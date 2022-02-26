“馅饼”还是“陷阱”——理财学堂灰黑产业链揭秘

来源：上海证券报

作者：杨翔菲

“要跟着巴菲特学投资，你说他为啥总买可口可乐？”

“我在抖音上看了，人家说‘你不理财、财不理你’，学会理财才能财务自由！”

春节回家，小杨被家中长辈围攻了。因自己从事财经相关行业，所以家中长辈按住刚刚赶到聚会现场的小杨，你一言我一语地问个不停。

小杨感慨：别人家老人都在玩养生，我家老人怎么会去学理财？原来啊，老人们玩短视频玩进了理财学堂。

免费或超低价“引人入局”

所谓理财学堂，是怎样一步步“引人入局”的呢？

以年近五旬的李女士为例，她在抖音平台上经常看的视频一般为萌娃、宠物、化妆等。一次偶然的机会，她帮助同小区居民买了一本理财投资类的书，从此以后她的抖音“就不纯粹了”。

平台发给她的推荐里突然出现了理财类短视频。短视频博主粉丝量巨大用词专业，开口就是“复利”，闭嘴就是“时间的朋友”，巴菲特、犹太人的理财经验侃侃而谈。李女士看得不亦乐乎，仿佛打开了新世界的大门。屏幕下方则是一个购买链接，仅需12元（人民币，下同），就可以学到理财技巧。激动之余，李女士马上点击了。

添加班主任微信后，李女士迅速被拉入一个“超的小白训练营”微信群。某理财学堂前工作人员告诉记者，这样的小白群里存在大量“暗桩”，时机成熟将诱导真实学员付费。同时，群内会有讲师和班主任两个角色，讲师负责讲课，班主任负责引导和打卡。为节省成本，很多理财学堂的这两个角色直接就是同一人利用固定话术在运行维护。

学习正式开始后，班主任每日督促学员进行打卡。学习内容一般都是名人成功案例，如巴菲特、芒格、罗杰斯等。据记者了解，这些所谓财富故事一般都粗制滥造、断章取义，所起到的最大作用就是贩卖焦虑。而所谓打卡一般为分享感受，此时群内的“暗桩”激情互动，让入群的真实用户更加信赖。

当小白训练营临近结束时，班主任开始推荐“进阶课程”，同时暗示上进阶课程后马上就能赚取收益，年化收益率可超过15%。李女士怦然心动，然而近8000元的费用让她犹豫不决。此时，群内的“暗桩”则晒出了自己的付款记录！李女士再看看班主任的朋友圈，晒出的几乎全都是学长学姐的盈利记录，群内报名的人越来越多，在焦虑和犹豫中，李女士付了数千元的学费。

花费了数千元的李女士，真能如导师宣传的“实现财务自由”么？大量投资者反映，多数理财学堂都存在虚假宣传、夸大成果、师资较差、诱导消费、拒绝退款等问题。更有甚者，有理财学堂的所谓班主任在用户退群后依然紧追不舍继续贩卖焦虑。

理财学堂缘何铺天盖地

据《国民财商教育白皮书（2021年）》显示，中国目前共有1万多家“理财教育”“理财培训”企业，2019年新增2000家，较10年前增长800%。

野蛮生长的背后，这些理财平台如何盈利？对于理财学堂而言，其成本包括后端师资成本和前端投放成本。

师资方面，讲师质量良莠不齐、缺乏专业性，课程同质化严重。由于行业门槛极低，大量财商教育机构并没有课程研发能力，复制、粘贴就完成了课程开发，课件粗制滥造、专业描述错漏百出等现象层出不穷。此外，大量兼职人员的存在，也为学堂的运营节省了成本。

理财学堂更大的成本体现在流量平台的广告投放上。据了解，抖音平台前期的获客成本为50元/人，而目前财商教育如火如荼，抖音、快手等平台也加强了审核，假设投放10000元的广告能够让“算法”将此视频推荐到用户首页，假设每个视频能够获得10个用户加微信并进入社群，那么此时的获客成本为1000元/人。

虽然获客成本较高，但是有了社群就有了一切，而社群变现的办法数不胜数。

假设在一个近200人的社群里有50个真实用户，那么该群的获客成本为50000元，假设一堂高阶课的价格为7000元，则至少需要7个人购买课程才能保本。据记者调研，一般而言，每个群里面进行真实购买后进入高阶群的人数一般大于10人。也就是说，这一轮投放已经盈利。据了解，此类理财学堂一般同期会运维多个微信社群，利润极为可观。

这只是冰山一角。某券商人士表示，理财学堂的大量微信社群成为其巨大资源，人在哪里，利润就在哪里。以小白训练营为例，若50个真实客户都在群主和班主任的鼓吹下在某家券商开户，然后老师又不停地在社群中教授短线交易课程，则这些用户的每一次操作，都能够为券商和理财学堂获取利润。小白训练营尚且如此，高阶训练营呢？核心课呢？大咖课呢？此时，理财学堂已然成为“居间人”。

此外，某抖音财经垂类运维告诉上海证券报记者，在微信社群内进行其他直播带货、直接发展团购、为其他平台导流，也都成为社群的盈利方式。以记者加入的小白训练营为例，先后有数十人加记者微信，试图贩卖其产品。

同时，理财学堂在流量平台上壮观的粉丝数及关注数、惊人的视频累计播放量以及数以百万计的付费学员，让理财类学堂甚至能够获得风投机构的融资。

当下，强黏性互联网公司的用户基本盘仍然稳固，对于理财学堂而言，只需要在平台上进行简单投放，就能收获巨大变现利润，难怪流量平台和理财学堂趋之若鹜。

财商教育培训亟待监管规范

为何李女士在淘宝买理财书籍，抖音却能为她推送理财视频？为何记者输入理财就能看到理财学堂的引流信息？为何理财训练营类的视频会出现在我们的抖音首页？

某不愿透露姓名的前抖音工作人员表示，大数据时代难有秘密，只要你曾经关注过财经信息，算法推荐就会精准找到你。

长期以来，财商教育处于监管的“边缘地带”，我们欣喜地看到，监管已经在行动。

在流量平台监管方面，1月4日，国家网信办等四部门联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，自3月1日起施行，要求优化算法推荐服务机制，维护用户的算法知情权、选择权。App运营者通过分析用户浏览过的页面、广告、商品、话题等有针对性地进行商业营销，如果未能充分告知并获取用户同意，则是侵害用户合法权益的行为。

1月19日，国家发展改革委等九部门联合印发的《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提到，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为；严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。

中国信息安全研究院副院长左晓栋认为，要在治理违法违规收集用户个人信息上下功夫，建议要向用户提供不针对其个人特征的选项，或向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项，并提供选择或删除针对其个人特征的用户标签的功能。

在理财知识普及方面，中国证监会和教育部在2019年联合印发了《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》，逐步推动将投资者教育纳入国民教育体系，建立金融知识普及长效机制。

伴随中国资本市场逐步成熟，理性的投资者群体对于构建一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场至关重要。光大银行上海花木支行私行理财经理唐佳吉提醒，世界上不存在稳赚不亏的理财方法，投资者面对的是变化莫测的市场，潜藏着很大的风险，即便全球最优秀的投资者，都很难实现长期稳定高收益，更遑论普通投资者了。

唐佳吉表示，期待相关监管部门完善监管规则，一是对企业或个人从事理财培训要事先备案及审核；二是将从业人员纳入资质管理，凭证上岗，课程内容和宣传广告要合规合法；三是针对线上五花八门的“理财学堂”，要联合运营商和平台机构及时清理虚假夸大宣传的违规账号。