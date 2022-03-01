流浪汉四次偷食充饥，“不起诉”体现法律人情味

来源：澎湃新闻

作者：赵志疆

贵州男子张某到浙江玉环市打工，岗位被人顶替，又丢了手机、身份证，流浪街头数月。为了果腹，他4次偷拿菜场门口的豆制品充饥。张某的行为，客观上已达到定罪量刑起点，但玉环市检察院最终作出了不起诉决定。

这是一条暖心的新闻，彰显了法律的温度和人情味。正如办案检察官所指出的，不起诉决定不仅是考虑到张某盗窃的财物数量、价值较小的现实，也是因为其实施盗窃是迫于生计，没有主观恶意的动机，社会危害性较小，且到案后认罪态度好。不起诉张某，体现了“少捕慎诉慎押”和“良法善治”的司法理念。

这起案件也引起了不少网友的好奇：如此显著轻微的情节，何以“客观上达到定罪量刑起点”？

这是因为，张某的行为符合刑法中关于“多次盗窃”的定义。这种情境下，无论具体涉案金额是多少，都已经涉嫌构成盗窃罪。因此，警方立案侦查并将其移送检察机关审查起诉，也是依法而为，体现了法律的刚性和威严。警方和检察机关的宽严相济，有助于节约司法资源，更兼顾了法律的尊严与温情。

现实生活中，因一时的生活无着落而实施盗窃的行为偶有发生，对此把握好司法的“度”很重要。既要旗帜鲜明地打击违法行为、保护个人合法财产、维护社会安定，也要看到一些偶发偷盗者是一时困窘、误入歧途，对他们应当采取适度的柔性执法，注重教育感化。这是一种人性化的处置，也是法律本身的要求——《刑事诉讼法》明确规定，情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，人民检察院应当作出不起诉决定。

对于个案来说，检察机关“不起诉”足以宽慰人心，但“不起诉”不该成为事件的终点。张某的遭遇令人同情，也是一种警示——如果社会不能及时向生活无着落的人伸出援助之手，他们很容易用违法手段来换取生存，甚至有可能在多次违法之后自暴自弃，堕入犯罪深渊。

如果说“不起诉”给了张某一个悔过自新的机会，如何帮助他和有类似困境的人尽快走出泥潭、回归正常生活，是不可或缺的下文，比如民政部门的救助机构、人社部门的职业介绍机构、社会公益组织等，该行动起来了。