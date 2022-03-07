进工厂或送外卖，怎么选？

来源：中国新闻网

作者：吴涛

有中国全国人大代表建议，多进工厂少送外卖。很快，该话题引发网友热议，冲上微博热搜第一。

代表建议多进工厂少送外卖

2022全国两会期间，全国人大代表、小康集团董事长张兴海表示，近年来，外卖、电商、网络直播等吸引大量的年轻人就业，甚至快递外卖行业“内卷”到有研究生去竞争。很多年轻人不愿意去工厂上班，导致产业工人空心化现象愈加突出。

张兴海建议，政府、社会、企业等各方面应共同努力，鼓励支持年轻人争当产业工人，缓解制造业招工难、用工难问题。

据人社部最近发布的全国最缺工的100个职业中，其中43个属“生产制造”。

网友吵翻了！

进工厂还是送外卖？有网友称，“进工厂不自由，工作时间长，搞不好还有夜班伤身体，工资又低，谁去？”

还有网友称，送外卖虽日嗮雨淋，但是时间自由，最重要的是还能赚到钱。

记者注意到，也有的网友称，不是不进工厂，“有地方没有那么多工厂怎么办？”

“单纯的谈进工厂还是送外卖，这是谈表面现象，不谈内在问题，没有治本。”“工厂早八晚五的话就不缺人。”

甚至有网友调侃：“35岁之前进工厂，35岁之后送外卖。”

进工厂或送外卖，你选哪个？

如果从收入上看，据媒体报道，在招聘网站上，小康股份招聘工程师给出的月薪大都在6000元（人民币，下同，1291新元）至1万5000元之间，普通工人月薪大都在5000元至7000元左右。

3月4日，广州市总工会发布的《2022年广州市主要行业职工薪酬福利集体协商参考信息》显示，广州大部分外卖从业人员的每年薪酬达到10万元以上的水平。

实际上，送外卖的也不容易。去年4月，北京市人社局劳动关系处副处长王林体验了一天做外卖小哥的感觉，12小时送单只赚了41块。他累瘫在马路牙子上：“太委屈了，这个钱太不好挣了。”

另一方面，以蓝领工人为代表的职业收入也在稳步上升。2022年1月份，58同城招聘研究院发布的一份蓝领就业市场报告显示，2021年前三季度，企业平均招聘月薪为9765元，装卸/搬运工的月薪同比增长30.94%。

近日，饿了么发布报告称，外卖配送员是许多外来务工者在城市扎根的踏板，超过四成受访者希望一边跑单，一边寻找其他工作机会；有三成外卖配送员仍愿意从事外卖配送工作。

中新微评：进工厂还是送外卖，都是市场选择

随着外卖等新业态的快速发展，相比传统的雇主模式，新业态自由就业形式成为不少年轻人的就业选择。

着实，经济社会在发展，年轻人的就业观在发生极大变化，部分工厂出现了人才供需不平衡的现象，从经济学角度看，无论选择进工厂还是送外卖，都是市场选择，而智慧工厂、建筑机器人等产业也在迎来新的经济机遇。