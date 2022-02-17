中国“00后”走向职场：注重用兴趣来择业 看重工作和生活平衡

来源：中国新闻网

今年将从湖南大学金融专业毕业的韩建光，16日置身人气爆棚的海南自由贸易港招才引智春节返乡人才对接会寻找心仪工作。这位“00后”大学生说，他的求职意向不局限于所学专业，只要前景好、上升空间大的企业都会选择。

记者采访了解到，即将步入职场的“00后”大学生并未大范围“撒网”投简历，他们更加明确自身优势、职场定位和发展方向，心态亦渐趋务实、理性。

智联招聘发布的《2021大学生就业力调研报告》分析，随着就业市场竞争加剧及对人才要求提高，大学生群体也在调整发展路径，越来越多人选择继续深造，或拥抱当下，灵活就业、自由职业等多元的就业形态，拓宽自己的未来选择。

“专业是否对口不重要，只要感兴趣。”海南师范大学大四学生彭雯说，她不在乎初次就业的职位和薪水，看好的是未来的成长空间。她专门对照自身优势、缺点和兴趣针对性求职，不好高骛远，希望从底层做起。

与“70后”“80后”求职者优先考虑薪资待遇和稳定性不同，年轻一代的求职者更看重“工作和生活平衡”，更青睐人性化的雇主与合理的工作制度。

大学生转变就业心态的同时，招聘企业的揽人门槛也在降低，逐步改变强调学历、年龄等招聘条件。“‘00后’年轻人特别注重用兴趣来择业，呈现多元化特点。”海南某网络科技有限公司人事负责人张丹雪发出“招人令”，“情商高，人品好，足够努力，就是我们需要的人。”

从招聘会上可见，海南自贸港对高校毕业生的吸引力增强，管理类、IT类、医疗医药类、金融类等岗位成“香饽饽”。海南旅投免税品有限公司提供20余个岗位，其招聘展位前排起长队。

在各个招聘展位前徘徊，阅读企业招聘信息，“00后”大学生牟馨想找一份与销售相关的工作。“北上广的就业机会是多一些，但家在海南，当前正在建设自贸港，潜力很大。”学习国际贸易专业的牟馨向一个医药公司投递简历，她称愿为家乡付出芳华。

为吸引新生代求职者，不少企业纷纷抛出“诱人福利”来抢人，包括带薪休假、员工旅游、提供宿舍、免费员工餐等。

据中国教育部统计数据，2022年高校毕业生规模将达到1076万人，比上年增加167万人。辅安人才人力资源(海南)有限公司总经理皮进宇认为，大学生就业日趋理性、科学与多元化的现象，或因逐年持续增加的高校毕业生人数倒逼其日益重视发展空间。

皮进宇说，“90后”“00后”正逐渐成为人力资源市场的主角，用人单位可结合自身特点，用培训、企业文化和内部管理模式，引导年轻求职者既保持个性，又踏实工作。

