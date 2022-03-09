解决农村青年婚恋难仅靠茶楼相亲还不够

来源：新京报

作者：姚华松

一年一度的全国两会正在进行中，与会代表委员们的建议提案，涉及社会生活的方方面面，每年都会引得民众普遍关注，今年自然也不例外。比如，已连续多年成为两会话题的适婚青年婚恋问题，在此次全国两会上，也再次被代表委员们热议。

实际上，为缓解中国适龄青年婚恋难，相关各方都作出了积极努力，也取得了一定的社会效果。但较之于城市，中国广大农村地区适龄青年的婚恋难问题更为突出。

因为事关乡村振兴，今年的中央“一号文件”，也特别强调要对农村高价彩礼问题进行专项治理，以免加剧农村适婚青年结婚难。而这一问题已经是被“一号文件”第三次点名，可见问题之普遍、治理之紧迫。

现象：春节期间镇上茶楼全是相亲的人

与家乡在粤西农村的好友Q哥徒步时，我们边走边聊。他告诉我，春节期间他们那里最热闹的地方不是商场，也不是棋牌室、游戏室，而是各大茶楼，从初一到十五，天天人满为患。原来，热闹的茶楼里全是四面八方过来相亲的人，而且每桌客人的构成都一样，都是适婚男青年＋媒人＋女孩＋女孩的亲友团的组合。

Q哥告诉我，从腊月二十到正月十五，媒人非常忙碌，平均每天要组织5次至8次相亲局，每次可以拿到至少200元的中介费。换言之，春节前后，能干点的媒人可以赚到两三万元。

Q哥所在的村里，25岁至40岁之间的适婚男性有85人，其中有近30位处于单身状态。这跟我湖北黄冈老家的情况大体类似。

我们村有18位适婚男青年，有7位没有找到女朋友。他们中的多数人不是不想找，而是找不到。这种婚恋焦虑不止于青年们，还有他们的父母。

比如，面对已经36岁但依然讨不到媳妇的表弟，我大舅跟我说的原话是，“我完全接受我未来的儿媳是一个离过婚的女人，哪怕带娃的也行”。

症结：地域差异叠加思想观念深度变化

实际上，农村适婚男青年娶媳妇难，有些年头了，但“难”的具体原因在不断变化。

从前的“难”，首先是地域差异造成的。在一些偏远的农村地区，重男轻女的思想依旧严重，男女性别比严重失调。

而今，在经济与社会深度转型背景下，另外三种因素加剧了农村适婚男青年娶媳妇难。

首先就是物质条件。男多女少，客观上抬高男方家庭娶亲所需的物质资本，以至于在部分农村地区，男方家里没房没车，没有足够的彩礼，就娶不到媳妇。

而在快速城镇化背景下，年轻人纷纷进城打工，耳濡目染下，一些适龄女青年早已习惯了都市生活，不愿意再回农村。这也在客观上加剧了农村适婚男青年择偶难。

年轻女性对于“好男人”的标准早已发生变化，从前是循规蹈矩、稳重谨慎、老实巴交，现在更多是头脑灵活、敢拼敢闯、热情奔放。

出路：乡村全面振兴也要个人全面发展

乡村发展当然仍是根本。各级政府要深入推进乡村振兴，让乡村发展的软硬条件与环境得到根本改善。

在观念转变与家风建设方面，乡村也要彻底摒弃男尊女卑、重男轻女等陈旧观念，树立生儿生女都一样的新观念，支持和鼓励男女双方共同育儿。

个人发展方面，适婚男青年要全方位提升自己，勤劳肯干，不仅要增强赚钱的能力，还要提高待人接物、为人处世、异性交往等能力。同时，工作之余，适婚男青年们可以积极参加各种群体性活动。

在今年中央“一号文件”再提专项治理的政策背景下，期待在这次全国两会上，能有更多代表委员拿出更为扎实可行的议案与提案，有效缓解农村青年婚恋难问题，也助推人口发展、乡村振兴。

作者是广州大学社会学系副教授