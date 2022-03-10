携“公司点评”发力招聘 脉脉这条路走得通吗？

来源：成都商报

被称为“互联网茶水间”的脉脉，要做“大众点评”了。

“先看点评，再找工作”，这是职场社区APP脉脉近日推出的一项新功能——公司点评。员工可以在脉脉发表对公司的评价、回答求职者的提问，甚至给公司打分，俨然一个“职场版大众点评”。

实际上，无论是“公司点评”，还是“职得去”榜单，背后都是脉脉想发力招聘业务的野心。有业内人士指出，公司点评更像是脉脉为招聘业务引流的工具。

随着“公司点评”新功能上线，脉脉引来不少质疑声。红星资本局亲测发现，一个没有通过脉脉身份认证的账号，依然可以发表公司点评，并且通过审核，出现在了该公司的评分页面。

“职场版大众点评” 控评、水军、灰产如何解决？

“五星，好公司，给人涨钱的就是好公司。”“1星半，业务方向混乱，一年能调整三次，能不来的尽量别来。”在职场社区APP脉脉新推出“公司点评”板块，某互联网巨头的员工以匿名的方式，发表着对公司的点评。

“先看点评，再找工作”，这是职场社区APP脉脉近日推出的一项新功能——公司点评。员工可以在脉脉发表对公司的评价、回答求职者的提问，甚至给公司打分，俨然一个“职场版大众点评”。

此外，脉脉还上线了“职得去”榜单，在脉友入职热榜、薪资福利榜、名校生最爱去、最无年龄焦虑公司等标签下，评选出数个公司。红星资本局发现，字节跳动、腾讯、阿里巴巴等互联网大厂均“榜上有名”。

对于公司点评功能，脉脉信心满满。2月17日，脉脉创始人兼CEO林凡喊出：“脉脉要重新定义求职模式”、推动招聘行业进入“点评时代”、“消费点评，让差评店铺消失了；脉脉公司点评，将让差评公司消失”的口号，有意将点评与求职、招聘挂钩。

“公司点评”新功能上线，脉脉迎来不少质疑。有用户表示脉脉“公司点评”机制的客观性存疑，同时脉脉还存在社区谣言和水军刷评等问题。

3月2日，脉脉创始人兼CEO林凡在微博发布长文，针对网友质疑的点评客观真实性、社区谣言、水军刷评三个方面进行了公开回应：“点评本身具有主观性，但会制定好规则让点评越来越趋近客观真实全面；脉脉创造员工和企业平等对话的平台，保障员工的发言权，也用规则限制谣言的产生和传播；只有现任员工和前任员工才能点评，防范刷好评和水军。”

CEO亲自出面回应，为脉脉的“公司点评”功能增加了不少热度。

下一个“匿名职言区”？

公司与HR不看好，无认证也能评

相比林凡的信心满满，公司和HR们对“点评”功能的情绪复杂得多。

“员工对公司的点评，对HR的招聘工作影响很大，有这方面意识的公司都会去控评”，3月3日，一位负责招聘业务的资深HR对红星资本局表示。

另一位互联网公司招聘端HR也对红星资本局提到：“脉脉的职言区已经有类似功能了，其中评价有好有坏，用不好就成为吐槽公司的渠道，公司都比较谨慎”。

有脉脉职言区在前，HR们对“公司点评”的担忧或许不无道理。一直以来，脉脉职言区因匿名制度，被形象地称为“互联网茶水间”、“互联网人的树洞”，但在互联网公司心中，脉脉职言区又被视为：“大厂公敌”。

许多引爆企业舆论的话题都是从脉脉职言区发酵，例如，王者荣耀团队的年终奖、陆奇从百度离职、拼多多员工事件、字节跳动员工猝死等。甚至各家互联网公司裁员的消息也最早在脉脉职言区曝出，也是脉脉当前最吸引流量的活跃板块。

