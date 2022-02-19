高校食堂师傅请假出现在冬奥会裁判席 背后不简单

来源：中国青年报

你永远不知道，平时一起上班的同事，隐藏身份有多牛，直到发现Ta偷偷参加了冬奥会！

据中国石油大学（华东）微博消息，他们有个食堂大厨明志祥，最近请假去冬奥会当技术官员了。

隐藏身份曝光 高校厨师请假去当冬奥会裁判

2004年，明志祥应聘中国石油大学（华东）学校饮食服务中心，成为玉兰苑餐厅一名普通的后厨工作人员，但是鲜为人知的是，明志祥还有另一个身份。

据学校官微介绍，10岁时，明志祥就进入黑龙江省虎林市体校，开启他成为一名滑雪运动员的梦想。爱冰雪、能吃苦、天赋高，明志祥很快就脱颖而出，多次参加省和全国的比赛，获得全省第四，全运会第六等比赛名次。

1985年，他凭借出色的成绩，入选中国人民解放军八一滑雪队，曾获得全运会第三名的好成绩。后因在运动中受伤，他从滑雪队退役。

退役后，明志祥一直没有放弃对冰雪运动的热爱：

他担任过黑龙江省亚布力滑雪场的高山雪场负责人、黑龙江省滑雪队伙食科主任等职务，他每年还会拿出一定的时间参加冰雪运动，并利用业余时间考取冰雪项目裁判员资质。

他多次担任全国滑雪比赛的裁判，是第十、十一、十二、十三届全运会的冰雪运动裁判。

在全运会等赛场上，他以裁判员的身份，续写自己的冰雪情缘。

1月21日，明志祥告别家人，在向学校请好假后，到北京报到，正式走上北京冬奥会技术官员岗位。

参与冬奥会圆了一生的运动梦想

2021年12月底，经过层层选拔，明志祥终于收到了冬奥会组委会邀请函，他表示，“能够以技术官员的身份参加北京冬奥会，圆了我一生的运动梦想，我将尽自己的全力保障比赛圆满完成！”。

“我作为北京冬奥会技术官员，是冬季两项的一名处罚圈记录员，自豪的同时也深感责任重大。”明志祥说，他不仅要公正准确、万无一失地完成记录工作，同时也要肩负起赛事服务保障任务，确保冬季两项比赛圆满顺利完成。

据了解，完成冬奥会冬季两项比赛的工作后，他还将继续担任残奥会的裁判。

3月15日结束后进行21天隔离，将在四月初，回中国石油大学（华东）饮食服务中心，换上厨师服继续做一名玉兰苑餐厅的后厨。