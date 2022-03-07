防止就业歧视，“35岁门槛”该拿掉了

来源：新京报

作者：拾微

“完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。坚决防止和纠正性别、年龄等就业歧视，着力解决侵害劳动者合法权益的突出问题。”

3月5日，中国国务院总理李克强在作《政府工作报告》时，提到了防止和纠正就业歧视。

就业歧视是个老问题。就在此次全国两会召开前夕，一份7万2242位青年参与的调查显示，在各类两会议题中，就业创业成为受访青年群体最期待的两会议题，占比74%。同时，68%受访者认为，就业歧视是最让人犯难的事。

一边是政府、社会层面不断呼吁消除就业歧视，一边是部分用人单位还在针对就业者的年龄、性别、地域等层层加码。矛盾之下，更需要政府部门及相关单位完善就业保障，为就业者提供一个安心的、能够可持续发展的就业环境。

“民有所呼，我有所应”，实际上，今年两会的代表委员们也对就业问题格外关注。如全国人大代表蒋胜男就建议，逐步放开公务员录用的“35岁门槛”，倡导全社会招工消除职场年龄歧视；民进中央则更进一步提出，要及时开展反就业歧视立法调研，尽快出台“反歧视就业法”，为公平就业提供法律保障。

拿所谓的“35岁门槛”来说，这是一种形成于上世纪90年代，实施于国家公务员考试的录用制度，有其特殊的时代注脚，却被一些企事业单位效仿，在整个就业市场形成一种人才限制。甚至直到今天，“35岁门槛”依然是一些职场人的“玻璃天花板”。

但很显然，与30年前比，如今的社会环境、就业形势都已经发生了巨大的变化。在当下的社会语境中，35岁至45岁正是一个人积攒了足够的社会与职场经验，能够为所在领域创造更多价值的“当打之年”。因此，对年龄等因素进行过多限制，仍将35岁视为职场硬门，不免有些简单粗暴，且不合时宜。

我们常说“不要给人生设限”，而一些用人单位却人为地给就业者打上年龄、性别甚至地区等限制性标签，看似是在筛选劳动力，其实也是给用人单位套上了一道限制发展的枷锁。

“35岁门槛”，只是职场歧视中的一个普遍性问题，而打破这个“门槛”，也只是一个开始。真正消除歧视，创造一个公平透明的就业环境，不仅需要将年龄、性别等“硬门槛”从招聘启事中抹掉，更要消除一些单位用人意识上“软门槛”，真正做到任人唯贤。

当然，在此过程中，也需要政府部门及相关单位发挥主动性，对用人市场予以引导、规范。期待防止和纠正性别、年龄等就业歧视的具体举措能及时细化落实，尽快为职场人创造一个更加公平、友好的就业环境。