来源：中国青年报

作者：王景烁

人类为了摆脱网络侵占生活已无所不用其极。最近的一个诡异故事是，在法国西南部海滩小镇梅桑日，网络白天平安无事，一进入深夜3点就会莫名其妙自动切断，每日如此，循环往复。

镇上有1000多名居民，夜不能寐须上网冲浪者有之，深夜断网自是百爪挠心。有关机构派专员赴现场调查，才发现始作俑者是位忧心忡忡的父亲——疫情期间，孩子熬夜沉迷游戏，他无计可施干脆买来网络信号干扰器。

没想到干扰器的作用范围，比卖方描述的大得多。这位父亲因犯破坏通信罪，将面临最多半年的监禁及3万欧元罚款，还要承担相应的调查费。

别光笑父亲用劲儿过猛，事实上，人们早被网络PUA了。大数据和算法让它足够聪慧到不断地研究你，推出私人定制的专属信息。人们将沉迷的原因内化为自制力不足，但脸书前平台运营经理桑迪·帕拉吉拉斯说，这是从开始就设计好的圈套——手机里花花绿绿的软件就是为了尽可能多地占据用户时间。未读消息会显示成明晃晃的红点，逼死强迫症。

有学者称，手机成瘾是21世纪最大的成瘾问题。最开始，是看似“自控力弱”“易被诱惑”的年轻人被网络绑架，后来，自诩成熟清醒的中老年人也没法独善其身。年轻人顶着黑眼圈儿熬夜互抛表情包斗图，中老年人则执着于清晨传递花样雷同的早安鸡汤问候。

这是属于21世纪的独有仪式，大多数人每日睁开眼的第一件事是上网刷手机，闭上眼之前的最后一件事也是。有研究表明，普通成人每天要看手机60至110次。人们把这个连接着世界的智能工具，握在手里，揣在兜里，塞在枕头底。它陪你时间最久，最了解你的喜好，记得你的秘密。

于是，世界上最遥远的距离每天都在上演——友人相聚，最尴尬的就是你明明坐在我眼前，却在埋头刷手机。原本有一肚子话要说，左顾右盼后发现自己没网络有吸引力，顿时丧失分享欲，也跟着举起手机。

网络消弭了时间和空间的鸿沟，却拉开了人与人之间的距离。一同出游，人们忙着拍照P图发动态，盯紧更新的评论和点赞。回家过年，一家人齐刷刷地低头忙活自己的手机，打开的电视仅仅充当背景音。

如今，吃喝玩乐都能靠网络解决，上线不仅仅是休闲娱乐，更是为了参与生活。疫情将人和网络捆绑得更紧密，人们只需在屏幕那端一番操作，就可居家与会、办公、考试、看病。

与此同时，没人敢潇洒地告别网络几小时。网络信息的供给似乎没有尽头，短暂的喘息约等于out。工作24小时待命，没第一时间回复消息，可能会被打上不靠谱的烙印。一个人总也不更新社交动态，人们猜他遇到了什么不顺心，或者死了。

不少人都立下过几小时不碰手机的雄心壮志，后来也都羞于提起这档子往事。有人拿起手机为查一则信息，结果左刷刷右玩玩，十几分钟过去才猛然想起最初的目的。人们的时间被分割成碎片，逐步丧失延迟满足的能力及专注的创造力。

别说人类没有抵抗网络和手机的决心。洛杉矶一家餐厅曾推出为顾客代管手机服务，埋单时将给9.5折优惠；有网友发起“手机叠叠乐”活动，号召大家聚会时先碰手机的要交罚金。

不过，一些声势浩大的告别还是与手机和网络脱不了干系。有人在朋友圈打卡背单词进展，本是为了学习，可每日发布动态的习惯已难戒掉。有人大声宣告自己要摆脱手机，具体的操作是下载一个限制使用手机时长和功能的App。

这场和手机的博弈里，人类休想占上风。越来越多“教你如何放下手机”的文章冒出来，似乎展示了人们的坚决，可底下的留言却雷同，“我就是用手机在看这篇文章呢”。