希腊“批发卖岛”，中国投资者为何不热衷？

来源：环球网

“希腊马克里岛在今夏寻找新的岛主，起拍价只要380万欧元！”希腊《每日报》日前刊登的一则消息引起了国际投资者的关注。在希腊这个“千岛之国”，被允许进行买卖的私人岛屿超过100个，拥有象征财富实力的希腊小岛，成为不少亿万富豪追求的目标。

最新被拿到公开市场上挂牌拍卖的马克里岛位于希腊爱奥尼亚海，它是埃奇纳德斯群岛的一部分，面积约为1平方公里。这个小岛的原主人是总部位于希腊希俄斯岛的亚尔戈旅游公司。由于该公司需要进行破产重组，因此希腊比雷埃夫斯银行就将其拥有的马克里岛进行拍卖偿债。如果成功交易，这个拍卖案将可能成为未来希腊海岛易手的一个先例和标准。

希腊是世界上海岸线最长的国家之一，境内有多达6000个岛屿，分布在爱琴海以及爱奥尼亚海域。其中，最大的岛屿面积超过8000平方公里，而最小的只能放下一张太阳椅。在数千个岛屿中，约600个岛为政府拥有，140多个岛为私人拥有。目前只有227个海岛有人居住，而大部分私人岛屿都无固定居民。

希腊岛屿被出售并不是一件新鲜事。希腊私人岛屿大多数来源于继承，并可传承给后代。在持续10年的希腊债务危机期间，很多私人岛屿进入了房地产交易市场。一些岛主因为无法承担高昂的维护成本和税金，不得不决定出售这项重要资产；另外还有部分岛主则希望通过售岛来变现，从而获得更多的资金流动性。在岛主决定出售私人海岛后，通常会在专业房地产网站挂牌，但要价一般并不公开。根据希腊法律，私人拥有性质的海岛可以在市场上自由交易，对投资者身份并无特殊要求。资料显示，股神巴菲特、好莱坞巨星强尼·德普等都是希腊岛主。

希腊的私人岛屿又被细分为“有约束”和“无约束”两种。“有约束”的私人岛屿在交易和开发时需要特别法律许可或者特别协议。如果要在这些岛屿上进行建设，就必须得到希腊政府发放特别许可证来解除对开发的限制。在某些情况下，甚至可能需要得到希腊议会的批准。“无约束”的私人岛屿则对买家更为友好。理论上，买家只需要根据希腊现行的建筑法例就可以在这些岛屿上进行规划，建造房子、别墅或者度假村。

常年为希中投资项目担任顾问的中欧经贸文化交流协会名誉会长穆尔萨斯告诉《环球时报》记者，目前在公开市场上出售的希腊私人岛屿约有18个，但外国投资者要获得希腊岛屿的所有权，程序极为复杂，必须得到海运与岛屿政策部、环境与能源部、海军司令部等多个部门的批准，而且还需要希腊考古部门出具岛屿上没有文物存在的证明。整个交易算下来，至少需要获得大约32张许可证，按照希腊政府缓慢的办事效率，这个过程可能需要几年时间。“购买希腊私人岛屿的过程非常耗时费力，因此对于多数希望能在短时间内完成交易的中国投资者来说，在希腊买岛并没有太大吸引力，” 穆尔萨斯说。

近几年来，到希腊购买房地产获得“黄金签证”的中国投资者越来越多。不少已经手握几套希腊物业的中国业主都希望能找到更多类型的投资机会。来自北京的石岩对《环球时报》说，他和家人非常喜欢希腊的自然环境，做希腊岛主可以“彻底放飞自我”，而且还能建设特色度假村，是令人向往的大项目。但石岩也清楚知道，买岛必须要有非常雄厚的资金实力来支撑，这并不是一般人能想象和实现的，目前在投资希腊的中国买家中，达到超级富豪级别的还非常少。

石岩告诉记者，中国人一般都喜欢热闹，而居住在小岛上出门十分不便，往返大城市购物娱乐还需要驾船出海，因此对于不甘寂寞的中国投资者来说，要适应岛上的生活颇具难度。

希腊资深投资顾问李辉告诉《环球时报》记者，购买希腊岛屿不能单看售价，还需看地质地貌、开发前景等。一些无人居住的私人海岛虽然售价不算贵，500万欧元以下就能买到，但如果岛上土地面积太小，或者无法申请到开发许可的话，则可能无法变废为宝。此外，购岛后还需进行大量开发建设和经营管理，因此持续的资金流十分关键。如果购买已经成熟开发的岛屿，则可能还要面对岛上十分复杂的房产产权问题。李辉表示，就他所知，迄今为止，中国投资者并不热衷购买希腊海岛。