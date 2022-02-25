火了一年的元宇宙，消停了？

来源：“深燃”微信账号

作者：李秋涵

2022年，你还在关注元宇宙吗？



距离“元宇宙第一股”Roblox上市，已经过去了快一年的时间。它的上市，被视为引爆元宇宙概念的起点。一时间，巨头、资本争相入局。美国科技公司Facebook改名为Meta（即元宇宙Metaverse的前缀），更是将元宇宙热度推向高点。



而到了2022年开年，关于元宇宙的新消息有喜有忧。



2月，Facebook发布更名后的首份财报及新季度展望，受用户增长停滞、营收不及预期等影响，股价暴跌26%。旗下专攻元宇宙、研究VR/AR技术和产品的部门，运营亏损101.93亿美元（137亿美元），被直指“Facebook搞元宇宙巨亏”。



同样在2月，备受追捧的Roblox，也有跌下神坛的迹象，其发布2021年第四季度财报，亏损扩大，用户增速不及预期，财报公布当日股价下跌26.51%。



但另一方面，中国内外科技巨头的新动作，又给了一些人信心。1月，微软发布声明，将全现金收购全球三大传统游戏大厂之一的动视暴雪，交易价值达687亿美元。微软CEO Satya Nadella称，这是微软迈向元宇宙的一步。



2月，腾讯被曝将推出全新业务XR（Extended Reality，即扩展现实），已经在内部开启招聘，即在内部跨部门调岗，从硬件设备切入，持续布局元宇宙。



巨头们还在前赴后继入局。元宇宙概念带动的，到底是风口还是泡沫，还需交给时间。但可以肯定的是，这一概念的确启发了诸多行业的从业者们，对相关领域或深入或跨行业的融合探索，尤其以NFT、虚拟人为代表，实现了快速的跨越。



这些探索到底如何了？2022年，元宇宙还香吗？深燃选取了元宇宙大火后，被讨论最多的虚拟人、社交、游戏、VR/AR四个赛道，分别与行业资深从业者和相关投资人聊了聊。

四大赛道怎么样了？

将2021年3月10日Roblox上市视为起点，一年过去了，四大赛道动作频频。



总体来看，入局虚拟人、社交赛道的以中小型公司居多，VR/AR、游戏两大赛道则更受巨头青睐。融资频率上，根据天眼查数据，这一年，游戏融资最多，社交社区、VR/AR赛道紧随其后，均超150起以上，其中，VR/AR从2021年年底开始，面向C端的企业融资变多。在“落地”方面，不时有虚拟人和社交类的产品推出，但VR/AR和游戏的新产品尚未见踪影。



先看虚拟人赛道。2021年下半年开始，虚拟人集中涌现，如抖音上一夜爆红的“柳夜熙”，芒果TV推出的虚拟主持人“YAOYAO”、“小漾”，入职华为云的首个虚拟数字人“云笙”，百度打造的首个国内银行虚拟员工等。



虚拟人在“泛滥”，但专注虚拟人赛道的融资事件并不多。根据天眼查数据，2021年1月至2021年2月，虚拟人赛道融资仅32起。其中，头部公司被争抢，打造过虚拟偶像“翎Ling”的次世文化，半年内完成了3次融资。



这与虚拟人赛道入局门槛低，但技术突破难有关。一位行业人士表示，试水这一业务的，多为跨行业公司，单开一个部门探索或找外包公司合作即可。北京黄油猫文化CEO老木介绍，打造一个质量不高的虚拟人，时间在三个月左右，费用仅在10万到40万之间。



社交赛道方面，目前引发关注的产品，大多把重点放在了“捏脸”功能，打造用户的3D虚拟形象上。如近期大热过的社交APP啫喱，在用户捏脸的服饰、动画上下了功夫。字节跳动正在内测的“派对岛”APP，也采用了“3D虚拟形象+社交”的形式，腾讯的老牌社交产品QQ，推出超级QQ秀，也让用户可以自己DIY面部、五官、服饰等。



引发探讨的产品多，但真正实现了突破的少。以啫喱为例，一位社交赛道的创业者表示，啫喱把3D模拟技术应用到了社交中，但实际上产品模式只做了一点点，“跨越空间时间的社交，没有实现”。



虚拟人、社交赛道入门不难，所以新产品能在短期内持续出现，但同时因为技术上突破不大、创造力不够，这些产品也都后劲不足，在一段时间内引发关注，不久便归为沉寂。

而在游戏、VR/AR赛道，由于研发周期长，投入成本高，国内引发关注的新项目目前出现较少，两大赛道的热度也正在分化。



最先抛出元宇宙概念的Roblox，带火了沙盒游戏，各游戏大小厂，都在打造类似于Roblox的产品。如游戏公司莉莉丝内部正研发UGC创作平台达芬奇，昆仑万维旗下子公司Opera，在海外推出了同类产品。相关产品的投融资也一度起飞。



