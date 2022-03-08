甜蜜的负担？延长生育假或抬高女性就业“隐性门槛”

来源：工人日报

生育假期延长会不会抬高女性就业的“隐性门槛”，成为她们的“甜蜜的负担”？今年全国两会上，几位代表委员对延长产假可能减损女职工权益提出担忧。

如何在提高女性生育意愿的同时，保护她们的职场权益？代表委员围绕完善生育政策提出建议，呼吁建立生育假成本分担机制。

延长生育假或抬高女性就业“隐性门槛”

自2021年8月国家出台三孩生育政策以来，各地相继启动地方人口与计划生育条例修改工作，密集出台鼓励生育措施，延长产假就是其中一项重要措施。

生育相关假期的延长无疑有利于女性更好地恢复身体机能，同时也有更多时间来照护婴幼儿。各地产假延长后，少则百余天、多则一年。

记者发现，对用人单位而言，增加的成本主要是生育相关假期延长期间的工资成本和替代用工成本。一方面，生育津贴还不能覆盖女职工所有生育假期间的工资；另一方面，职工长时间离岗，用人单位需要安排其他职工分担工作或增加人手，要增加工资支出。

“这很有可能导致企业选择减少招聘女性。”全国政协委员、辉瑞中国企业资深顾问冯丹龙认为。

这样的担忧不是空穴来风。曾经就有网友晒出某知名公司在招聘面试单中要求填写近期是否有生育计划，且该选项仅限女性填写。近年来，女职工怀孕后被调岗、边缘化、变相逼迫离职等现象屡屡出现在媒体报道中。

多位代表委员认为，如果生育假延长的成本全部由用人单位来承担，可能会抬高女性就业的“隐性门槛”，使假期成为“甜蜜的负担”。

为男性承担更多的育儿责任创造条件

“要提高生育率，就要从女性视角出发，真正解除她们的后顾之忧。”冯丹龙委员认为，让男性有条件承担更多的育儿责任，是增强夫妻双方生育意愿的好方法。

记者了解到，目前，中国不少地方在修订政策时增设或延长了男性陪产假，时长在7天～30天不等，多数是15天。

全国人大代表、温州大学研究员蒋胜男认为，女性产假与男性陪产假天数差异较大，不利于这一制度真正发挥作用。

“出于身体恢复和哺乳需要，女性产假的天数应该高于男性陪产假，但原本98天左右的产假已经充分考虑到这些因素，各地新政中增加的生育假进一步加大了产假和陪产假的天数差异，使男性对育儿活动的参与度并不高。”蒋胜男代表建议，将男性的带薪陪产假增加到30天～42天。

在有的地方，男性陪产假执行情况堪忧。北京市总工会一项调研显示，41.78%的受访职工没有休过陪产假，39%的受访职工不知道单位是否提供陪产假；有些职工虽然知道单位有陪产假，但担心影响工作主动选择不休，其比例达到64.53%。对于这种情况，冯丹龙委员建议，要强制夫妻双方共享生育奖励假，可以同时休，也可以轮流休，确保男性休假的权利，“这样可以减少用人单位在招聘时对女性假期过多的顾虑。”

完善生育假成本分担机制

怎样让政策更多地兼顾女性就业与生育的需求，让生育福利真正“甜”起来？几位代表委员提出：应完善生育假成本分担机制，减轻用人单位和职工的压力。

全国政协委员、全国总工会经费审查委员会原主任李守镇建议，扩大生育保险覆盖范围，推动灵活就业等群体参加生育保险。同时，提高生育保险待遇，扩大生育津贴的支付范围，“在生育保险基金相对充足的情况下，可以考虑将生育奖励假期、陪产假、育儿假等纳入生育津贴支付范围，减少企业支出。”

李守镇委员同时建议发挥工会组织的作用，比如通过开展集体协商，增加弹性工作制，既可以维护女职工权益，同时也保证用人单位的正常经营。

全国人大代表、安徽省教育厅副总督学杨善竑则认为，可以按照一定标准，科学测算生育、养育、教育等成本，在此基础上，合理划分政府、社会、单位、家庭的成本分担比例。推动形成政府主体、家庭主责、各部门统筹、全社会支持协同配合的良好局面。