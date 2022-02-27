这九类人要少喝咖啡，快看看是不是你

作者：阮光锋

来源：丁香医生

喝一杯咖啡，已经变成了越来越多人醒来的仪式。

咖啡之所以这么受人喜爱，除了它提神醒脑之外，也是因为咖啡本身是健康的饮品，不少研究对咖啡与健康的关系进行了综合分析指出，适量喝咖啡可以降低某些癌症、糖尿病、心血管疾病的风险。

不过，咖啡确实存在一些情况下的不适宜人群，尤其是以下九类人群要特别注意。

01

睡眠障碍患者

咖啡因具有中枢神经兴奋作用，也就是大家常说的提神醒脑作用，这也是很多上班族、考研党依赖咖啡的原因。

但受基因影响，不同的人，对咖啡因的敏感性也不一样。

有些人的咖啡代谢基因就比较乏力，一点点咖啡因都要代谢好久。甚至早上喝的咖啡，到了晚上还在大脑里蹦迪。

所以，如果有失眠、睡眠障碍等问题，那就尽量不要喝咖啡，或者少喝咖啡，最好不要在下午或者睡前喝咖啡。

对了，容易失眠的人，奶茶建议也少喝（奶茶的咖啡因也不少哦）。

02

有惊恐、焦虑的人群

咖啡确实可能会引发突然性的惊恐与焦虑出现。

不过先别慌，研究发现，每天要摄入 400～800 毫克高剂量的咖啡因（约 5～9 杯咖啡）才可能会产生负作用，比如使人产生焦虑、紧张、神经过敏、惊恐和震颤等问题。

只要不超过 300～400 毫克咖啡因（约 4～5 杯咖啡），就不会有这些问题。

不是咖啡的狂热爱好者，通常不会喝这么多，不用太担心。

03

心率失常人群

部分人喝完咖啡后，会出现心跳加速、恶心、头晕等不适感。其实，这属于“咖啡因不耐受”。

这是一种正常现象，而且与个人对咖啡因的敏感度有关。有的人对咖啡因比较敏感，咖啡因代谢速度慢一些，喝咖啡就有心律失常、心跳加快、心悸等感觉，但是有的人就没事。

而且，不同的人，反应也不一样——有的喝一杯就有这种问题，但是有的人喝四五杯都没事。

所以，这并不意味着告别咖啡了，而是要根据自己的情况，调整喝咖啡的频次和分量。

如果你心率失常、心悸，那就尽量不喝，或者少喝，比如原来每天喝 2 杯，不妨减少为一天 1 杯。

04

缺铁性贫血患者

咖啡中的多酚、植酸等植物成分的确会影响铁的吸收，对于那些缺铁性贫血的人来说，可以适当少喝咖啡。

一项研究发现，在进食的时候饮用咖啡因饮料时，一杯咖啡将汉堡餐中的铁吸收降低了 39%，而茶则降低了 64%。

经常喝咖啡也可能影响铁的储存水平。一项大型研究发现，在老年人中，每周一杯咖啡与铁蛋白水平降低 1% 相关。

建议缺铁性贫血人群：

尽量不要在吃饭的同时喝咖啡，推荐饭后 1 小时饮用；

咖啡只影响“非血红素”铁，对“血红素”铁没有影响，多吃两块瘦肉就好啦。

对于健康的人来说，喝咖啡并不会影响铁的吸收，不用担心会导致缺铁性贫血。

05

胃酸返流患者

一些研究发现，咖啡可能使胃酸倒流症状恶化。

不过目前这个结论还存在争议，一些相关的大型荟萃研究中发现，不论是咖啡还是茶（咖啡因），都没有发现与胃食管反流病 ( GERD ) 有直接的关系。而且，导致胃食管反流的原因也可能有多种，目前也不是特别明确到底是什么原因。

建议跟着自己的感觉走，如果你属于胃功能不太好，喝咖啡就有类似胃酸反流等不适症状，那就少喝或者不喝咖啡吧。

06

肠易激综合征患者

肠易激综合征（ irritable bowel syndrome, IBS ）属于胃肠功能紊乱性疾病，指的是持续存在或间歇发作的腹痛、腹胀、排便习惯和大便性状异常，而又没有形态学及生化学异常的症候群。

