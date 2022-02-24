Z世代在网上追更古诗词讲解时，究竟在追什么？

来源：文汇报

从《春江花月夜》中“滟滟随波千万里，何处春江无月明”的幽静画面谈起，聊到“每个人的生命都是一个短暂的过程，人和世界是有关联的”等人生哲学——在互联网平台上开设古诗词课，让复旦大学中文系教授骆玉明成功“破圈”，网友甚至感慨：“误会了语文多年，语文竟是如此有魅力的存在。”

一段时间以来，诸多学者在网络上讲古诗词，圈粉大批Z世代。骆玉明教授自今年1月上线B站的诗词课视频已经获得了50万次点击量，南开大学教授叶嘉莹的《中华诗词之美》系列视频有5000多条弹幕评价；打开抖音，华中师范大学教授戴建业讲述李白的视频也获得超过183万的点赞量，北京师范大学教授康震的授课视频下，仅留言就有3500多条……

业内人士认为，名师选择在网络平台上讲授古诗词，一部分原因是网络平台的风格和Z世代的气质颇为吻合，原本艰涩甚至略显遥远的诗词意境可以通过动态的画面传递给受众；另一方面，教师在学校的三尺讲台之外找到一种打破传统师生关系的发声渠道，将自己的人生智慧和对于诗词的理解合二为一。但与此同时，“Z世代是否过度依赖网络的方式来汲取古典文学、传统文化”“他们能否在浩瀚的碎片化信息海洋中汲取精华”“如何更好地通过短视频来传播传统文化”等话题引人深思。当Z世代在网络平台上听古诗词讲解，他们究竟在听什么？

诗词之外，情怀和人生哲学更能引发网友共鸣

在网络上听古诗词讲解和在课堂上有何区别？诗情画意跃然眼前。

随着悠扬的《渔舟唱晚》，古典诗词中的意象随着一幅幅山水画卷的铺开而呈现。这是叶嘉莹诗词讲座的开场画面。视频所具有的天然优势，让古典文学的魅力得以更直观地展现。而就内容本身，Z世代通过网络视频学习古诗词课程，想要聆听的不仅是名家对于古诗词的解读，情怀和人生哲学的深度分析更能第一时间抓住听众。

比如，“春江潮水连海平，海上明月共潮生”出自唐代诗人张若虚的《春江花月夜》。在许多人的认知中，它勾勒出诗人对着空中的月亮叹息悲伤情绪；但是在骆玉明的网络课程中，却上升到“人在莫大的宇宙面前有着无尽的感慨”这样的情怀和人生哲学。人们发现：相比单纯的古典文学知识普及，授课者基于几十年光阴的感悟更能引发广大网友共鸣。

再比如，《江南逢李龟年》是唐代大诗人杜甫的作品。安史之乱后，杜甫漂泊到湖南一带，和流落的宫廷歌唱家李龟年重逢，回忆起在岐王和崔九的府第频繁相见和听歌的情景，不由感慨写下此诗。人们常拿它来形容世境的离乱、年华的盛衰、人情的聚散，但“文学才子”高盛元给出更为独到的理解——杜甫看到李龟年，也看到了青春时候的自己。这份“重逢”不仅是杜甫与李龟年的重逢，杜甫与盛唐时代的重逢，更是杜甫与自己的重逢。唐代诗人崔护的《题都城南庄》中的“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，多用来形容对于失去美好事物的怅然，高盛元却从中看到“人生的偶然性”。听完他的阐述，网友大呼：“诗词赋予了我们一种表达悲伤、表达爱与美的能力。”

有人徜徉于知识的新世界里，也有人迷失在学习的假象中

随着网络的普及，在线学习已然成为风潮。以B站为例，过去一年里，知识区创作者规模增长了92%，超过1.83亿用户在这里学习；B站PUGV(专业用户创作视频)中，泛知识内容已达49%，网友们亲切地称之为“没有围墙的大学”。去年年底公布的抖音平台报告显示，泛知识内容播放量已占平台总播放量的20%，内容涵盖了生活技能、科普、人文艺术、教育、体育、职场六大类别。快手去年下半年也推出了泛知识型直播节目《新知懂事会》《快手新知播》等，后者有超过1000名知识主播参与，3个月内直播次数达万场。

名家在视频网站上讲解古诗词，引发了一大批人尤其是Z世代对古典文学的兴趣，这是好事，但担忧也随之而来：在线学习如何走深走实。以视频网站对于《春江花月夜》的解读为例，这首曾经被闻一多称之为“诗中的诗，顶峰中的顶峰”的佳作，随着名家的解读，网友仿佛看到幽美邈远的春江月夜图，也感受到游子思妇的离别情绪。然而，十几分钟的讲解无法将诗歌的结构、被后人常常化用的经典名句等囊括其中；抖音上对于李白所写的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的讲解视频更是只有寥寥几分钟，仅停留在诗词所描写的两位风流潇洒的诗人的离别画面，未涉及到更深的层次——李白和孟浩然的这次离别跟一个繁华的时代、繁华的季节、繁华的地区之间的联系，李白的抱负向往等等——如果不反复去读、去深入系统钻研，那么对诗词的解读也仅流于表面。

借助互联网，有人徜徉于知识的新世界里，也有人迷失在学习的假象中。专家提醒：倘若Z世代过度依赖网络的方式来汲取古典文学、传统文化，容易被碎片化的信息所蒙蔽而忽视了对于精华的汲取。师傅领进门，修行在个人——教学场景不断迭代，但教与学的本质并没有改变。