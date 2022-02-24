人民币现金业务怎能一停了之

来源：经济日报

作者：陈果静

近期，两家银行先后宣布停办人民币现金业务，引发广泛关注。2月21日，中国人民银行明确表示：凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。

近年来，个别农信社、外资银行甚至国有大行，出现了个别停办现金业务的苗头，停办的借口更是五花八门：业务转型升级、现金业务较少、控制成本、降低业务管理风险，等等。当前，需要警惕这些认为人民币现金业务“只赚吆喝不赚钱”，甚至想“一停了之”的新情况、新问题、新苗头。

现金是国家向全社会提供的基础公共产品，具有非营利性，追求的是社会效益和社会福利最大化。而且现金是维护公众对商业银行存款信心的重要基础，公众可随时将商业银行存款货币等值兑换为现金，有助于形成稳定的市场预期，维护银行体系稳定。对于商业银行、农信社等机构来说，现金服务是最基础、最根本的金融服务，是安身立命之本。如果一心只想着压降成本，无视社会效益，缺乏服务意识，那就脱离了金融服务实体经济的本源，银行也将因此失去安身立命的基础。

近年来，虽然“扫码”等非现金支付方式已十分便利，但人们的现金需求依然旺盛。人民银行公布的数据显示，2021年全年，现金净投放6510亿元。截至2021年末，中国流通中现金(M0)达9.08万亿元，首次突破9万亿元大关；M0同比增长7.7%，继续保持稳定增长势头。

当前，现金仍是居民重要的支付方式之一。现金使用几乎不受环境、场景、物质条件限制，尤其对老年人、农民、低收入人群等特定群体和小微企业、个体工商户等市场主体至关重要。近年来，部分发达地区由于民营经济繁荣、小微企业活跃，现金需求始终较为旺盛，而中西部地区随着基础设施投资力度加大、城镇化水平提升、农民工本地就业增多，现金投放也快速增长。2021年上半年，银行业金融机构对私现金业务量占客户现金业务量超90%，柜面现金存取占现金存取总量超70%。可以看出，人们对现金和现金服务的需求有增无减。

个别银行停办人民币现金业务，虽然对中国现金业务“总盘子”的影响可以忽略不计，但停办现金业务可能形成的预期及其带来的不良影响不可小觑。对于监管层来说，出现这样的新情况、新问题、新苗头，要高度重视，严肃对待，妥善解决。

对于银行业金融机构来说，现金服务不仅不能停，接下来还需要继续提升现金服务的能力和水平，通过优化流程，大力发展金融科技，通过建设数字化、集约化的现金服务体系等来降低服务成本，提升服务精细化水平，切实把金融为民落到实处。