退税减税2万5000亿元意味着什么？

来源：经济日报

作者：李华林

今年的政府工作报告提出，预计全年退税减税约2万5000亿元（人民币，下同，5377亿新元）。中国1亿5000万多的市场主体，将收到一份丰厚的退税减税“大红包”。

这份“大红包”，不仅总量上发力，结构上也愈加优化。除了意味着将让更多市场主体获利，更意味着党中央、国务院保市场主体的态度一以贯之，对企业尤其是中小微企业的关怀备至。

中小微企业备受关注。今年的减税降费政策更加突出精准性和针对性，重点瞄准中小微企业、个体工商户、制造业等国民经济运行中的重点环节、薄弱环节，希冀助力制造业更加提质增效，让小微企业更有发展信心和底气。

“真金白银”送得更为直接。今年新增1万5000亿元大规模增值税留抵退税，退税资金全部直达企业账户，不搞弯弯绕，最大限度为企业减少纳税占款、盘活企业资金，让企业获得感满满。

创新动能将进一步激发。为让企业心无旁骛搞创新，今年加大研发费用加计扣除政策实施力度，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等，相当于给予企业创新大规模资金支持，这将极大激活企业内生动力和创新能力。

2万5000亿元的退税减税“大红包”，超出预期，正是市场所需。当前全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，国际形势更趋复杂严峻，中国市场主体发展风险挑战增多，在原材料价格、运输费用、用工成本等上升的压力下，企业特别是中小微企业生产经营面临困难，急需政府及时“输血”、雪中送炭。

2万5000亿元的退税减税“大红包”，可谓来之不易。虽然中国经济呈现稳定增长态势，但也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，财政收支紧平衡状态预计仍将持续，加之已连续多年实施大规模减税降费政策，今年还能有这样的力度，实属不易。

宏观支持政策不断升温，当务之急是将其转化为企业能实实在在感受到的温暖。一方面，要在实施的精准上下功夫，用好税收大数据等手段，精准识别市场主体需求，把该减的税减到位，把该降的费降到位，将好政策不打折扣地送到企业手上，让每项利好政策都能落地见效。

另一方面，要在政策的灵活性上开动脑筋，紧跟市场主体发展需求，适时推出更具针对性的减税降费措施。

当然，减税降费是件“技术活”，不是简单化减得越多越好，需要财税部门合理运筹，将减免的力度与企业成长、居民消费、财政可持续能力等通盘考虑，把握好政策的科学性和时度效。同时，金融、产业等政策也要积极跟上、协同发力，打好宏观政策组合拳。

政府工作报告还明确，各地要结合实际，依法出台税费减免等有力措施，使减税降费力度只增不减。可以预期，更大规模的减税降费已经在路上，将更好助力市场主体轻装上阵、创新前行。