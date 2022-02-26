半月谈：求职何必唯“大厂”

作者：半月谈评论员 孙仁斌

大批量裁员、大规模降薪、提前退休、剔除非核心业务……2021年，不少互联网大厂的大动作不断，曾经制造无数神话的大厂们似乎风光不再，让求职的年轻人和准备跳槽的打工人困惑、纠结。

中国互联网行业经历了近30年的高速发展，许多互联网企业实现了高速增长和业务版图扩张。随着市场体制完善，法治监管健全，一些互联网大厂野蛮生长的时代逐渐成为过去，高速增长的通道变窄，上升空间压缩，机会变少。

高薪酬待遇、高福利保障、出入高档写字楼、名头大、人气足……曾几何时，大厂的牌面十足，成为名牌大学毕业生和优秀职场人求职和跳槽的首选。然而，大厂之内，多少人为了拼业绩加班加点“996”，多少人为了求升职放弃休班休假忙“内卷”，多少人难以适应快节奏、高强度、大压力的工作氛围黯然退场……

时代洪流滚滚向前，社会的快速发展、科技的不断进步，创造出许多新的就业机会，给了年轻人更多追逐梦想、实现自身价值的机会和舞台，就业模式日益多元化，就业选择日益多样化。低碳技术、生物科技、新能源、新材料……众多新产业、新领域前景光明，一些初创的“小而美”企业方兴未艾、生机勃勃，等待着有志者去建功立业，开创属于自己的“大厂时代”。

也许有人会说，“小而美”待遇不如大厂高，但在这里，年轻人可以获得更多探索、试错的机会；也许有人会说，“小而美”福利不如大厂好，但在这里，员工可以有更多归属感和成就感；也许有人会说，“小而美”环境不如大厂优，但和同事们筚路蓝缕开拓山林的奋斗经历，会是一笔难得的成长财富。

大厂虽大，但未必适合所有人。求职时，放平心态，不去千军万马挤大厂，结合自身实际情况，考虑考虑“小而美”，未尝不是一个更务实的选择。包括一些名校毕业生在内的高素质人才，在求职时一味首选互联网大厂，这种“执念”大可不必。

