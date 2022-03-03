“双减”后老师更累 是个值得重视的问题

来源：澎湃新闻

作者：李解

中国全国两会召开在即，教育依旧是代表、委员关注的热门领域。尤其是，随着“双减”政策落地以后，又衍生出了许多新话题。不少代表委员带来了“为教师减负”的意见建议，表达了教师群体的心声和诉求。

比如，民进中央表示，“双减”背景下，教师面临工作压力增大和综合能力提升要求的双重困境，建议减轻教师负担，提供有效激励与保障；全国政协委员、华东师大副校长戴立益建议，广泛引入社会力量参与课后服务。

与代表委员们的发声形成呼应的一个案例是，近日，江西金溪县教体局在答复代表《关于落实“双减”政策的建议》时透露，在“双减”工作推动落实过程中，不可避免地遇到了“教师更累了”“教师的焦虑情绪明显比之前增加了”等问题。

代表委员们看到了一线教师的困境，提出的解决措施也很实在，有些及时得到了主管部门的回应，这些都令人欣慰。作为一名一线教师，我也想谈点个人看法。

我注意到，近几年一些代表委员注意到调整师生比的问题。根据相关规定，中国城市小学教职工与学生比应按1:19进行编制配备，初中1:13.5。虽然绝大部分地方是达标的，但实际上，教职工包含教师、后勤、教辅等人员，无法达到教师与学生比例实际需求，尤其是对规模较大学校更是困难。

“双减”之后，学校教育进一步成为教育的主战场，加大教育投入、增加中小学编制员额，特别是专任教师的员额，才能适应新时代教育的高质量发展的要求。

从教育导向看，“双减”之后，中小学的评价考核机制及目标并没有根本改变，社会、家长、学校对教师工作的期许也就没有改变，甚至更多、更强烈了。以往课外培训机构承担的学生精力、家长压力，转到了教师身上。为了提升课堂效率和教学质量，需要教师在课堂内外付出更多的精力。

正常的教学任务和日常管理且不说，日渐普及的学生课后服务和素质拓展，让老师的在校时间大大延长。民进中央就指出，不少一线教师在岗时间达10—11个小时以上，较“双减”政策前明显延长。“双减”政策实施后，教师工作责任大、节奏快、任务重，教师普遍反映精神压力较大。

再就是，过度“规范化”导致的形式化检查、填表，各种跨界下发的非教学教研任务等，让一线教师疲于应付。

这当然是“双减”政策之前就存在的老问题，但确实对教师造成了不必要的损耗。长远来看，也有损教学质量，最终“受伤”的是学生和整体的教育水平。就我所了解的，这是普遍性问题，不管是城市学校还是农村学校，不管学校的生师比大还是小。

对此，一方面要继续减少各项督查、检查、评比等项目，让教师能真正回归教书育人的本职。另一方面，也要针对“双减”后老师负担过重的问题，积极探索解决办法，如广泛引入社会力量参与课后服务、探索实施弹性上下班和补充休息制度，发放补偿性和激励性的加班补助等。