招聘网站审核不能流于形式

来源：法治日报

作者：马谓

近日，有媒体记者梳理了300余份与某网站招聘业务相关的裁判文书，发现其中详细记载了超过5300人的求职被骗经历，被骗金额累计超过7200万元，这组数据引发了公众的广泛关注，而其中牵涉到的招聘网站审核问题，也引发了公众的思考。

近年来，互联网技术与人力资源服务深度融合，网络招聘市场迅猛发展。据人社部统计，截至2019年年底，中国共有3.96万家人力资源服务机构，建立人力资源市场网站1.5万个，2019年通过网络发布招聘信息4.04亿条、发布求职信息8.23亿条，网络招聘以其巨大优势俨然成为劳动者求职和用人单位招聘的主渠道。

不过，网络招聘在给求职者和用人单位带来诸多便利的同时，也滋生了很多乱象。不少求职者因误入网络招聘陷阱损失钱财，甚至付出了生命的代价。如2017年，年仅23岁刚刚走出校门的李文星，就因在某招聘网站上投递简历求职，结果不幸误入传销组织，两个月后死于他乡。

综观媒体报道的诸多案例，很多求职者踏入求职陷阱，既有求职者盲目轻信用人单位堂皇说辞的原因，也同一些招聘网站对用人单位资质审核把关不严密切相关，形同虚设的审核机制导致一些传销组织、诈骗团伙混入其中，让求职者难辨真假，防不胜防。例如，有的机构虚构公司名称、假冒其他公司、使用虚假姓名，仍可在招聘平台发布招聘信息，导致众多求职者被骗取钱财。

每一个在招聘网站投递简历、找寻工作的求职者，都抱有对美好生活的期待，有的求职者还可能背负着一家人的生计和希望。防范招聘陷阱，既需要求职者擦亮双眼，不被贪欲支配、不为异常高薪所惑，也需要招聘网站对发布招聘信息的用人单位把好审核关。2020年12月，人社部出台的《网络招聘服务管理规定》(以下简称《规定》)明确要求，招聘网站应当建立完备的网络招聘信息管理制度，依法对用人单位所提供材料的真实性、合法性进行审查，该规定已于2021年3月1日开始施行。

当然，我们不能要求平台完全确保前来发布招聘信息的用人单位都品性纯良，更不能苛求平台确保用人单位不会在线下实施骗取保证金、体检费、培训费等违法行为，因为这远远超出招聘网站所能把控的范畴，但根据自身业务发展模式，按照《规定》要求穷尽现有技术手段，对用人单位资质和所发布招聘信息的真实性和合法性予以必要审核，是招聘平台应当履行的基本义务。

仅一个平台就有5000余名求职者被骗7000余万元，这再次给网络招聘服务敲响了警钟。面对激烈的市场竞争，招聘网站还是要守住底线，不能为了营收就放松审核，或者是让审核流于形式，对传销组织、电诈公司“睁一只眼闭一只眼”。监管部门也要通过构建事前行政审批与事中事后监管相结合、职能部门间信息共享协同配合的监管体系，加大对网络招聘服务的监管力度。如此才能尽可能在源头降低不法组织利用网络招聘实施违法行为的可能性，给求职者创造一个相对安全、放心的网络招聘空间。