但从盈利角度来看，2004年就已经成立的Roblox一直处于高增长高亏损的状态，2021年第四季度成绩未达分析师预期，股价去年上涨130%，但今年以来累计下跌29%。一位游戏行业的分析师告诉深燃，“沙盒游戏在国内热度一直不算高，Roblox在腾讯的加入、元宇宙两波概念下火热了两次，现在国内这一话题的热度，已经大幅下降，不及过去了。”



一位放弃从游戏赛道切入元宇宙的创业者对深燃表示，据他观察，现存游戏模式的产品，关注度在下降，“现在大家对底层技术，尤其是能面向未来沉浸感的设备、引擎技术，关注度提升了非常多”，而在监管的影响下，通过游戏切入元宇宙，将面临更大的挑战。



VR/AR，可以说这是中国内外巨头们最重视的赛道。在国内，腾讯加码XR、字节跳动收购Pico，国海证券研究所将国外巨头动作进行了梳理，持续布局VR/AR业务的还有微软、苹果、索尼、Facebook，Microsoft等，其中微软、苹果更注重AR布局，Facebook、索尼更注重VR业务，国内外巨头都在从“下一代互联网硬件切入”元宇宙。



VR/AR赛道融资热情也持续高涨。根据天眼查数据，2021年1月至2021年2月，国内VR/AR赛道融资高达215起，仅9月就有29起。有报告指出，面向C端的VR/AR企业受到的关注增加，消费级的AR/VR硬件设备竞相亮相，涵盖娱乐、教育、医疗、交通等诸多方面的应用。



但资本的耐心也是有限的。一位尝试将VR与社交相融合的创业者告诉深燃，和投资人交流时明显感觉到他们看好这一方向，但是想要着急出成绩，带给他们团队不小压力。

心急下的乱象：盲目融合、缺少创新



尽管探索需要时间，为了争抢热度，抢先发布产品，很多创业者们都在和时间赛跑。



有的是尽量压缩制作时间，不追求技术。



老木介绍，制作一个基础质量的虚拟人，他们需要3个月时间，不少公司一上来就盘算着，怎么在一个月以内完成。这类需求多了，他都麻木了，“（做虚拟人）有艺术创作的成分，从脑子里的一个想法到模型，加快不了。比如你给画师加很多钱，他们还是得需要时间画”，这类要求没法实现。



随着越来越多跨行业的公司试水，他发现，整体对虚拟人的要求，反而在降低。低质量虚拟人正在短视频平台上泛滥，有的账号将真人脸生硬的替换为虚拟人形象，就开始了虚拟人博主的运营。这样粗制滥造的虚拟人，正在伤害行业。



火凤资本联合创始人陈悦天告诉深燃，现在虚拟人应用的产品主要为图片和视频，和人们想象中的虚拟人相差甚远，“大部分虚拟人公司，就是一家图形渲染工作室。”



虚拟人行业拔苗助长，浮躁继续，与捏脸有关的游戏、社交平台，也有虚火的倾向，产品缺乏创新，同质化严重。



如有行业人士提到，啫喱像是3D头像社交应用ZEPETO，和实时定位应用Zenly的综合体。关注社交的投资人陈兮兮（化名）也表示，啫喱的功能与很多社交软件相似，只是捏脸的画风不太一样，“没有太多新东西”。



这类社交产品强调捏脸功能，具备元宇宙所需的线上空间和场景感，但背后瓶颈也明显。老木提到，好的内容是能传承、传递的。捏脸有新鲜感，但只具备传播属性，用户参与捏脸，但不会每天都去玩这张脸，很快会玩腻。“10多年前就有能捏脸的QQ秀，但人们不会天天玩”，这也是为什么捏脸游戏、主打捏脸的社交平台在一段时间内爆火，又迅速归为沉寂的原因。

有的则是在进行盲目融合。



当下元宇宙行业的发展，很多人将瓶颈归结为技术。陈兮兮表示，技术只是实现应用、创造用户不同体验的手段。她坦言，当下大家要做什么产品，通过什么内容、交互场景、方式来实现，都还没有想清楚，很难到谈论技术层面。



专注AR的科技公司亮风台COO唐荣兴提到，有公司找到他们，希望将VR/AR应用到更广泛的场景中，如爆火的剧本杀、密室逃脱等，探索创新。



但在融合中，他们面临的问题是，虽然迁移到了新的终端，但并不一定满足了用户的需求。比如与密室团队交流时，他常有种疑惑，对方提的需求，到底有没有意义？“比如戴上VR眼镜，的确是有解说、有提示，但大家都在密室里，四处黑黢黢的，带着笨重的眼镜不方便，真的有必要应用吗？”



