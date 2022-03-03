有证可获数万人民币挂靠费？媒体调查碳排放管理师报考乱象

来源：法治日报

2021年3月，中国人社部、国家市场监管总局、国家统计局发布了18项新职业，其中“碳排放管理员”被纳入职业序列。一时间，网络上各种“碳排放管理师”报考广告让人眼花缭乱。

近日，中国国家培训网发布声明称，一些社会培训机构开展“碳排放”相关培训，在进行网络媒体宣传时盗用“中国国家培训网”名称和品牌，在学员报名群夸大证书效力为上岗必备等不实宣传内容。参加培训颁发的是《培训证书》，并非上岗必备证书或其他职业技能等级证书。请广大网友和参训学员仔细甄别，注意防范，以免被骗。

为揭露“碳排放”培训市场乱象，警示学员避免上当受骗，《法治日报》记者对此进行了深入调查采访。

“还在花钱考碳排放管理师吗？现在可以免费学，仅限两百名，考过可领取2000元到3000元（人民币，下同）补贴，不限学历不限专业，市场紧缺人才。赶紧点击下方链接报名吧！”这是《法治日报》记者近日在某短视频平台看到的一条碳排放管理师报考广告。

记者调查发现，目前并没有“碳排放管理师”职业，只有2021年3月纳入职业分类大典的“碳排放管理员”。但随着“双碳政策”的推行，碳排放管理师相关证书在各大社交媒体火热起来，相关的培训机构也鱼龙混杂。

有不少考生在第三方投诉平台上投诉称，一些培训机构在推广“碳排放管理师”培训课程时，宣称考试包过、一次性考取高级证书、拿证后可兼职可全职，甚至还会给出“考取证书可获数万元挂靠费”的承诺，然后在考生交完费或参加完考试后失联。

故意夸大证书效力 吸引考生掏钱报名

记者在网上以“碳排放管理师报名”进行检索，看到大量培训机构投放的报考广告，价格大多1000元起。记者随机点击几个链接进入相关网页看到，这些网页均在显著位置标注了含有“新兴职业”“人才紧缺”“月薪3W”“含金量高”等词语的宣传语。

按照某广告页面上的联系方式，记者顺利添加了一教育公司教务李老师的社交账号。李老师询问了记者学历后，便开始极力推荐报考“碳排放管理师（职业）技能证书”，并介绍了该证书的各种优势。

“考试合格后某培训网颁发碳排放管理师（职业）技能证书，该证书可作为持证人上岗就业和晋职考核重要参考依据，目前市场有500万人的缺口，8000家企业需要证书，是目前最朝阳的行业证书，我们公司可推荐去××电力建设有限公司等多家公司兼职。”李老师称，碳排放管理师证书是电力、钢铁、造纸等八大控制排放行业的敲门砖，去相关企业公司应聘做全职工作，年薪15万元起步；兼职挂靠年收入可达3万元至6万元。

随后，记者联系了××电力建设有限公司HR李女士，确认持证是否可以挂靠该公司。李女士回复：“自己从没有听说过这事，公司现在也没有碳排放相关的岗位需求。”

此外，李老师近日在自己“朋友圈”发布动态称，“不要再纠结碳排放管理师是否可以兼职了”，配图为某网站2022年1月5日的首页截图，并用红框标出了两则新闻：两家石化企业碳排放兼职年薪分别达6.7万元、7.6万元。而记者查询该网站发现，当天确有涉及这两家企业的新闻，但与碳排放兼职毫无关联——李老师的配图是PS过的。

采访中，记者还按照广告添加了一教育职业资格证书招生办孟主任为“好友”。为了吸引记者报考某人才交流中心颁发的“碳排放管理师（专业）技能证书”，孟主任反复强调：“我们会就近给你推荐8家至12家就业或者兼职挂靠单位供你选择。在你证书还没有考下来的时候，我们学校就已经帮你把证书兼职租赁合同签完了。”

随后，他还给记者发来了两张转账的截图，一张备注为“陈威碳排放管理师一年兼职费用，共37000元”，另一张是碳排放管理师两年兼职费用，共6.8万元。在之后几天里，孟主任不断发语音催促记者报名，价格从最初的3500元一路降至1300元。

记者线下从一家专业培训机构了解到，是否拥有碳排放管理师证书，并非是从事碳管理工作的准入性条件，其性质不属于从业资格证，而是普通培训合格证明。现在不少培训机构宣传可以包办兼职挂靠和领补贴，都是假的，挂靠本身也属于违法行为。

