育儿假听起来诱人，休起来难，怎么办？

来源：中新网客户端

“育儿假啥时候能真休？政策有但休不到”“育儿假和事假有啥区别”“男员工当年休陪产假后还能休育儿假吗”……近期，中国多地网友反映，育儿假政策出台后申请休假出现困难。

你休到育儿假了吗？企业不执行怎么办？

太慢、有门槛……育儿假，好休吗？

“这么大的上市公司，育儿假政策走得这么慢，感觉会一直反馈暂在制定中。”

1月18日，北京某公司员工在人民网“领导留言板”称，自己于去年8月生育一子，北京公布育儿假政策后，其向公司咨询是否可休假，公司称暂不执行规定，未予准假。

去年11月26日，北京通过新修订的《人口与计划生育条例》规定，按规定生育子女的夫妻，在子女满3周岁之前，每人每年享受5个工作日的育儿假。

另据媒体报道，截至2021年底，23个省份已完成人口计生条例修订。各地在条例中进一步完善生育休假制度，22个省份产假延长到158天及以上，此外，均设立5至20天不等的父母育儿假。

中新网注意到，今年1月至今，频繁有网友在网上留言反映：育儿假休假难。

在广东深圳，有人表示，职工在申请育儿假时，得到的答复是需要等有关部门发文。

上海一名网友则提到，企业为员工申请育儿假设置了门槛。比如，申请需提早4周，且需证明家里无人带小孩。此外单位解释，育儿假是企业可以执行，而非必须执行。

“育儿假本是国家为鼓励群众多生育，让父母可以给儿童更多的陪伴时间，应该是可以当年假一样请？”该网友表示，到目前（1月26日）为止，单位还没有人请到育儿假，“所有请求都被单位驳回。”

企业：强行休假，或关系“饭碗”

“育儿假是与人口计生政策相关的社会保障性假期，现阶段各地的相关规定都还较为原则性。”四川发现律师事务所律师刘兰兰对中新网表示，从法律上来说，育儿假强制性不足，其落地很大程度依赖于企业自愿。

“据我了解，北京多数单位都未制定育儿假休假流程。”北京一家企业的人力资源工作人员在接受中新网采访时表示，由于政策未出细则，放假的成本由谁承担是一个很现实的问题。

“想象这是你开的公司，要你为员工的假期买单，你会愿意让他休吗？”

这位人士表示，目前单位尚无员工主动要求休假。“即使有人提出，我也只能告诉他，公司只依规定办事。而强行休一个根据不足的假，是关系到‘饭碗’的行为。”

而在另一些单位，尽管已设置好育儿假流程，一些员工依旧不会选择休假。

武汉一家证券公司的从业人员就告诉中新网，公司已设置了育儿假流程，但单位也无人提出休假。“我符合（休育儿假的）条件，但我的年假都没休完过。在比拼工作时长的大环境下，感觉休了会影响个人考核。”

在刘兰兰接到的咨询中，不少员工也提到“有假不敢请”的情况。

律师表示，照目前的规定，育儿假是带薪休，有的地方明确规定休假“视为出勤”或者“待遇不变”，“但现阶段，确实很难给出令员工完全满意的答案。”

落地执行、配套政策要跟上

育儿假不能休，怎么办？目前，北京、浙江等地均对相关问题反映提供了解决办法。

比如，杭州市卫健委近日回应网友时表示，修改的《浙江省人口与计划生育条例》颁布当日即生效，无需红头文件确认；如单位拒绝执行，可向当地劳动保障监察支队反映。

北京市朝阳区卫健委在回复一位网友时则称，已向被反映公司做出督办，单位回应正在修改完善休假制度，会严格按照《条例》执行。

不过，也有不少回复表示，“目前尚未出台有关具体实施办法，将尽快研究制定”。

“点对点的督办也许能起到一定作用，但从长远看还是有些被动。”刘兰兰认为，从结果看，部门督办强制性欠缺，是否有配套处罚措施还不明确，从效率看，如需“督办”的企业太多，主管部门的工作压力也会大大增加。

在律师看来，保障育儿假的落实，首先需要主管部门落实执行的细节。“比如赋予育儿假一定的强制性，确保对员工、企业以及相关主管部门的引导。”

同时，政策宣导、配套的扶持补贴也需跟上，减轻企业压力，也提高企业对国家政策的理解与支持。

“按照政策的初衷，父母休育儿假就要给孩子高质量的陪伴，才能从长远意义上真正为整个社会带来正面效益。”刘兰兰说。