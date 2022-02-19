花1个亿人民币打假7000家店 鹿角巷的教训是什么

来源：澎湃新闻

作者：易之

常喝奶茶的都知道，看到“鹿角巷”的奶茶店，一般是不敢轻易进去的。原因是这家奶茶因为对商标注册细则不详，让假店钻了空子，以致于中国全国出现了7000多家假店，而自己的直营店才114家，并且打假维权已经花了1亿元（人民币，下同）。由此，鹿角巷奶茶也被网友称为“年度最惨奶茶店”。

也正是因为这则新闻，很多人才发现，原来这么多年喝的都是假奶茶。有网友形容，这个真假比例，喝到真货的概率宛如抽盲盒。

这是一个非常生动的“品牌淡化”的案例。由于品牌维护没到位，市面上假货泛滥，最终导致品牌的形象、信誉以及产品质量被极大模糊，辨识度急剧降低，市场价值大打折扣。

客观来说，这其中有商家经营策略的问题。通过报道可知，商家在注册时时间差没把握准，导致被人抢注，以致于随后的申请过程中反复出现复审、异议，迁延日久，以致假冒品牌四处冒头、防不胜防。

同时，一开始该商家只注册了第43类餐饮服务商标，而忽略了第30类方便食品与第32类啤酒饮料的注册。结果清理完山寨门店后，冲泡类的假产品又大量出现，令商家极为头疼。

正如鹿角巷的官方通告所说，商家对“商标注册细则不详”，以致于出现了市场乱象。但乱象的代价却不只是商家自己来承担的。有不少创业者被山寨奶茶店忽悠，加盟了假店，最后产品被打差评，根本卖不掉，有的亏损金额达百万之巨。

鹿角巷奶茶堪称一个样本，突出展现了如果产权保护存有疏漏，将会给自己及市场带来怎样的危害。这个案例应当给广大商家敲响警钟，一定要细致研读法律规定，堵住所有风险点，避免在品牌维护上翻车。

对相关部门来说，这个案例也有引发重视的必要。就在最近，中国国家知识产权局对“冰墩墩”“雪容融”“谷爱凌”等商标进行特殊保护，并依职权主动宣告一批抢注商标无效，积极履行职责，有力保护了知识产权，引发了社会的广泛肯定。

这种情况有特殊性，也不太可能要求职能部门在类似纠纷时都主动介入，但提供一些必要的提示，加强和市场主体的沟通是可行的。比如定期向社会发布一些典型案例，针对当前新出现的问题进行广泛告知，做好充分的法律解释工作，这些都是可以持续发力的。

其实，在现代知识产权保护的逻辑下，类似问题不太可能有一劳永逸或是快刀斩乱麻的解法，指望新规一出就乱象廓清，也并不现实。这是社会鼓励创新、保护私权利的本质所决定的，商标的注册申请是市场主体的天然权利。这也就注定了保护知识产权，依旧是一个复杂、繁琐甚至漫长的过程。

对于商家来说，把法律条文翻来覆去研究透，把商标巨细无遗地注册个遍，一个官司打上数年的劳心劳力，恐怕仍是免不了的。对于相关部门来说，也要看到知识产权纠纷对经济秩序的破坏，创新管理办法，尽可能地降低商家维权成本，提高纠纷解决的效率。

这次，市场方和管理方不妨就把鹿角巷作为一个典型案例，充分吸取经验和教训、查漏补缺，共同预防下一个鹿角巷。