培训机构鱼龙混杂 付费之后杳无音讯

记者检索发现，有不少考生在网络投诉平台上投诉称，自己在找培训机构报考的过程中出现了疑似被诈骗的情况——付完学费之后，培训机构失联了。

来自新疆乌鲁木齐的陈佳（化名）在刷某短视频平台时，偶然刷到了一个博主分析碳排放管理师就业前景的短视频，遂萌生了报考“碳排放管理师”的想法。

该短视频下有网友留言称，自己通过北京某教育科技有限公司报名考试，已考过并顺利就业。按照网友留下的联系方式，陈佳添加了该公司张老师为“好友”。

张老师告诉陈佳，考取这个证书对于以后的兼职和就业都有很大的帮助，收入十分可观，机构这边还可以给她推荐挂靠公司。陈佳颇为心动，向该公司支付了3500元费用，其中审核费500元、碳排放管理师报考费3000元。

网络培训结束后，该公司培训老师又联系陈佳说：“机构教务部接到企业通知，目前所有兼职使用的证书，需要碳排放管理师和碳排放交易师搭配使用，今天团报碳排放交易师可免试，证书下来直接对接兼职企业，兼职费不低于3万元，直接签3年合同。”

陈佳询问能兼职哪家企业，对方称这是商业秘密。讨价还价后，对方同意陈佳先交报考碳排放交易师一半的费用，即1500元。而网上刷课培训、线上考试结束后，陈佳没有等到任何可以签约的信息，对方一味要求她把剩下的1500元补上。

这时陈佳感觉自己可能被骗了，她去第三方投诉平台搜索该机构，发现了不少类似的投诉记录。陈佳联系对方要求退款，否则报警，对方称“我们全是正规操作，不怕你去报警”，然后把陈佳“拉黑”了。

无独有偶，河北石家庄的李林也有类似的经历。他目前从事与天然气相关的工作，为了职业发展而选择报考碳排放管理师证书。

此前，李林在网上看见了北京某在线教育科技有限公司碳排放管理师报考的链接，于是就主动添加了该机构老师的社交账号。对方询问了李林的相关信息，然后给他发了一个交费的收款码，李林向该机构支付了3800元的报考费。

然而去年12月28日在参加了一次线上考试后，机构老师就失联了，李林发消息不回复，打电话也不接。

记者在某第三方投诉平台看到，有多位消费者投诉北京某教育科技有限公司，称其忽悠学员报考碳排放管理师和碳排放交易师，承诺会有高额的挂靠费，但在交费数千元至上万元后失联。

考生应当理性报考 不要盲目迷信证书

记者在一求职网站输入“碳排放管理员”进行搜索，发现并未出现该招聘岗位。当输入“碳排放”时，出现的相关招聘岗位有“碳中和研究员”“碳排放咨询师”等，在招聘要求里并没有注明需要持有碳排放管理师证书。

以“碳中和研究员”为例，月薪2万元至3万元，要求应聘者有全日制统招硕士及以上学历，具有气候变化、环境、能源、经济等相关专业教育背景。

记者采访了解到，目前“碳排放管理员”的职业建设体系仍在规划中，目前国家并未公布其职业准入资质标准，也没有统一的职业资格证书。

“这些年，国家一直都在努力优化营商环境，尽量取消非必要的市场准入门槛的限制，所以取消了一大批准入型的资格考试。”北京理工大学法学院教授孟强说，碳排放管理师证书也只是一个培训证书，考生不要抱有盲目、迷信，甚至是侥幸的心理，认为考取这个证书后就有了从事该行业的敲门砖，还是要理性报考。

“考生在报名之前需要加强风险防范意识，比如查看培训企业的相关资质证书等，通过多方信息去判断该培训企业是否为皮包公司或骗子公司。”孟强建议，对于涉嫌夸大宣传、欺骗考生甚至卷钱跑路的培训机构，市场监管部门应当加大监管力度，公安机关也应当在接到报案线索后积极介入，加大治理力度，维护良好的市场秩序。

贵州新瑞林阳律师事务所律师吴旭梦建议，如果考生认为被骗，可以向市场监管部门、教育行政主管部门等投诉，或者依据合同、转账凭证等向法院提起民事诉讼，如果学员交纳学费但没有得到相应的服务，可以请求对方退款或者赔偿损失和违约金。如果涉案金额比较大，涉案人数比较多，还可以向公安机关报案和控告其涉嫌诈骗。

吴旭梦提醒，不要跟风报考，要自己辨别该证书有多大的含金量，是否适合自己；学会识别和辨析培训机构是否正规，报名时一定要签好合同，签合同时要审查对方的资质，保留转账凭证；一旦发现有不当或者有上当受骗的情况，应立即报案并固定证据，寻求司法途径来保护合法权益。