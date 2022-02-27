微短剧“精耕细作”的时代要来了？

来源：工人日报

看一集微短剧，只需要用点个外卖或者坐几站地铁的时间。这种形式很符合“碎片化”传播的特点，能够迅速占领不少年轻人的生活间隙。另一方面，由于其成本低、回报快、操作难度小，微短剧日渐成为行业竞相占领的新赛道。

中年大妈的生活乍一听不免觉得没什么意思，但当你跟着大妈王于田、杨得馥一起走进微短剧《大妈的世界》，在总时长不足100分钟的20集剧情里，就会发现大妈也可以活泼有趣，她们的生活更是丰富多彩。

《大妈的世界》并非是最近唯一的一部被长视频平台推出的微短剧。《别惹白鸽》《贩卖法术的杂货铺》等等，都让人们看到微短剧正慢慢与短视频分道扬镳，更多专业团队带着拍摄传统影视剧的方法下场。微短剧粗放式生产的时代即将过去，“精耕细作”的时代初见端倪。

微短剧火了？

面对《大妈的世界》，才20多岁的林蕾已经“欲罢不能”。起初，她是觉得在上班乘地铁时观看“不耽误时间，而且有趣”，谁知刚看第一集就无法自拔，因其体量小，她利用上班的间隙一天就追完了。

该剧通过描写某小区已退休的两位大妈丰富多彩的晚年生活，展现了新老年群体积极融入日新月异数字时代的故事。每集都结合当下社会年轻人的痛点展开：追星、盲盒、直播、加班、内卷……通过中年人视角展现年轻人生活的剧情让林蕾感到新颖。

该剧自2021年12月30日开播，不到一个月，微博相关阅读量达到了3.3亿，抖音播放量破1.7亿，众多网友都表示期待第二季。

这不是林蕾第一次接触微短剧，2019年，她在某短视频平台偶然刷到《机器人女友心心》，每集1分钟的时长加上高甜反转的剧情立刻吸引了林蕾的注意，手指开始不由自主地往下划动。

2020年，重点网络影视剧信息备案系统新增“微短剧”一项，将其定义为“单集时长不超过10分钟的网络剧。”

关注到微短剧的潜力，各大视频平台纷纷布局。2020年快手、抖音启动微短剧激励计划，许多短视频博主投入到微短剧制作当中。2021年底，优酷、腾讯等长视频平台也推出了自制微短剧。《大妈的世界》就是其中之一。

短视频还是影视剧？

微短剧是更贴近“短视频”，还是更强调“剧”的概念？如果放在以前，短视频平台播放的微短剧无疑更具代表性，但随着近年来长视频平台的加入，问题的答案发生了变化。

在长视频平台从事文娱行业的李群告诉记者，从形式上说，十年前像国内的《屌丝男士》《极品女士》《万万没想到》这种单元喜剧已经显现微短剧的风格：没有人物介绍、没有背景铺垫，在5分钟的时间里，故事直奔主题，笑点密集不突兀，快速吸引观众。

林蕾有一次在看微短剧《做梦吧！晶晶》时，3分钟的剧情她捧腹大笑了6次。“眼泪都飙出来了。”

两年时间里，她追过玄幻的《柳龙庭传》、都市言情的《恶女的告白》、恐怖悬疑的《不思异：辞典》，这些微短剧的平台播放量都已过亿。

在某短视频公司工作的李月表示：“微短剧在极短时间内通过巧妙的剧情让观众产生极强的代入感，在每集末尾留有悬念和反转，慢慢地观众就会上瘾，希望‘短’能变‘长’。且微短剧成本低、回报快、操作难度小，可创作体裁更多。”

在李群看来，体裁多样可以激发活力，创作出更好的作品。但另一方面，滥竽充数的低质量作品也可能会大行其道。“微短剧无论定义为短视频还是影视剧，都只是个形式，其中包含着取巧市场的成分，核心还是内容，拥有启迪心灵，引起共鸣的内容才能历久弥新。”

未来在何方？

“微短剧的兴起本质上是对当下用户习惯的迎合。”李月告诉记者。因为日常工作压力太大，大家没有时间看长剧，微短剧应运而生。但是微短剧能否承载像长剧一样的社会价值是一个值得思考的问题。

“现在的微短剧更多是一种快餐文化的体现，大部分依靠猎奇、搞笑、甜宠类型来吸引眼球，看了就忘。即便如今微短剧市场热度很高，但给人留下深刻印象的‘破圈’作品也并未出现。”拍出一部“出圈”的微短剧，也是李月一直努力的方向。

业内质量精良、引领风潮的微短剧，都呈现出共同特点：时间更短、笑点更密、强烈的剧情反转以及个性十足的人物设定。

业界普遍认可的《别惹白鸽》就在结构形式、镜头表达、主题内涵上有了一次大的突破。有留美经历的导演温婧显然有着更高的艺术追求。这部由芒果TV出品的微短剧故事连贯、剧情精彩、反转到位。但尴尬的是，剧集结束平台累计播放量刚破5000万，与短视频平台亿级播放量的微短剧毫无可比性。

这也意味着在创作过程中投入的大量金钱和专业技术很难得到相应的回报。

作为业内编剧的林岳告诉记者，“微短剧的体量决定了它的上限。短就是让人停止思考，寻求快速的满足，无论设计如何巧妙，没有详细的背景介绍、人物设计，故事的起承转合很难运转。”在他看来，中长视频在未来是一个更好的选择。

而作为观众的林蕾却透露，她对于微短剧的期待只是当作碎片时间中的娱乐消遣。当然，她希望未来能出现一部能够“破圈”的微短剧。“这样可以和身边朋友探讨剧情发展，引起更多共鸣。”

2022年，快手新上线了微短剧《仙剑奇侠传之挥剑问情》，曾在抖音创造过8亿播放量的《恶女的告白》的博主也推出了新剧《夜班日记》，腾讯视频更是推出了单独的微短剧品牌“十分剧场”，里面包含了喜剧《象牙山行善记》、国风剧《瓦舍三部曲》、悬疑剧《牌局》……

早前一次腾讯视频微短剧发布会上，平台运营部副总经理李啦曾表示，微短剧的发展已经进入精品化阶段，将一直探索下去。