全民强检朝令夕改 莘莘学子最可怜

来源：《星岛日报》

作者：《星岛日报》社评

正当市民关注本月何时举行全民强检之际，香港特首林郑月娥指全民强检仍在规划中，并非优先项目，当前重点工作是减少死亡、重症和感染，反映港府正因应实际情况，调整抗疫策略，以保住人命为先。全民强检可能推迟进行，当局也应对之前打乱民生的安排，如学生提早放暑假，也应作出相应调整，否则市民不知如何是好，备受折腾。

强检推迟无期 调整安排减民怨

林郑在首场高官抗疫记者会上公布抗疫新措施，伊利沙伯医院将于周日起改为定点医院，专收治冠病病人，也购买充足防治重症口服药，并会设置更多长者隔离中心及暂托中心，接收轻症或病情稳定的长者，对仍未爆疫的一百所院舍进行闭环式管理。至于何时启动全民强检，则视乎疫情而定，再考虑推行时间，强调快速检测令全民强检找出隐形患者的逼切性减低。

政府调整抗疫策略，全民检测能否在本月进行成疑，也不清楚会推迟到何时，之前为配合强检而下令中小学提早放暑假，影响学习进度，已令家长头痛怎样才能帮子女补习追回进度。随着强检一再延期，学生下周便要放暑假，当局是否须对此作出合理调整，以免让家长苦恼。

此外，强检另一目的是冀让中学文凭试（DSE）能在四月中如期举行，即使当局有后备方案，若疫情严重，将压缩考期，但莘莘学子考试期间，一旦染疫或因紧密接触而被隔离，无法应考，可能以学校的成绩评估，但最多只得五星，影响选读心仪科目。当局是否应考虑让隔离学生集中在“骯脏室”（dirty room）应考，以减低学生压力。

港府突然调整抗疫策略，因今波疫情来势兇猛，当局之前控疫措施频现甩漏，进退失据，以致疫情大爆发，累计有近54万人染疫，2656人死亡，死亡率为0.46，令市民闻疫色变。再加上全民强检已错过最佳时刻，若在爆疫之初做，可迅速揪出隐形患者进行隔离，但在疫情大爆发期间做，即使找出大批确诊者，没有足够隔离设施，效用将大打折扣。与其做无用之功，倒不如等到疫情从高峰回落时才做，更有望做到清零效果。

中国国家卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年在港视察后，看到香港实际情况，认为无法将大陆封城强检那一套照办煮碗搬到香港，须灵活变通，先做好救治保命工作。他提出香港应坚持动态清零总方针，分阶段落实这目标，当前应见借鉴大陆“四集中”做法：集中患者、集中专家、集中资源和集中救治，务求尽快实现“三减少”：减少感染、减少重症和减少死亡。

调整抗疫策略 保命为先稳民心

港府听取专家意见，将伊利沙伯医院改成定点医院，稍后律敦治、灵实和冯尧敬医院也会加入，目标是让公院整体有一半普通病床，约9000张，改作接收冠病重症患者。虽然有关做法来得迟，但亡羊补牢未为晚，至少正朝着建立一套高效救治模式迈进。

当局短期内须展现出强效的统筹和动员能力，尽快将被选为定点医院清空，做好协调人手、资源调配，让重症患者、长者和儿童能尽快入院，获得适当治疗，降低死亡人数。

政府亦要做好对轻症者的支援。不少确诊者被逼家居隔离，但未获得适当支援，卫生防护中心的热线电话经常打不通，身体不适时更感徬徨无助。因此，当局宜与私院、私家诊所和中医合作，成立一个网上平台，安排医生解答患者的问题，甚至进行网上问诊，既可消除疑虑，亦有助及早发现病情转坏先兆，尽快安排病人入院，减低死亡风险。

疫情严峻，林郑作为抗疫主帅，因应现实情况变阵，先做好“三减少”，再进行全民强检，目标始终是动态清零。由于变阵缘故，可能进一步打乱民生事务，政府也应尽早对之前急就章的决定作出调整，将影响减至最小，才能争取市民支持，共同抗疫。