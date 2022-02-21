元宇宙不是拿来“蹭”的

来源：中国银行保险报

作者：苏洁

如今，银行业保险业开始试水元宇宙，比较典型的就是虚拟数字人的投入和使用。

据了解，目前虚拟数字人的使用大多集中在帮助客户提供语音服务、协助办理金融理财等方面。虚拟数字人在交流中带有感情，能够感知对话人情绪，并做出相应解答。虚拟数字人在一些公司中承担着实际的工作职责，不仅有名字、联系方式、工号等，甚至作为项目链中的一环与同事合作完成工作。

不过有专家认为，看上去酷炫的虚拟数字人，工作范围非常局限。

科技创新有待时间和实践检验。清华大学2021年发布的《2020—2021年元宇宙发展研究报告》显示，元宇宙产业还处于发展初期，具有新兴产业不成熟、不稳定等特征，存在诸多风险点。由此来看，银行等金融机构在投入使用元宇宙相关项目时仍要警惕，若要虚拟数字人在银行工作中承担更多职能，还需技术实现进一步突破。

当下，数字化转型愈加深入，但同样不能忽视数字化带给员工的感受。目前来看，一方面，客户端数字化替代率越来越高；另一方面，内部分工越来越细，出现部分员工数字化感受度不高。因此，要让员工在银行数字化转型过程中充当参与者，而不是旁观者，就要为员工提供更多创新性的岗位，并拥有一定的获得感，从而对数字化转型达成共识。

总的来看，元宇宙是银行业保险业数字化转型应该关注的方向，但切勿以此为噱头进行炒作，更不能对消费者造成误导。