但问题也随之而来，因为职言区匿名信息的真假难辨，脉脉被不少互联网大厂告上法庭。红星资本局在天眼查搜索发现，脉脉的运营主体北京淘友天下科技发展有限公司，共涉及60条法律诉讼，网络侵权责任纠纷、名誉权纠纷、商业诋毁纠纷案件占大多数，对象不乏知名互联网公司，如便利蜂、字节跳动、百度等。

实际上，脉脉的匿名制度早已引来监管关注。2018年7月，脉脉就因匿名区涉嫌侮辱诽谤他人，侵犯他人名誉、隐私等合法权益的问题被北京市网信办约谈，责令关停，此后，脉脉匿名区更名为现在的“职言”，但依然允许用户使用花名发言。

红星资本局发现，脉脉的新功能“公司点评”也采用随机花名的方式，与已有的职言区并无太大区别，不禁让人想问，“公司点评”又如何避免匿名制度的缺陷？

脉脉CEO林凡声称：“公司点评目前只开放给现任员工以及前任员工可以对企业点评”，但红星资本局亲测发现，一个没有通过脉脉身份认证的账号，依然可以发表公司点评，并且通过审核，出现在了该公司的评分页面。

随后，红星资本局就此问题向脉脉官方求证，脉脉官方客服表示：“目前是前员工和已经认证的员工可以点评”，但为何红星资本局没有认证也能点评？对方回答：“从您填写的工作经历中可以看出在这家公司工作”，但实际上，红星资本局测试账号的工作经历均为虚构，并且未在脉脉进行认证。

新闻观察

借公司点评切入招聘赛道，这条路走得通吗？

无论是“公司点评”，还是“职得去”榜单，背后都是脉脉想发力招聘业务的野心。有业内人士指出，公司点评更像是脉脉为招聘业务引流的工具。红星资本局发现，在公司点评之外，各家公司的“岗位招聘”被放在了显眼的位置。例如，搜索字节跳动公司点评时，会同时显示字节跳动有“16130岗位招聘”的字样。点进“岗位招聘”页面，可以直接投递简历，也能与公司HR直接沟通。

红星资本局发现，从公司点评板块投递简历是免费功能，但如果要和公司HR直接沟通，则需要付费开通脉脉的“职业发展会员”。

一直以来，脉脉都被定位为“职场社交”平台，招聘的属性并不明显。一位互联网公司HR告诉红星资本局：“不是所有人都在脉脉看机会，HR很难直接联系到求职者，只能碰运气，回复的人较少”。另一位互联网公司HR则直言：“在脉脉上招人转化率太低。”不少互联网公司员工也表示，脉脉并不是自己找工作的首选平台。

但脉脉很早就确立了招聘这一营收渠道。据中国企业家杂志报道，2019年，脉脉的广告、会员和招聘就已经成为公司主要营收来源，其比例分别为40%、40%、20%。

2021年，脉脉CEO林凡在晚点LatePost的采访中透露，脉脉最早最大的收入是广告，其次是会员、招聘。但他也提到：“2020年招聘起得很快，已经变成1：1：1了”。

可以看出，招聘业务的快速发展给了脉脉一定的信心。但发力招聘业务，也就意味着脉脉将自己直接摆到BOSS直聘、前程无忧、智联招聘们的对立面。

不过，脉脉差距不小。据QM数据，脉脉2021年12月MAU(月活跃用户人数)在380万左右，而前程无忧、智联招聘、BOSS直聘同期MAU均超过1000万，主打精英人才的猎聘MAU也超过600万。

另有业内人士对红星资本局分析，脉脉从公司点评做招聘业务本身就充满矛盾，一方面开放公司点评讨好求职者，另一方面，又要解决为招聘业务买单的公司方和差评之间如何取舍的问题，想从两者身上都赚到钱，并不容易。

从2018年D轮融资2亿美元后，脉脉再无资本消息，原本计划2019年上市，也一度搁浅。脉脉能否借“公司点评”来给市场讲新的增长故事？