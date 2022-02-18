网红探店，还能“红”多久？

来源：光明日报

作者：汪灿

在社交媒体、视频平台“冲浪”时，你刷到过探店文章或视频吗？大概率是肯定的。

那些精致的美食图片、绘声绘色的文字描述、沉浸式的吃播视频，总能轻易刺激每个人的味蕾和消费欲望。我自己也被不少探店网红、探店博主的图文或视频种草过，包括美食、服饰、生活用品，体验多数也还不错。

在我眼里，他们充当了一种“信息筛选员”的身份，负责帮普通人在海量混杂的信息海洋里，挑选出适合我们且我们需要的东西。由此，也就帮繁忙的现代人节省了时间和精力，提升了其消费和接受服务的效率和满意度——当然，这种结果很大程度上也依赖于互联网平台的算法等技术手段。

站在商业角度，探店内容和探店网红的出现，也是互联网时代的必然产物。虽然古语有云“酒香不怕巷子深”，但流量经济时代也难免“每个人只有15分钟的成名机会”。尤其是对于一家主打本地生活的商家来说，更低成本的精准营销对于其生存发展来说，至关重要。“只需要30个探店博主，就可以打造一家网红餐厅”，足以说明探店天然契合本地小微商家的核心诉求。

另外，不得不提的是，长沙、成都等城市近几年在互联网上快速出圈，与网红经济的崛起密不可分。大量以分享、推介本地美食、景点、新潮生活方式为主的探店内容，在网红城市的构建过程中功不可没。

当我们在谈论探店内容、探店网红时，有必要对它们对普通消费者、新型商业形态、城市形象塑造等方面起到的重要作用，给予应有的肯定。

不过，也得承认，随着探店从网红基于个人真实体验的信息分享，逐渐变为一种商业营销手段，探店本身的性质和人们对探店网红的观看，也发生了变化。根源不在于探店本身，而是在缺乏科学管理和有效引导的条件下，探店在环节上出现了形形色色令人眼花缭乱的行为。

比如，一些探店网红产出的内容，不在基于“真实”和“亲历”这两大核心，而是通过五花八门的包装、美化手段造假，过度褒扬或贬低商品或服务。一些探店网红之于商家的关系，不再是平等互惠的商业准则，而是变成了一方对另一方的“白嫖”乃至霸凌；而他们之于消费者，也不再靠诚信为本、内容为王，而是急吼吼的“割韭菜”。一些网络媒体和视频平台盲目追求流量效应，对探店网红不加甄别、过度扶持，造成探店内容泥沙俱下，反而对消费者造成误导等等。典型的现象是，部分探店博主吹得天花乱坠的美食店、打卡圣地，待到消费者真去体验，完全是另一副模样，只能大呼上当，进而“反探店”。

从市场经济运行的规则看，探店网红只是在消费场景中扮演了前期“导流”的角色，商家的商品和服务能不能站稳市场、赢得口碑，终究还是要靠硬实力说话。不练好内功、想靠探店网红们持续“红”下去的思维，只是一种虚妄，消费者自会用脚投票。但这并不表示，对探店行业中出现的诸多乱象和潜在风险，就应不予重视和警惕。既要在制度设计上充分用好现有中国《广告法》、《电子商务法》等现有法律法规，也要在常态化监管中根据随时出现的新问题、新矛盾及时出台新的监管办法措施，标本兼治、多管齐下。

让探店产业运转规范化、活力最大化、效应良性化，实现网红、商家、平台、消费者共赢，在互联网时代和流量经济语境下，或许是个不容回避的话题，也可以做到的目标。