中国距“租赁时代”到来还有多远？

来源：每日经济新闻

作者：王佳飞

几天前，中国建设银行董事长田国立作出一个判断：买房能升值的时代已经过去，依靠租赁的时代肯定很快就会到来。

“很快”，是个难以具体定义的词汇，一年甚至三五年都可以称作很快。租赁时代到底何时到来，还需要根据几个标志来判断。

不过首先我们要来探究的是，“租”和“购”到底有何不同？

和动物需要栖息地一样，人也需要一方天地来遮风挡雨。实现住的功能，通过租赁和购买都能够实现，但显然租住的成本更低也更灵活。

明显的不同是，房地产带有明显的金融属性，买下房子坐等升值也当前是很多人的心态，而这一点则是租赁完全做不到的。正如一则售房广告所调侃的“月供再高是资产，房租再低是消费”那样，租房也断然不可能享有房产增值的红利。

而且，如今租房市场也存在着种种问题。如“黑中介”扰乱市场、“二房东”跑路，以及长租公寓企业经营不善爆雷等现象，这也使得租房人有时需要经历不少非正常的市场考核。至于涨房租、半路赶人等现象，也时有发生。

此外，如今很多城市存在于租赁市场中的房源，多是以点状分散于各处，掌握在独立的业主手中，很难提供标准化和高质量的租赁产品。

想要租赁时代很快到来，必然基于以上这些问题能够得到有效解决，而且首先必须有充足的房源可供出租。

自2021年7月以来，保障性租赁住房成为热词，顶层设计表示将“将加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题；以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。”

值得注意的是，住建部住房保障司司长曹金彪表示，在“十四五”期间,新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应“力争达到30%以上”，这便不是一个小打小闹的数字了。

事实上，很多城市也正在这么做。如2月28日公开的北京市2022年度建设用地供应计划中，租赁住宅用地为300公顷，住宅用地合计1060公顷，大致符合30%的政策。

其次，更为重要的应当是房地产金融属性的弱化。这并不是说把买房变成一个“买了就跌”的赔钱买卖，而是要使房价回归到正常的波动曲线中，即“平稳健康发展”，将房地产的投机属性挤出去，令房地产的投资回报率在一个合理范围中，这便是中央一直所提倡的“房住不炒”。

去年7月，住建部等八部门联合发文表示“力争用三年左右时间，实现房地产市场秩序明显好转”，要实现的目标是“违法违规行为得到有效遏制，监管制度不断健全，监管信息系统基本建立，部门齐抓共管工作格局逐步形成，群众信访投诉量显著下降。”

只有房地产市场处于良好秩序，监管制度健全了，租赁房源丰富了，“租赁时代”也就顺理成章地到来了。