回答“为什么考研” 要先明确“读什么样的研”

来源：中国青年报

作者：谭影子

近日，2022年度中国硕士研究生招生考试初试成绩陆续放榜。根据有关机构统计，今年“考研”报名人数创下457万的新高，比2021年增长约80万。然而，与考研火热的趋势、激烈的竞争相对照的，却是艰难的就业环境，硕士学历未必能找到称心工作。“为什么考研”不仅让旁观者疑惑不解、各执一词，在前赴后继的“考研党”心中，也难解个中缘由。

本科毕业之际，笔者也曾亲历工作、读研的分流抉择。回想当初自己和身边同学的心路历程，那些选择工作的同学通常已确立了清晰而坚定的方向，而选择读研的同学，包括自己在内，则大多尚处朦胧状态，不知道自己适合做什么、应该选择什么，于是希望通过读研深造获得一个缓冲期，逐步找到自己应该奔赴的人生下一站。

事实也是如此，读研期间，除了少数决心深研学术的同学之外，大部分人都将主要精力花在寻找职业方向和求职准备上，例如广泛实习、考取证书、笔试面试等。从秋招到春招，硕士应届生一般会花费大半年时间找工作。已参加工作的“考研党”也有类似心态，硕士阶段更多被视为锚定职业方向、积累知识经验、锻炼实务技能的缓冲期。

究竟为什么考研？这个问题的关键不在于“考”，而在于“研”。“考”的动机可以很多，有前文提到的对未来的迷茫，有升职评级的需要，还有对某一专业的兴趣等。但是，如果我们的研究生教育无法真正起到“缓冲”作用，难以提供将个人素质与未来发展对接起来的路径，那么“考研”就始终是悬空的。结果就是学生将读研当作任务，一些教师将研究生当作文凭过客，企业将硕士学历当作鸡肋，舆论持续疑惑“为什么考研”。

由于缺乏系统性的信息、渠道、平台支撑，硕士生求职时同当年本科面临的情况相差无几，求职季之前被课程、论文填满，深度了解、思考相关行业的机会很少；求职季一开始便全天候投简历、笔试、面试，系统回顾个人知识积累、职业倾向的时间不多。这也造成毕业生在找工作时既各自为战又盲目趋同，花费大量时间精力去追逐那些公认为必须但未必适合自己的资格、奖励、机会。

在更加重视培养应用型人才的当下，“为什么考研”问题也值得引起审视反思。研究生教育就一定是更注重理论研究，不切合实务的吗？在考研年年火爆的背景下，有没有可能让研究生教育变得更加适应社会经济的发展需求？要解决“为什么考研”的问题，恐怕还需从“读什么样的研”开解。