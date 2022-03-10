“职业”改名“应用”能否让职业教育摆脱污名化

来源：北京青年报

作者：熊丙奇

全国人大代表、成都市政协副主席杨建德在两会上建议将“职业技术”院校改为“应用技术”院校。他认为，职业教育院校社会认可度低与其身上“职业”标签有关，所以，将“职业技术”改为“应用技术”更容易被老百姓接受，也更有利于职业教育的发展。此外，全国政协委员、上海中华职业教育社常务副主任胡卫在全国政协十三届五次会议第二场“委员通道”上也指出，职业教育发展受挫与职业教育被长期污名化有一定关系。

代表委员们关注职业教育发展，积极寻找能让职业教育摆脱污名化的方案，值得肯定。摆脱“职业技术”校名、不安于“职业教育”定位，确实是不少职业院校的真实想法。中国职业教育之所以存在被污名化的情况，有一定历史背景。在以前的教育发展中，职业教育被作为低于普通教育的层次教育，也被认为是“兜底教育”，是为了让进不了普通院校的学生有学可上。从这一角度来看，职业教育在过去作为层次教育的定位显然不适合当前职业教育的发展方向。

为扭转这一问题，中国已经明确将职业教育定位为类型教育。作为类型教育的职业教育，和普通教育地位平等。就办学层次来说，有专科层次的职业教育，即高职；有本科层次的职业教育，即职业本科；有硕士层次的职业教育，即专业硕士；还有博士层次的职业教育，即工程博士。为把职业教育办为类型教育，中国专门批准建立职业本科，要求高职院校升格为本科之后更名为大学，但必须在校名中保留“职业技术”，其用意是要求这些本科院校必须坚持职业教育定位。

但最后事与愿违，一些学生和家长依旧认为职业本科是低于普通本科的院校。其实，从高等教育的发展看，进入普及化时代的高等教育，大约只有10%的院校进行通识教育，培养学术人才，而且这些院校中的某些专业也是进行职业教育，培养应用型人才；其余90%左右的高校，包括地方本科院校、高职高专，都应该进行职业教育，培养应用型人才。要想扭转职业教育在社会认知上低一等的现状，应更多考虑到如何进一步发展职业教育，提升职业教育地位。

影响职业教育地位的根本原因有二，一是社会对人才的评价依旧是以学历为主。职业院校也存在以学历为导向的办学情况，如中职关注学生毕业后升高职、本科，高职关注专升本，地方本科关注考研率。以学历导向评价学校办学，职业教育就低于普通教育。在这一背景下，“职业技术”院校改名为“应用技术”院校，有没有可能会导致“应用”成为这类院校的新标签？

二是职业院校没有给学生高质量的技能教育，学生、家长反映上职校学不到技术。这不是职业教育被污名化，而是这部分职业院校办学低质化。对于“中职恐慌”，有的家长的解释是，不是不接受孩子成技能人才，而是进中职学校担心孩子什么都学不到。这需要职业院校反思学校的管理与教育教学。职业院校必须提升办学品质，重视内涵发展。过去20多年来，中国高校都热衷更名，从学校更名为学院，从学院更名为大学，在校名中加上时髦的文理、科技、经贸等词汇，校名越来越高大上，但终究是治标不治本、治表不治里。

为此，要把职业教育建设为高水平的类型教育，就必须改革教育评价体系，清理歧视职业教育、技能人才的教育管理与人才评价体系，同时要落实和扩大职业院校自主权，狠抓职业院校的办学质量，要立足职业教育，安于职业教育定位，以就业为导向，培养高素质应用型人才。