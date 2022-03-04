影视基地总与地产生意牵涉不清？中国国家电影局说不行

来源：界面新闻

3月1日晚，中国国家电影局于官网发布《关于促进影视基地规范健康发展的意见》（下称《意见》），对为电影、电视剧、网络电影、网络剧提供拍摄、制作等专业化服务的园区提出发展指导。

《意见》指出，近年来在影视基地建设发展中出现了盲目发展、低水平重复建设等问题，有的地方甚至出现了借机搞房地产开发的情况。对此，国家电影局要求影视基地坚持突出主业。合理控制影视基地配套产业规模，防止变形走样，严防借影视基地之名行房地产开发之实。

这不是国家部门第一次发文，强调影视园区和房地产之间分界。2018年4月，国家发展改革委等五部门曾发布《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，严控主题公园周边的房地产开发，不得与主题公园捆绑供地、捆绑审批。

近年来，多地政府出台政策扶持影视基地建设，影视拍摄基地、主题乐园、电影小镇等实体项目受到青睐。上海、山东、浙江、厦门、扬州等地方政府都曾出台政策，支持影视拍摄基地建设。

然而，影视基地建设总是与地产生意牵涉不清。例如，2021年之前热衷于实景娱乐的华谊依托公司影视资源，在多地兴建文旅项目，旗下电影小镇涵盖影视制作基地、主题公园等多种功能。

尽管华谊实景娱乐负责人秦开宇曾公开否认“地产化”，表示“我们不会从事房地产项目”，但据《经济参考报》记者不完全统计，截至2018年中期，华谊旗下多个实景项目均对外公开销售商品房。例如，华谊较早开发并投入运营的观澜湖冯小刚电影公社，其与地产商合作的观澜湖项目问鼎2014年海口地区“销售冠军”，总销售额达到8.25亿元（人民币，下同，1亿7700万新元）。

影视基地建设吸引了不少头部公司的目光。万达、华谊、光线等电影公司，融创、恒大等地产公司都曾涉足这一领域。

影视基地成本高昂。以青岛东方影都为例。据万达集团官网，东方影都总投资额高达500亿元，规划52个高科技摄影棚，外景地占地60公顷。

但东方影都背后不仅有万达的身影。2017年，融创中国632亿收购万达76个酒店、13个文旅项目，其中就包括东方影都。双方联合公告称，所有文旅项目仍保持万达品牌和原有规划内容，万达仍负责项目建设和运营管理。

高投资之下，影视基地也在探索多元化营收方式。华谊兄弟研究院曾盘点过中国影视基地的盈利模式，收入来源主要包括场租费、发展旅游业、发展影视主题公园、政府补贴等。

分析指出，场租费是最传统的收入渠道，随着影视基地数量增加和同质化加重，单纯依靠场租费盈利几乎成为不可能。影视业带动旅游业或可带来可观收入，横店影视城约80%的收入来自旅游业而非场租费。影视主题公园则是影视基地近年来转型的方向。

本次发布的《意见》继续表示了对影视基地发展的积极态度：鼓励影视基地做优做强。确定一批国家级重点影视产业基地（园区），从资金、政策、业务等方面加大扶持力度，更好发挥示范引领作用。