏朋游。鸣鼓聒天，燎炬照地。人戴兽面，男为女服，倡优杂技，诡装异形。以秽嫚为欢娱，用鄙亵为笑乐，内外共观，曾不相避。”描述的是京城与外地州城的人们，在正月十五月夜集会娱乐，鼓乐喧天，火炬照地，化装游行的队伍填满街巷的场景，颇有现代西方社会“万圣节”“狂欢节”的风格，元宵的热闹场景可窥一斑。但这在当时是新兴的城市节俗，被保守官员上书抨击，认为元宵狂欢不顾男女有别，不符封建礼法，应当禁止。

到了唐代，都城平时有宵禁，私自夜行者会被处以重罚。但在元宵节期间，官府会下令特许打开坊门，弛禁三夜，任由人们彻夜狂欢。唐中宗李显还曾带着公主、宫女等数千人，微服出行、踏月赏灯，并让宫女们“衣罗绮，曳锦绣，耀珠翠，施香粉”。唐刘肃《大唐新语》记：“京城正月望日，盛饰灯影之会，金吾弛禁，特许夜行。贵臣戚属及下俚工贾，无不夜游。”在国力空前强大的唐朝，东都洛阳、江南扬州、西北凉州等地的元宵节同样热闹，处处张挂彩灯，人们还制作巨大的灯轮、灯树、灯柱等，满城火树银花。

在封建社会标榜的君民同庆上，宋代元宵节达到了新的高度。北宋《东京梦华录》有载：“正月十五日元宵……奇术异能，歌舞百戏，鳞鳞相切，乐声嘈杂十余里，击丸蹴踘，踏索上竿……至正月七日，人使朝辞出门，灯山上彩，金碧相射，锦绣交辉……横列三门，各有彩结金书大牌，中曰‘都门道’，左右曰‘左右禁卫之门’，上有大牌曰‘宣和与民同乐’……宣德楼上，皆垂黄缘，帘中一位，乃御座……万姓皆在露台下观看，乐人时引万姓山呼。”在元宵节，人们可以从严苛的礼教秩序中暂时脱离，恣意玩乐，欣赏百戏灯火，与君王近距离接触。

南宋时期，据吴自牧《梦粱录》载：“今杭城（杭州）元夕之时，自十四为始，对支所犒钱酒。十五夜，帅臣出街弹压，遇舞队照例特犒。街坊买卖之人，并行支钱散给。此岁岁州府科额支行，庶几体朝廷与民同乐之意……更兼家家灯火，处处管弦，如清河坊蒋检阅家，奇茶异汤，随索随应，点月色大泡灯，光辉满屋，过者莫不驻足而观。”花灯中歌舞升平，官府慷慨发放“开工利是”，丰富的节日活动内容包含着祈愿开工大吉的好彩头，官民同乐于此，节日热度不减。

明代的元宵节是城市公共性表现最强的节日，京城百官放假十日，在东华门外形成灯市，卖灯的商贩、买灯的顾客、观灯的游客，络绎不绝，热闹非凡。“天下繁华，咸萃于此。勋戚内眷登楼玩看，了不畏人。”（明代刘若愚《酌中志》）

为描写南方的元宵节，明人谢肇淛说：“富贵之家，曲房燕寝，无不张设，殆以千计，重门洞开、纵人游玩……游人士女，车马喧阗，竟夜乃散。”明人张岱在《陶庵梦忆》中记述杭州龙山放灯的情景：“山无不灯，灯无不席，席无不人，人无不歌唱鼓吹。”可见当时元宵盛况。

清代的元宵灯市依旧热闹，清中期前，京城正月十三至十六，四晚灯火通宵，依然“金吾不禁”。晚清北京，灯节以东四牌楼及地安门为最盛，其次是工部、兵部，东安门、新街口、西四牌楼“亦稍有可观”；天津上元日，“通衢张灯结彩，放花炬，遍地歌舞”；苏州元宵前后，家家户户的锣鼓敲起来，“或三五成群，各执一器，儿童围绕以行，且行且击，满街鼎沸，俗呼走马锣鼓”。

没人不爱元宵节

如今，元宵节已经历了千年风霜，但依然是中华儿女心中最重要的传统节日之一，在海外华人聚居区也备受重视。除汉族以外，满族、朝鲜族、赫哲族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、回族、锡伯族、藏族、白族、纳西族、苗族、瑶族、畲族、壮族、布依族、黎族、仡佬族等多个少数民族同胞，同样会在元宵节进行一系列独具特色的活动。

其中，甘南地区的东山转灯、黔东南地区的苗族舞龙嘘花习俗、赣西客家的元宵节庆、贵州德江的炸龙习俗、黑龙江黑河的瑷珲上元节、山东淄博的花灯会、北京密云的九曲黄河阵灯俗等27项地方性元宵节俗，已入选国家级非遗代表性项目名录。从许多传统的民间游艺形式中，我们依然能看到古代人们流连于花灯中狂欢的影子。

元宵节，中国古代人民从日复一日的生活和工作中暂时脱离，暂缓了封建礼法和世俗事务带来的压力。这一盛大节日超越了时空界限，成为不分民族和阶层的场域和文化意象，也为中国民间文化的传承提供了优越的载体。这一场具备中国特色和文化内涵的“狂欢”，伴随着春灯温馨、银月照天，喧闹又不失浪漫，教人如何不爱它？

作者系文化和旅游部恭王府博物馆综合业务部馆员