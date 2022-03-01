32家单位拒收人民币现金被罚！停车场拒收约占三成

来源：上游新闻

作者：陈瑜

移动支付方便，但现金支付的权益一定要保障。3月1日，上游新闻记者从中国国家发展改革委官网获悉，该委和人民银行近期在“信用中国”网站对2021年4季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。

人民银行依法对32家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从1000元至10万元人民币不等，作出行政处罚的时间范围主要为2021年10月至2021年12月底。记者注意到，在这些被处罚的案例中，停车场拒收现金情况尤为突出。

32家企业拒收现金被罚

上游新闻记者在“信用中国”上看到，被处罚的单位包括水电、燃气、物业缴费等公共服务机构以及停车场、保险公司、连锁餐饮、医疗机构等。此外，万达影城、绿地集团、中国人保、泓山物业、永安财险、中国人寿、合众人寿等企业被罚。被处罚的原因包括在以上企业范围内，在停车、物管、燃气安装、景点消费、点餐等应用场景时，拒收现金。

其中，北京阳光海天停车管理有限公司因拒绝公众使用人民币现金支付停车费，被罚款10万元，也是本次公示中罚款数额最高的。重庆泓山物业管理有限公司成都分公司所属停车场也因为类似情况被处罚1千元。

停车费拒收现金成约占三成

据统计，本次公示中停车场拒收现金有10家单位，约占整个名单的三成。

3月1日，上游新闻记者走访了重庆市九龙坡区、渝中区等一些商业停车场，大部分都已经实现移动扫码支付。

上游新闻记者注意到，部分商场在车库中庭或出口处设置了人工收费窗口，供一些不方便扫码支付的车主支付停车费。不过，在采访时记者发现，和以前相比，人工收费窗口数量已经有所缩减，比如原来每层都设，现在则可能只在出口处设置窗口缴费。此外，有的商场只能在商场服务台缴纳停车费。

在调查中，上游新闻记者并没有发现重庆在交纳停车费、物管费、景区门票、用餐等场景时拒收现金的情况。

“现在出门带部手机就可解决一切问题！”32岁的市民邓女士告诉记者，自己平时还是会准备几十元现金，这也是为了预防遇到只收现金的情况。而75岁的刘老太则直言，自己不会使用手机支付，都是带现金出门。

为何会有商家拒收现金？专业人士分析，拒收现金的背后，最主要是商家出于节约人工成本考虑，减少收款员就减少了开支费用，比如停车场，减少收费处及收款员，不仅可以节约人工成本还能节约空间。同时，也不排除商家通过线上支付，获取更多消费者数据。

中国现金需求依旧旺盛

此前，辽宁和北京的两家银行先后宣布停止办理人民币现金业务，曾引发广泛关注。不过央行和银保监会一锤定音，对停办现金存取业务的银行说“不”！规定设有实体网点的商业银行和农信社等必须办理人民币现金存取业务。

截至2021年末，中国流通中现金（M0）为9.08万亿元，同比增长7.7％，继续保持稳定增长势头，全年现金净投放6510亿元，现金需求依然旺盛。

今年2月初，人民银行、银保监会联合召开银行业金融机构人民币现金服务工作座谈会。会议要求各银行业金融机构需要扎实做好人民币现金存取业务，凡设有实体网点的商业银行、农信社等机构必须办理人民币现金存取业务。

上游新闻记者注意到，央行相关负责人在接受媒体采访时指出，即使在移动支付盛行背景下，当前我国总体现金需求仍然较大。国民经济增长对现金需求增长起到了支撑和拉动作用，以及部分发达地区由于民营经济繁荣、小微企业活跃，现金需求始终较为旺盛。具体落实到个人和微企，特别是我国个体工商户数量已经突破1亿户，有效拉动了经营性现金需求。

此外，现金使用门槛低，匿名性强，支付快捷，广泛适用于老年人、农民、小微企业和个体工商户等特定群体。

重庆老年人无障碍使用现金权益有保障

实际生活中，老年人还是更愿意使用现金。

上游新闻记者注意到，去年5月，重庆市切实解决老年人运用智能技术困难工作任务清单发布，明确提出要确保老年人在出行、水电气缴纳、购物、住宿等方面使用现金支付的权利，破除技术障碍。

国家发改委和人民银行均表示，两部门高度重视规范和便利现金收付相关工作，将努力解决“数字鸿沟”对老年人群体日常消费带来的困难，切实保障公众合理、安全、顺畅使用现金。同时，欢迎广大社会公众予以监督，共同维护和谐便利的现金流通环境。