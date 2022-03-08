取消“公摊面积”，让购房者明白消费

来源：北京青年报

作者：王桂霞

近日，“建议取消商品房公摊面积”话题登上新浪微博热搜第一，引发广泛关注。全国政协委员洪洋表示，购房人买房的过程中都会遇到公摊面积的问题，可是到底公摊了多少，全部都是开发商说了算，买房人自己根本无法决定。洪洋委员建议，以后开发商卖房应该以实用面积计算，开发商公摊面积的费用可以按照一定比例加在总房价里，让所有人买个明明白白。

所谓公摊面积，是指由整栋楼的产权人共同分摊所有的整栋楼公用部分的建筑面积，具体包括电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、管理及服务用房等。由于商品房都以建筑面积交易，并与物业费、供暖费等挂钩，而公摊面积就含在建筑面积中且不透明，影响购房者合法权益，社会对公摊面积乱象诟病已久。

消费者在购买商品房时，往往会被“公摊面积”与“实用面积”两个概念搞糊涂，不知道哪个才是真实的购房数据，还经常会引起纠纷。比如，有时买了一套100平方米的房子，实际使用面积甚至只有70平方米，一下子缩水了30%，而这“缩水”的面积就是“公摊面积”。正如有个笑话所说，“小区所有房子的公摊面积加起来，一定会超过这个小区的实际公摊面积。”

由于公摊面积缺乏统一标准，哪些区域属于公摊面积，哪些区域不是，完全由开发商自说自话，导致公摊面积实际有多少，消费者并不清楚，也难以测量明白。如此一来，“公摊面积”就变成了“橡皮泥”，开发商任意揉捏，可大可小，消费者却毫无办法，只能被动接受。

由于开发商掌握了关于公摊面积的话语权和真实信息，容易在利益的驱动下，主动侵占消费者的权益，从而倾向于扩大公摊面积、提高公摊比例。而且，公摊面积还衍生出一系列不合理收费，如物业费、取暖费都是按公摊后的面积收费，公摊比例越大，业主就需要支付更多的费用，在完整住宅寿命期，几十年积累下来又是一笔不小的支出，对消费者权益造成不当侵害。

因此，在全面取消公摊面积后，可统一实施套内面积计价，消费者买了多大面积，就得到多少实用面积，从而实现明白付费、放心购房，避免开发商用公摊面积做手脚。同时，购房面积统一标准，也符合明码标价的公平原则，可消除信息不对称问题，使得商品房信息进一步公开透明，减少不合理收费项目，以化解业主与开发商、物业的诸多矛盾纠纷，促进社会和谐。

取消公摊面积，采用套内面积计价，也是与国际标准接轨，更符合中国经济社会发展趋势。而且，此举不会影响消费者的购房成本，反而会因住房面积真实可靠，消费者更容易衡量、计算，促进商品房流通市场公平发展。同时，在公摊面积取消后，开发商不能再随意调整公摊比例，也促使其认真加强公共空间的设计、规划，提高公共空间的品质，改善物业管理服务质量，让业主更舒适。