丈夫病榻前跳舞被骂上热搜 当事人：不幸家庭也有追求快乐权利

来源：钱江晚报

台州仙居县女子崔芳丽怎么都想不到，自娱自乐的一段跳舞视频在网上流传后，自己竟然被“骂”上热搜。

崔芳丽是仙居县皤滩乡板桥村的一名村民。3年前，她的丈夫因脑出血中风致残，起居无法自理。这些年，照顾丈夫的重担落在崔芳丽的肩上。

1月25日，春节前夕，崔芳丽在患病丈夫的病榻前跳了一段舞蹈，本想自我放松一下，结果遭到了诸多网友的质疑和谩骂。2月13日，记者赶到崔芳丽家里，独家探访这个家庭。

只要人还在

怎么都好过墙头一张照片

崔芳丽和丈夫方建辉从同学到夫妻，“结婚20多年从没红过脸吵过架。”说起丈夫，崔芳丽脸上就会洋溢起暖暖的笑意。

2019年1月，方建辉在家看球赛时，情绪太过激动，导致脑部出血当场昏迷。医生检查后发现，他是脑干部位出血，呼吸几乎没了，还有一点心跳。专家紧急会诊后告诉崔芳丽，从医学角度来讲，抢救意义不大，“就算能保命，很可能是一辈子的植物人。”

当时，方建辉的父母、亲友都赶到了医院，虽万般不舍，但考虑到以后的负担及压力，大家都一致同意放弃——除了崔芳丽。

“我当时完全接受不了，我爱的人刚才还好好的，怎么说没了就没了呢？”崔芳丽给医生和亲属们下跪恳求：“不要放弃，一定把他救回来，哪怕植物人，我会照顾。”

在崔芳丽的坚持下，抢救方建辉的手术开始了。正如医生说的，暂时保住一条命的方建辉术后一直处于植物人状态。不少人劝崔芳丽不要为难自己，趁年轻还有机会组建新的家庭——当时，崔芳丽才44岁。

崔芳丽一点都听不进去，“人是我要求救回的，无论将来的生活多难，我都会坚持下去，无怨无悔。”

兴许为她的坚持和照料所感动，植物人方建辉在两个多月后，竟然睁开了眼睛。

那一天，崔芳丽失声痛哭。压抑了太久的委屈和心痛在那一刻爆发了出来，“还好我没有放弃，那刻我真是太开心了。”

崔芳丽认为，不管怎么样，丈夫人还在，好过只有他一张挂在墙头的照片。

1000多个日夜

贴身照料只求与他白头到老

走进房间，钱报·小时记者很难相信这是有个卧床3年多的病患的家——房间里干净整洁一尘不染，丝毫闻不到异味，空气里反而有一丝微甜的好闻味道。

不大的卧室里，放满了各式各样的器械——就在这二十多平的地方，崔芳丽不仅照顾丈夫的日常饮食，还要不间断地帮他做康复训练。“但凡我老公用得到的东西，我基本都给买齐了。”

每天早晨，崔芳丽先给丈夫喂早饭。方建辉病倒后，不会说话也无法自主进食，吃东西都需要靠崔芳丽用破壁机打成糊，再通过鼻管直接用针筒推进胃里。吃完早餐，崔芳丽用轮椅把丈夫推到一个摆满康复器械的房间里早锻炼，防止他肌肉完全萎缩。

方建辉一天要吃5顿。除了三餐外，崔芳丽还会准备一些新鲜水果当下午茶，晚上也会加一餐营养餐。但她自己经常一天只吃2顿。

现在的方建辉，在崔芳丽的照顾下，意识已完全恢复了。他听得懂也看得见，交流可以靠一些简单的手势和肢体动作来传递。夫妻间的默契让崔芳丽可以通过丈夫的一个眼神读懂他的需求。每隔2小时，崔芳丽要帮喉咙插管的方建辉吸痰，为了让丈夫舒服一些，崔芳丽也不管电费，一直保持高功耗的氧气机运作着。

崔芳丽的抽屉里放着2本记事本，一本是丈夫每天的血压情况，另一本亲友们每次给的慰问金，一笔不少。丈夫生病后，夫妻俩靠着之前做生意赚的一点钱在苦苦支撑。每年仙居杨梅季时，崔芳丽靠帮朋友忙赚点生活费，“我们现在没能力去还，但翻开这些‘恩情’，我就觉得心热有力量了。”

崔芳丽和方建辉有两个孩子，大女儿刚毕业，在一家医院做实习护士，小儿子正在上六年级。

其间，记者碰巧遇到来看望方建辉的村书记方书记，崔芳丽真的让他很感动，“崔芳丽真是有情有义，把丈夫照顾得这么好。”

“不知道我老公能陪我走多远，如果可以，我希望他一直陪着我，和我一起白头到老，走完余生。”崔芳丽对记者说。

面对谩骂

她依旧保持乐观

和崔芳丽交谈，记者感觉，眼前这个女人就像一个小太阳，生活的阴霾罩不住她，丈夫的不幸、生活的不易都没能将她击垮，她散发的“光与热”，能穿透寒冷，感染旁人。

“我这人是个乐天派，人生再苦，我也不会抱怨，照样嘻嘻哈哈。”崔芳丽告诉记者，她最喜欢跳舞，“之前，我经常和村里人一起到广场上跳跳舞。但老公生病后，我哪里也去不了，所以有时候就自己在家跳一下。”

不久前，崔芳丽花了25块钱买了个自拍杆，用手机记录自己照顾丈夫的故事，也时不时在丈夫病床前跳个舞，自娱自乐一下，却不曾想，一段18秒的跳舞视频却会引来如此巨大的波折。

无数网友说，崔芳丽在患病老公病床前还能那么热舞，骂她是“没心没肺”“巴不得老公死”……那段时间，崔芳丽一打开自己的抖音，就能收到一堆骂她的私信，怎么难听怎么骂。

“你不生气吗？”记者问崔芳丽。

她笑着摇摇头，“除了丈夫的生死，其他的，我都不计较，也不需要解释。对老公好不好，只有我自己和身边的人知道，我问心无愧。”

崔芳丽表示，自己拍视频上传抖音的事情，丈夫很支持她，她的每一段视频，都会在上传前给丈夫“审核”一遍，“原本只想分享我们与病魔抗争的日常，没想到会惹来网友的骂。但换个角度来讲，我也不经意间火了一把，没啥不好啊！”

她，果然乐观。

崔芳丽透露，事后，一个骂她的网友给她发来私信道歉，她大方接受，“在搞清楚真相前，请不要以最大的恶意去揣测别人。谁说不幸的家庭就不能有追求快乐的权利呢？”