为何很多优秀的单身男女无法脱单

来源：中国青年报

作者：小惠

如今选择相亲的单身男女越来越多，但脱单仍不是一件容易的事。在北京这样的大城市，相亲难题似乎更加普遍。这到底是什么原因呢？作为在相亲机构从业多年的红娘，我也时常思考这一问题。

从客观原因来说，如今的单身男女普遍工作忙，生活节奏快，圈子小，缺少接触异性的合适机会。大部分人都是从公司到家“两点一线”式的生活轨迹，白天忙工作，晚上忙加班，是很多人的常态。生活的圈子越来越小，遇到合适的异性机会很少。

我认识一些条件不错的姑娘，基本上都是名校背景，高职高薪，单身的原因是工作太忙，也不认识合适的异性，不得不来相亲平台找对象。可感情上刚有点儿进展，就又要出差，长时间不见面不利于关系的推进。

还记得前年年初，我认识的一个在投行工作的男生，因为疫情无法出差，反而有时间来相亲了。

随着经济水平的提高，大家的择偶要求也越来越个性化，不再像父母期待的那样，条件合适就马上结婚。现在的年轻人除了考虑基本条件，还会考虑和对方相处舒不舒服，三观是否相像，追求那种说不清楚的“对”的感觉。

还有一点不可忽视，单身男女的择偶需求有些错位，多数男生的择偶要求比较偏传统的，大多喜欢性格温柔、贤惠顾家的女生，而随着社会的发展进步，越来越多的女性受教育的程度变高，经济独立，有主见，有个性，不愿意在关系里成为比较弱势的一方。

从主观的原因来看，也有诸多因素值得深入分析。其一，很多单身男女的择偶要求过高。他们很优秀，但对异性期待过高，这其实很难脱单。比如，很多来相亲的男生，对女生颜值要求很高。在我接触的相亲中，男生觉得女生不合适的原因，“不合眼缘”这条占了90%的比例。其实生活中，多数人都是普通长相，因此“外貌协会”并不容易脱单。

还有一些相亲者对另一半的期待过高，要求不合实际。我认识一个来相亲的女生，名校本硕，央企总部工作，北京户口，个子高，长得有气质，是城市家庭的独生女。我问她择偶要求的时候，她说想找一个学校比自己好、来自大城市、家境优渥、工作能力强、财务自由的男生，并且希望男生聪明得体、情商高、专一且对她好。符合她要求的男生，有人觉得她不错，可觉得她又“差点感觉”，而她看上的男生，却表示“再看看其他女生”。正是这种过度的相互挑剔，让很多优秀男女长期单身。

另外，不知道自己的核心需求的，择偶要求一直变化的人，也不容易脱单。这种变化不是指在实践后的需求调整，而是今天刚定了这个需求，明天就把这条抛弃。

追求完美、过度挑剔的人，也很难脱单。这类人对异性的要求面面俱到，希望对方没有短板。我认识一个学霸男生，谈吐得体，条件好，就是太追求完美了，不是觉得对方牙齿不够整齐，就是个子不够高，或者性格不够温婉。眼缘性格条件都合适的，见了第二次发现对方父母离异，就又放弃了。就这样，因为一点点的不满意他就放弃，再重新开始相亲。

还有一些细节上的因素，也阻碍优秀男女的脱单事业。比如，性格不够包容，自我意识比较重，不愿意付出。现在的年轻人很多是独生子女，从小一个人习惯了，而亲密关系的建立需要经历不断的磨合，包容能力差的人不容易进入一段亲密关系里。当然，也不排除还有一些人，因为原生家庭不幸福，缺乏安全感，或者受过情伤，这也让他们难以顺利进入婚恋。