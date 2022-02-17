小学生拿压岁钱发红包 凸显财商教育不可缺

来源：北京青年报

作者：张立美

日前，江苏苏州一名7岁小学生将两万多元现金放进书包带到学校，给班级老师和同学们发红包，老师随后通知家长收回。15日，这名小学生的母亲曹女士告诉记者，儿子上小学二年级，平时性格大方爱分享，钱是从家里拿的，事后已引导教育孩子。

站在成人世界的视角，小学生拿着两万多元现金带到学校给老师和同学发红包，这样的朋友似乎值得交往。但是，从小学生健康成长角度说，拿压岁钱给老师和同学发红包的做法很不可取，我们大人不能只是当成一则笑话看，必须当成一个教育问题来正确处理。

从教育角度说，对小学生拿压岁钱给老师和同学发红包的行为如果没有及时予以制止和正确引导的话，很可能将社会上浮夸之风带进校园，在客观上容易助长攀比的歪风邪气。如果其他同学接受了这名学生发来的红包，一旦友谊掺杂私利，交往变得不再单纯。而如果是老师接受了学生的红包，就会违反学校规定，触犯道德底线。

从法律角度说，小学生拿着两万多元压岁钱给老师和学生发红包存在道德和法律风险，容易引发纠纷。《民法典》第二十条规定，“不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。” 7岁小学生在法律上无民事行为能力，不能私自给他人发红包。

小学生拿压岁钱发红包一事从侧面凸显“财商教育”不可缺。近年来，随着人们收入水平的提高，一些中小学生过年期间收到的压岁钱越来越多，收到几千元、上万元压岁钱已经不在少数。但小学生如何正确、合理使用压岁钱，父母大多对孩子缺少正确引导，使得一些孩子在支配、使用压岁钱时为所欲为，存在乱消费、高消费、理财能力差等问题，不利于青少年儿童形成正确、科学的财富观、消费观。

在小学生收到压岁钱越来越多的新时代，学校和家庭都有必要以如何正确使用压岁钱为着手点，根据少年儿童的成长心理等状况，对学生开展财商教育，补上财商教育这一课。要引导学生正确、合理、科学使用和支配压岁钱，让孩子从小懂得“君子爱财，取之有道，用之有度”的基本道理，避免因孩子不当使用压岁钱引发纠纷。