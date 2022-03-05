抗疫不力港人无助 危机恶化急须救亡

来源：香港明报社评

第五波冠病疫情未知何时见顶，港府应对无方，社会危机加深，人心愈见浮动。尽管当局再三强调各类物资供应充裕，抢购潮仍然持续，超市大集团限购民生必需品，折射市民徬徨无助，只能想方设法自保。抗疫之道在于早发现、早隔离、早治疗，全民强检本是早发现的有效手段，港府却错过黄金时机；长者及早谷针，同样失诸交臂。现在全港七成以上院舍爆疫，仍未见当局雷厉风行帮长者打针，院友们彷彿只能赌运气，看看能否避过一劫。中国国务院港澳办主任夏宝龙日前严厉敦促特区负责官员，须发挥好抗疫组织领导作用，以实际行动践行就职誓言，可视为对特区当局有否好好向中央及市民履行应有责任的敲问。遏制疫情如救火，港府现在就要果断作为，不能坐等疫情从高峰回落，才慢慢收拾残局。

乱象迭起折射人心不安 港府须履行好主体责任

香港疫情惨烈，市民最强烈的感觉，是政府帮不上忙。公营医疗爆煲、核酸检测滞后、居家隔离乏援、市民抢购物资，乱象不胜枚举，每个环节皆见瓶颈。有人向当局提交深喉唾液包样本，等足5天才有结果；有感染者等到检测阴性后，才获当局安排去隔离设施；政府天天公布肉食物资供应情况，强调供应充足，另一边厢，生活必需品抢购潮却天天持续，香港其中一间最大规模的连锁超市，昨天起限购，白米、罐头、麵食、鸡蛋、药品等，每名顾客单次交易最多只可买5件，突显人心虚怯，当局单靠公布一些数字，根本不起作用。

乱象环生，社会不安，市民有很多疑问：当核酸检测如此滞后、隔离安排姍姍来迟，做来还有什么意义？资料显示，可供数千人使用的竹篙湾隔离设施，近日试过只有数百人入住；新闻报道则说，青衣方舱医院已落成。疫情严峻必须善用每分资源，闲置片刻也不应该。市民很想知道，为何这些设施未有好好派上用场？香港无法做到24小时得出核酸检测结果，若是硬件和人手不足，事急马行田，港府大可以公共卫生需要为由，援引法例特事特办，将样本送交深圳等地化验，解决瓶颈，特区政府究竟还在等什么？全港院舍纷纷爆疫，天天动辄近百长者染疫亡，针对长者的谷针工作依旧寸进，又不见当局尽快将尚未感染的长者，安置到隔离设施保护，难道院舍长者生死只能碰运气？

国务院港澳办主任夏宝龙周四主持支援香港抗疫工作协调会，观乎官方报道，有两点值得留意。首先，夏宝龙对各专班工作进展，予以充分肯定，包括火速援建方舱医院、国家卫健委疫情应对专家组组长梁万年赴港调研献策、内地屠房工及院舍护理工陆续赶赴港支援、铁路货运专列通车确保供港民生医疗物资源源不绝。简言之，中央已出力援港，但抗疫主体责任仍在特区政府。

其次，夏宝龙不止一次强调要“进一步”：面对香港疫情来势凶猛，责任感、紧迫感要“进一步增强”，特区政府有效统筹防疫抗疫工作，亦要“进一步加强”。“进一步”某程度是委婉话，其实就是批评现在做不够。若说“有效统筹”涉及办事能力问题，责任感、紧迫感就是心态问题，倘若基本心态也摆不正，根本无法打好眼前硬仗。夏宝龙提到，特区政府的负责官员要发挥好组织领导作用，“以投身抗疫的实际行动”，践行就职誓言，“切实履行好”主体责任。这番说话大有问责意味，事情提升到“践行就职誓言”这层次，如同严正敲问特区当局抗疫表现，有否违背当日向中央许下的庄严承诺、有否辜负中央和市民所托。

抢救老弱刻不容缓 政府必须果断作为

尽快稳控疫情、确保社会大局稳定，是中央对香港的要求，也是大众的期望，新近发展却令人觉得事态朝相反方向走。全民强检也好，长者谷针也好，港府都因为缺准备欠果断，错过及早行动时机。全民强检最大目的本是及早发现并遏阻病毒蔓延，清零只是其中一个效果，现在情况却是特区政府遏疫一筹莫展，彷彿只在坐等疫情见顶自然回落，再靠强检收官结尾去清零。

香港疫情严峻，内地抗疫专家组组长梁万年表示，目前重中之重是减少感染、发病、重症及死亡个案，需要部门的协同、也要强而有力的执行，这两点无疑都是特区政府抗疫的致命伤，特区主事官员必须反思，有否“发挥好”组织领导作用、“履行好”抗疫主体责任，若自知不足，就要亡羊补牢，挽狂澜于既倒。

香港有中央人力物力支持，推动全民强检，与处理眼前各项瓶颈抢救老弱，可以两者兼顾，不是非此即彼。救人如救火，当局应尽快安置院舍未感染长者到安全地方避疫、雷厉风行要院舍长者打针，以及缩短每剂新冠疫苗相隔时间，及早为免疫力弱人士打第4针，如认为执行有困难，就马上请内地紧急援助。另外，当局亦应该就一些抗疫工作定下硬指标，例如1周后实现24至48小时内有核酸检测结果，力有不逮就找内援。抗疫工作门槛定得高定得严，官员紧迫感增加，自然就要想办法，包括更主动找内地支援。港府必须拿出一套方略，让公众看到，未来两三周疫情高峰，当局有方法减少重症死亡、市民的医疗及基本生活需要得到妥善照顾，公众才有可能安心。