更为重要的是，很多产品在商业模式上都没有考虑清楚。



以这其中门槛最低、变现相对容易的虚拟人为例。陈悦天表示，一个真正起飞的行业，第一得有实际应用的产品，第二，要有相对顺畅的生产流水线，第三需要有明确的商业化，最后还要能控制ROI的扩张，才算跑通。在他看来，虚拟人行业一项都还没有完成，“受关注不代表行业真正起飞了”。



虚拟人还不能算是赚钱的生意。像柳夜熙、阿喜、翎Ling这样，前期投入大，能够真正通过品牌代言获利的虚拟人，在行业里屈指可数。据老木观察，在变现上，虚拟人IP、综艺，变现周期长，直播带货是离变现较近的方式，但真正能带出货的虚拟人，还是极少数。



不盈利也不影响入局者的热情，老木表示，很多人都有试一试的心态，“因为对他们来说亏得不多”，他预判，随着虚拟人制作技术门槛降低，参与的人会越来越多，乱象短期内还不会停止。



整体来看，陈兮兮表示，判断一家公司属不属于元宇宙公司，能不能有成绩，本质还是要看，它是否利用新技术，给用户社交、游戏等各类方面带来新的体验。“市面上讨论的元宇宙产品，很多是没有场景、不落地的，需求是可以在现在的互联网上完成的，并没有提供增量价值”。



她感叹，很多所谓的元宇宙产品，“它的消费场景和我们以往普通的消费场景，没有任何不同”。



2022年，元宇宙还能继续火吗？

谈及元宇宙，“时间”是行业人士提及最多的词。“技术这个东西，不要高估两三年的变化，不要低估十年的变革。”唐荣兴反复强调这句话。



整体来看，游戏、VR/AR、虚拟人、社交四大赛道，仍是受关注的重点，只是它需要从业者们的耐心，在时间上也要调低预期。



以VR/AR赛道为例。亮风台专注B端服务，唐荣兴不止一次对深燃表示出，想将产品设备投入消费端使用的意愿，不过他也强调，当下的产品“形成像手机一样的东西，还需要时间。”一些探索还未出结果，“它是产业链还需发展的问题，不是单个产品的难题”。



在这样的客观环境下，需要创业者静下心钻研技术，走向更务实的选择。



唐荣兴表示，目前VR/AR硬件不足、软件不足、内容不足。相比之下，在更刚需的企业级应用场景上，基于工作等需求，人们接受度高，在如工业、医疗、教育上，VR/AR产品实现了应用，如VR已经应用于帮助阿尔兹海默症患者，这也是他们目前更专注B端服务的原因。

而另一方面，资本也表现出了对技术和创新的高度关注。英诺天使基金合伙人王晟表示，会继续重点关注元宇宙需要的技术要素，如光学技术、图形学、人工智能等。这是一直受关注的领域，但亟需技术的突破。以虚拟人为例，王晟去年关注了一系列公司，但明显感觉不够理想，“2022年希望寻找的是新的技术范式，比如打造超写实的数字人，能多、快、好、省，迅速去做”。国内外巨头集中对VR/AR、AI技术的布局也是一大例证。



VR/AR方面，王晟表示，2022年会更关注项目在科研及工程化上取得的进展，“我们投的项目，和以往的技术路径有很大不同，但这类颠覆式创新，风险挺大，要等结果”，尽管如此，他还是更期待技术上的突破，不想看创业者在国内复制一个Oculus（Facebook旗下VR头戴设备），但做的质量远远不如Oculus。



当下，元宇宙还处于混沌探索期。唐荣兴打了一个比方，早年直播刚出现时，行业都在探索，到底怎么才是直播更合适的技术方式，“你”的尝试启发了“我”的探索，2016年千播大战爆发，2020年直播带货全面普及，“其实背后就是一波波人的尝试。”



元宇宙是需要耐心的，但追风者是等不及的。一位投资人告诉深燃，有部分企业找她推荐元宇宙公司项目，“中小型的、业务不用特别好，他们想要收购，用这种方式拉股价，抬融资”。



近期，还有一个与元宇宙有关的新科技概念Web 3.0，火了起来。这个新概念里，信息由用户发布、保管、不可追溯且永远不会泄露，有明确的确权功能，随着数字货币、NFT、元宇宙概念大热受到关注，被认为是下一代互联网。



但它面临的问题和加密货币相似，高度依赖区块链技术，有极大的监管风险。马斯克就公开表示，Web 3.0需要长时间摸索，当前鼓吹者都是为了圈钱和炒作。但这不影响资本前赴后继，不止一位投资人提到，正密切关注Web 3.0项目，即便知道背后面临的风险。有行业人士感叹，这还是跟当下互联网行业太缺乏新标的有关。



元宇宙产品往往“火不过三天”，“第一是我们太缺乏想象力，第二是太缺乏务实的精神”，陈兮兮表示。