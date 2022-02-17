“青绿腰谜面”上热搜 聊到灯谜知识你能想到啥？

来源：中国新闻网

2022中国央视元宵晚会上，各式各样的灯谜引起不少观众的兴趣。

比如，火出圈的舞蹈诗剧《只此青绿》被做成了灯谜，谜面就是“唯有山水色”。猜谜环节，该舞蹈诗剧的领舞孟庆旸用优雅的舞蹈动作进行了回答。很快，“青绿腰谜面”登上了热搜。

其实，很久之前，中国民间就有元宵节猜灯谜的习俗。对人们来说，猜灯谜是一种颇具文化内涵的益智活动。

灯谜的种类很多，一般来说，谜面文字要求简单明了，通俗易懂。灯谜的谜底范围很广，成语等皆可入谜。还有人总结了猜灯谜的各种方法，有增补法、半面法等。

随着时光推移，人们对猜灯谜的喜爱逐渐增长。灯谜在制作与修辞方面愈加完善，后来还有了固定的格式，大家通常所说的“灯谜三要素”，就是谜面、谜目和谜底。

猜灯谜的习俗在一些文艺作品中曾有过体现。在《红楼梦》中，就有不少关于贾府中众人过元宵节、猜灯谜等情节的描写。

总的来说，灯谜的历史十分悠久。有观点认为，灯谜最早由谜语发展而来，起源于春秋战国时期，是一种富有诙谐、笑谑意味的文艺游戏。

到了宋代，花样百出的谜语逐渐和光彩夺目的花灯结合在一起。《武林旧事?灯品》提到：“以绢灯剪写诗词，时寓讥笑，及画人物，藏头隐语，及旧京诨语，戏弄行人。”

南宋时，临安每逢元宵节时制谜、猜谜的人也比较多。有人会把谜语写在纸条上，贴在五光十色的彩灯上供人猜，有趣又好玩，丰富了元宵节赏灯的乐趣，比较受欢迎。

有文章提到，明代文学家王鏊在《姑苏志》中记载：“上元灯市，藏谜者曰‘弹壁灯’。”所谓“弹壁灯”，是指灯笼一面靠壁，三面粘贴谜条。由于在灯上粘谜，所以叫“灯谜”。

慢慢地，灯谜成了灯会上的快乐源泉之一。《燕京杂记》中提及，“初二至十六，开琉璃厂，上元设灯谜，猜中以物酬之，俗谓之打灯虎。”猜对了，还能得到小小的奖励。

此外，“谜语甚典博，上自经文，下及词曲，非学问渊深者弗中也。”也就是说，不少灯谜兼具知识性和趣味性，想要猜中，可能还真得需要一些知识储备。

到今天，猜灯谜仍然是很多人欢度元宵的必备环节。一个个有趣的灯谜，与光影流转的花灯相伴，将传统节日装点得多姿多彩，给男女老幼带来无尽欢乐。

元宵猜灯谜，既有生活意趣，又考验猜谜人的反应能力与文化修养，堪称雅俗共赏。或许正是因此，这个古老习俗至今仍富有生命力，受到人们的广泛欢迎。