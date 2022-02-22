加强刑事保护，避免公民遭遇“社会性死亡”

《新京报》社论

2月21日，中国最高检召开新闻发布会，介绍近年来全国检察机关不断加强对人格权的保护，捍卫网络时代民众维权的相关情况。并发布了第34批指导性案例。

据了解，本批指导性案例主要选编了精神性人格权刑事保护的案例。其中，“杭州女子取快递被诽谤案”等入选。

保护人格权、人格尊严与每个人息息相关。最高检披露的指导性案例背后，是多位公民人格权利被侵犯的具体案件，具有着相当大的现实危害性。

现实中，中国法律赋予了公民人格权利，但令人遗憾的是，随着网络时代的到来，这些重要权利遭遇了挑战：有的公民因网络造谣诽谤，遭遇“社会性死亡”；有的公民因裸体视频、图片被散布于网络，备受舆论压力；有的公民则因信息被泄露频遭滋扰。

诚如最高检相关负责人所说，这些案件虽然看似是“小案”，但对当事人来说，却是“天大的事情”。

以“社会性死亡”类案件而言，肆意对他人的私生活造谣诽谤，让受害人在不实信息的裹挟下被“公开处刑”，进而对其工作、生活和身心带来严重影响，这造成了相当恶劣的社会影响。

因此，检察机关高举法律利剑，依法加强网络时代人格权的刑事保护，用最严厉的措施追究违法犯罪者的刑事责任，有利于更好地保护公民人格权在网络时代不受侵犯。

法律对公民人格权利的保护，是“阶梯式”的全方位保护，首先是民事层面、行政层面的保护，然后才是刑事层面的保护。

对于一般性的侵犯人格权行为，受害人可根据《民法典》相关规定要求侵权人承担民事责任；如果违反《治安管理处罚法》，侵权人还需承担罚款、拘留等行政法律责任。

而对那些严重侵犯公民人格权，具有一定社会危害性的行为，则进入了刑罚制裁的“火力射程”。“杭州女子取快递被诽谤案”等案件就属于此列。

当然，加强网络时代人格权刑事保护，并不是简单的“一严到底”。网络时代侵犯人格权的形式多种多样，坚持宽严相济、刚柔并施，根据主观恶性、行为性质、现实危害等，把握“罪”与“非罪”、“罪轻”与“罪重”的界限，法律保护才能更精准，更到位。

只有把握网络时代特点，才能打好人格权刑事保护“主动仗”。应予正视的是，侮辱、诽谤、侵犯公民个人信息等侵权行为，借助网络渠道实现了危害性倍增。

比如，在“杭州女子取快递被诽谤案”中，仅一个微博话题的阅读量就达4.7亿次，这足以说明该类案件的危害性。

也因此，最高检构建快速反应机制，依法、及时、准确办理典型个案，及时督办、跟踪指导类案处理，既及时制止网络侵权行为，也能避免受害人陷入“社会性死亡”的境况。

与此同时，司法机关也通过打造“司法模板”，统一各级尺度，释放出规制“社会性死亡”类案件的强烈信号。

加强网络时代人格权刑事保护，建章立制是“基石”。去年印发的《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》中明确，要“切实加强民生司法保障”，这为加强对人格权的刑事保护提供了政策依据。

而考虑到信息网络技术迅速发展等现实情形，相关司法解释的修改，也不妨及时提上日程。这无疑有利于及时降低公民的维权成本。

说到底，如何保护公民不陷入“社会性死亡”的境况，是司法机关在网络时代面临的一场“大考”。面对这场“大考”，唯有坚持以人为本，加大司法维权力度，保护个体正当权益，不断推进制度建设，才能交出一张经得起时间考验的考卷。