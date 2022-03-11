油价上涨 纯电动车为何还是不够香？

来源：成都商报

最近几天，国际原油价格暴涨，中国国内成品油价格6连涨，重回“8元时代”。下一轮成品油价调整将在3月17日24时进行，分析人士指出，95号汽油将全面来到“9元”时代。

唱多新能源

业内专家表示：“高企的油价直接推高燃油车日常通勤使用成本，为新能源乃至油电混技术的进一步推广持续拓展基盘量级。”

购车消费者

会充分考虑售价、用车成本、保险费用、里程焦虑、安全隐患、保值等因素。

据乘联会数据，2021年，中国乘用车零售量累计达到2014.6万辆，同比增长4.4%。其中，新能源乘用车零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%；传统燃油车同比下降6%。

目前，国内成品油价格6连涨，98号汽油已突破9元，燃油车用车成本大幅提升，新能源汽车，尤其是纯电动汽车更香了吗？

红星资本局注意到，这几天网友评论中虽然充斥着对油价的调侃，但大多表示暂不考虑购买纯电动汽车。几位持币观望的消费者向红星资本局表示，充分考虑售价、用车成本、保险费用、里程焦虑、安全隐患、保值等因素，“综合考虑油车更便宜，实在不行我选混动。”

纯电动汽车

用车成本高，存在里程焦虑

威马汽车CEO沈晖3月9日晚在微博发文，趁此机会推荐新能源汽车：“按照5年10万公里计算，智能纯电汽车所消耗的电费比油车油费能省约8万元。”

在不少消费者眼中，只有纯电动汽车才是真正的新能源汽车。按照沈晖的逻辑，油价上涨时应该选择纯电动汽车来节省油费。

油价会长期处于高位吗？阿联酋周三表态支持欧佩克提高原油产量，纽约原油期货暴跌11.46%；布伦特原油期货暴跌12.09%。

另外中国成品油实施“地板价”以及“天花板价”机制，当国际油价低于40美元/桶和高于130美元/桶时，国内的成品油价格均不再进行调整。

但《石油管理办法》规定，当国际市场原油价格高于130美元(含)/桶时，汽、柴油价格原则上不提或少提。也就是说，即便国际油价超过“天花板价”，国内油价仍然存在上调的可能。

有车主告诉红星资本局，纯电动汽车的用车成本比预想更高。“一般四五年就需要更换一块电池，动辄数万元，折算下来比用汽油更贵。”

“用家充桩充电，纯电动车的用车成本只有油车的十分之一。如果没有家充桩，商用桩电费接近2元/度，用车成本要翻4倍。”

即便是免费赠送，仍然有很大一部分车主没有安装家充桩。

去年12月20日，沈晖公开表示：“威马交付了4万多台车，但随车配送的充电桩，却有近2万根送不出去。”充电联盟数据显示，家用充电桩配建率在60%-70%。

而公共充电桩尚无法满足充电需求，目前公共类充电桩与新能源汽车的比例为1：6.8。

“新能源车主凌晨四点起床抢充电桩”等热搜背后，是消费者对冬季电动车续航缩水、电池充不满的里程焦虑。

截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，同比增长59.25%。其中纯电动汽车保有量640万辆，同比增长151.61%。

纯电动车(BEV)由于产品关键技术指标和性能的提升、成本的下降，导致其在新能源市场稳居主导地位。

乘联会数据显示，今年1-2月，中国纯电动汽车销量达到48万台，同比增长131.8%，渗透率达到14.4%。纯电动汽车销量占新能源汽车销量的76.92%。

不过近期由于原材料成本上升、芯片短缺、补贴退坡等因素，新能源汽车掀起涨价潮。据红星资本局不完全统计，去年底至今，已有至少16家新能源车企宣布调价，涵盖10万元以下至30万元以上主流购车区间，其中绝大部分是纯电动汽车。

10万元以下车型上调幅度较高，平均涨价达4800元左右。欧拉黑猫、白猫、长安奔奔国民版低配置车型等性价比较高的纯电动小车，干脆暂停接单。

交付难也是消费者迟疑的原因之一。比亚迪、广汽埃安、吉利几何等品牌的热门车型提车周期均超过3个月，小鹏P5的提车周期超过4个月，特斯拉Model Y和Model 3车型提车周期均长达12-16周。

插混车型

折中选择，正在高速增长

由于纯电动汽车的里程焦虑仍然广泛存在，插混车型被认为是实现燃油车向纯电动车过渡的捷径。

这种车型的纯电续航足以应对日常通勤，加注燃油也可胜任长途旅行，政策方面还可享受与纯电动车型类似的上牌、限行政策。

采用增程式电动技术的理想ONE，上市以来累计交付144770辆。理想汽车凭借这一款车型稳居造车新势力前三甲。日前发布的2021Q4财报显示，理想季度收入首次破百亿。

比亚迪更是占据了2021年近半的混动市场，其DM-i混动系列累计销售27.2万辆新车。2022年1月，比亚迪DM-i车型销量达到4.6万辆，同比涨幅高达760.6%；2月DM-i车型销量4.43万辆。

理想汽车与比亚迪的成功让不少车企向插混车型市场发力。吉利推出了雷神混动，长安有IDD混动，长城有柠檬DHT混动，奇瑞有鲲鹏DHT混动。

2021年，插混车型累计销量达到54.5万辆，同比增长171.1%，成为了增长率最高的细分市场。今年1月，插混车型共销售8.5万辆，环比增长3.1%，同比增幅高达198.3%。而纯电动乘用车环比跌15%，同比增长近60%。

2月，插混车型汽车零售销量达到了6.6万台，同比增长了367.2%。比亚迪更是独占三分之二的销量，超过上汽大众、上汽通用拿下了单月销量亚军，首次站上了自主三强的冠军位置。

乘联会秘书长崔东树表示，“某种程度上来说，微型车市场萎缩，插混车型市场扩张，都是新能源汽车产品结构调整的积极表现。”2021年，中国插混车型的市场占比仅为18%，今年乘联会判断这一市场的占比将会提升至25%。

乘联会分析，基于2021年的良好表现，乘联会对2022年新能源乘用车销量目标从480万辆调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率将达到25%。

汽车行业分析师刘昊向红星资本局表示，目前新能源汽车的保有量仅占到汽车总量的2.6%。新能源汽车替代燃油车是大势所趋，但短时间内不可能一蹴而就。预计2025年中国燃油车保有量触顶，达2.9亿辆。

他指出，目前，新能源汽车的充电基础设施还有待完善，核心三电系统也有待突破，二手车市场和电池回收利用体系也有待完善。

日前出炉的《2021二手车市场消费需求洞察报告》指出，主流传统能源二手车3年期保值率依然维持在50%～70%。相比二手燃油车而言，新能源二手车整体1年期保值率相差6.9%，3年期差距5.3%。