一些研究发现， 咖啡因会增加腹泻。

比如，瑞典有调查显示，39% 的肠易激综合征患者喝咖啡会出现肠道症状恶化，包括腹泻和胃痛。然而，没有直接证据表明减少咖啡因可以改善症状。

肠易激综合征的发病机制尚不十分清楚，与多种因素有关。

目前比较被认同的诱因有肠道感染和精神心理障碍，饮食也会有一定影响；但影响比较小，控制饮食也不是解决它的唯一方法。

对这部分人群的建议仍然是，跟着自己的感觉走，如果你喝咖啡就有胃肠不适症状，那就少喝或者不喝咖啡吧。

07

高血压患者

世界上成年人高血压的患病率超过 30% ，关于饮用咖啡对血压的影响和动脉高血压的风险有过很多争议。

目前研究认为，经常喝咖啡并不会增加高血压的患病风险。

而且，咖啡中还含有多种抗氧化成分，比如绿原酸、咖啡豆醇等，这些抗氧化物质对心血管和血压控制也是有利的。

最新的荟萃分析结果表明，适度和习惯性地喝咖啡（每天 1～3 杯）对大多数人的血压不会产生不利影响，甚至还可能会降低患动脉高血压、心血管相关的全因死亡风险。

不过，在一些研究中发现，有些人在喝完咖啡后会出现短时间内血压升高的现象，通常是 3 个小时以内。

提醒大家，对于不常喝咖啡的高血压患者来说，咖啡还是适量，也不要一次喝太多。

08

孕妇

近年有更新的证据显示，孕期喝咖啡可能与自然流产风险增加有关。

总体上，我们不鼓励孕妇喝咖啡，但这并不意味着就完全不能喝。如果实在想喝，也是可以喝的，如果有喝咖啡的习惯，或者想解解馋，需要控制一下咖啡因的摄入量，大约是普通人的一半。

目前通常认为，孕期可少量饮用咖啡（每天不超过 150～300 毫克咖啡因，约 2 杯）。也可以选择“低因”咖啡（脱咖啡因处理的咖啡）。

09

儿童

儿童和青少年还在发育，咖啡因对他们的神经系统和心血管系统的影响尚不完全清楚，咖啡因可能会扰乱孩子的睡眠状况，很多咖啡饮品还会带来糖摄入过多的问题。

因此，美国儿科学会的建议是儿童和青少年不喝咖啡。

所以，小孩子就尽量不要喝咖啡了。作为家长，我们也应该帮助孩子控制包括咖啡、茶及其他含咖啡因饮料的摄入。

但这也不意味着小孩子喝咖啡就会有危害，偶尔少量喝一点也不用担心。

目前通常认为，儿童和青少年每天的咖啡因摄入不超过每公斤体重 2.5～3 毫克（对于 30 公斤重的儿童和青少年来说，约为 75～100 毫克咖啡因）是安全的，大约是一杯咖啡。

其实，从目前科学界共识来看，越来越多的研究证据支持咖啡对健康是益大于弊的。

但毕竟每个人的身体状况不同，不喜欢的、喝了会不舒服的人，没有必要强迫自己接受咖啡。

对于喜欢喝咖啡的人，也要注意量和种类。如果要喝，首选什么都不加的咖啡——大部分支持咖啡健康的研究，指的是什么都不加的黑咖啡。

市场上很多速溶三合一咖啡或者花式咖啡，都加了不少白砂糖和植脂末，这样的咖啡可并不健康。如果觉得黑咖啡太苦，可以加点牛奶或者奶粉。

那么喝多少咖啡才是适量呢？

目前科学界认为，健康成年人每天摄入不超过 210～400 毫克咖啡因。以中杯美式咖啡（约 355 毫升一杯）为例的话，大约就是每天 1～2 杯。

除了咖啡本身，生活中很多饮料也含有咖啡因，比如可乐、红牛、茶、奶茶，如果喝了这些饮料，也要记得少喝点咖啡。

最后还要提醒大家，每个人对咖啡因的耐受情况不同，有的人喝好几杯都没事，但有的人喝几口就难受，所以，也要注意跟着自己的感觉走：

如果喝了咖啡，出现失眠、焦虑、发抖、胃不舒服、心率增快、头痛、恶心和烦躁不安等情况，就说明可能是超过耐受量了，应该做出适当的调整。