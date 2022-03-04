算法怎么算由谁说了算

来源：北京日报

作者：雨馨

《互联网信息服务算法推荐管理规定》本月起正式施行。作为中国第一部专门针对算法推荐的法规，该法从信息服务规范、用户权益保护、法律责任等方面，全面系统地为算法定出规则、划出边界。这也意味着，算法此后怎么算，不再任由平台说了算，而有一套清晰完整的操作指南。

“手机比我们更懂自己”，平台精准推送的背后，正是算法的神通。通过大数据对用户“画像”，在此基础上进行信息分发、智能推荐、供需对接，确实给生活带来便利，更给商家带来利润。也正因如此，短短几年，算法“读心术”蓬勃发展，覆盖了人们购物、打车、点外卖、读新闻等几乎所有网络生活场景。

当然，凡事过犹不及。为算法包围的生活，也迅速暴露出一系列负面性。靶向营销背后，“大数据杀熟”严重侵犯消费者权益；“看我想看，听我想听”日久，“信息茧房”钝化着人们的思考力、甄别力；算法逻辑制造“系统之困”，让配送小哥在“理想模型”下疲于奔命……近些年，“逃离算法”的呼声在网上越来越强烈，一度有近万名年轻人聚集在豆瓣“反技术依赖小组”，分享和算法“过招”的经验。从这个意义上说，这部为算法量身定制的专门之法，殊为必要，正当其时。也只有从更高层面定出规则、划出边界，才能防止“算法”变成“算计”。

给算法加一道“法律之锁”，并不是给新技术发展“拖后腿”，而是引导其更好地为用户和社会服务。毫无疑问，每一次技术迭代，每一波革新浪潮，都会惠泽无数企业。但技术应当怎么用，企业利润和社会责任、商业伦理如何平衡，这是必须思考的问题。用良法给算法立规矩，无疑是一个好的开端，最终目的是将科技向善的技术初心落到实处。

“徒法不足以自行”。有法可依是规范算法使用的第一步，关键的实施环节离不开监管、企业与用户诸层面的共同推进。值得注意的是，《规定》明确提出保障算法选择权条款，允许用户直接说“不”。这一用户权益的“托底”条款，必须通过监管督促企业严格执行。良法善治、落地生效，才能最终实现技术应用与商业伦理、社会价值的良性互动。