“冰雪热”高能，怎样滑雪更安全

来源：法治日报

北京冬奥会的举办，点燃了大家对冰雪运动的热爱，然而，滑雪、滑冰等项目都具有一定的难度与风险，对于普通游玩者而言极易发生意外。对此，北京市房山区人民法院法官通过实际案例提醒，游客进行冰雪运动时应留意现场安全提示和警示标识，耐心听取现场工作人员的建议与指导，切勿冒险做出危险举动，杜绝意外的发生。

前方滑雪者具有优先权

小雪（化名）是一名资深滑雪爱好者，每年冬天都要到滑雪场大展身手。小雨（化名）也是一名滑雪爱好者，趁着放假，来到滑雪场进行当季的“初体验”。当日，小雪与小雨都在高级雪道滑行，小雪在前使用双板呈直线路线滑行，小雨在后使用单板呈S型路线滑行，在接近雪道末端时，俩人发生碰撞，小雪倒地受伤。

事后，小雪将小雨以及滑雪场诉至法院，要求赔偿医疗费、交通费等损失。法院审理认为，小雨作为后方的滑雪者，应当与前方滑雪者保持距离并控制速度。由于小雨在下滑过程中未顾及前方滑雪者的优先权，将前方滑雪者小雪撞伤，小雨对此存有过错。此外，小雨在滑雪过程中未佩戴雪镜与护具等装备亦有过错，故小雨应当对此次事故承担主要责任。而小雪作为具有完全民事行为能力的成年人，在中高级雪道上滑行时，特别是在接近滑行末端人员汇聚的情形下，没有尽到谨慎的注意义务，对此次事故的发生也具有一定的过错，应负次要责任。

对于涉案的滑雪场，法院认为，其作为管理者，虽然在滑雪场内竖立了警示牌、循环播放相关安全提示并配备工作人员进行巡视，但由于滑雪是一项具有高度危险性的活动，滑雪场并未对进入中高级雪道的滑雪者提供必要的安全防护工具，也未设置安全员阻止未戴护具的滑雪者进入中高级雪道，说明滑雪场的管理者未尽到应有的安全保障义务，应当承担相应的补充责任。据此，法院判决小雨承担70%的责任，小雪承担30%的责任，滑雪场的管理者承担不超过10%的补充责任。

经营者应做足安全保障措施

房山法院法官提醒，与一般的运动项目相比，滑雪、滑冰等运动具有技巧性与冒险性，这些运动产生的侵权纠纷非常复杂，各方的责任需要结合案情具体分析。对于经营者而言，要做足安全保障措施，降低活动的额外风险。例如，在场地内合理张贴使用说明、警示标识，采取充足的安全防范措施，提醒大家注意安全，必要时对参与者进行充分的指导与培训，尤其是对初次参与滑雪的参与者提供充分指引，并将其引导至初级雪道。同时，滑雪场应对运动场地以及设备进行实时监控与检测，对可能存在危及人身、财产安全的地方作出明确警示，并标注和说明正确使用方法，提供必要的安全防护工具，做好安全保障工作。此外，滑雪场应配备专业的医护人员，一旦发生损害，可以及时对受害人进行及时救治。

如果安全保障义务人因自身违反法定义务的行为造成他人损害，其只涉及义务人与受害人，此时由义务人自己承担侵权责任，直接适用过错责任原则；如果事故主要由第三人的过错行为导致，未尽到安全保障义务的经营者、管理者或者组织者此时应承担相应的补充责任，事后可向第三人追偿。

孩子滑雪家长切勿放任不管

“滑雪、滑冰等运动一般具备高速、高难的特点，在发生侵权纠纷时，如果被侵权人本身有过错，需为其过错行为自行承担相应的责任。”法官提醒，为避免发生侵权纠纷，滑雪者在参加活动前应充分了解项目的危险系数、体验状况、注意事项等，作出合理规划。在参与时，应按照要求做好安全防护措施，佩戴安全防护工具，在没有防护条件时，切勿进行危险运动，防止意外的发生。

滑雪、滑冰等冰雪运动对孩子有着超强吸引力，很多家长也愿意让孩子增强体质，亲近自然。不过，需要注意的是，未成年人的认知能力与判断能力相对较弱，故在参与具有一定危险性活动时更容易发生意外。因此，家长在带领孩子参与冰雪运动时应根据未成年人的年龄与自身情况，选择适合的冰雪项目，活动过程中要时刻关注未成年人的运动情况，切莫让未成年人脱离监管范围，以防发生意外。