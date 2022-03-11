骑手不愿离厂，这里依然“很香”

来源：工人日报

3月9日晚7点半，刚刚结束工厂加班的胡军穿上电动车外卖箱里的骑手服，然后开启外卖接单，骑车往广东省深圳市龙华区观澜街道商圈开去。

根据3月3日发布的《2021年度美团骑手权益保障社会责任报告》，由于时间灵活、多劳多得、允许兼职取酬等特点，骑手职业对于蓝领群体有着明显的吸引力。记者在深圳龙华区观澜、宝安区石龙仔等工厂聚集区观察到，有不少骑手都是附近工厂员工兼职。然而，工人告诉记者，外卖配送作为兼职可以相对轻松地增加额外收入，但工厂工作有五险一金和福利保障，更能提供相应的上升空间，作为主职是更合适的选择。

工厂工人下班送外卖

短视频博主、头条写手、外卖骑手……80后胡军是一名拥有多重职业身份的“斜杠青年”，而他的主职则是深圳某知名制造业公司电子元件相关产品线的线长，管理着50余人的生产团队。

2005年，胡军入职工厂时被分配到冲压部研磨岗，每天工作12个小时，要研磨上百桶物料，月收入稳定在1000多元。7年来，工厂生产工艺改进，胡军也升职为线长，他每天的工作时间明显缩短。

“躺平很容易，但奋斗才能真正改变生活”，有了更多可支配时间的胡军开始尝试更多增收方式。2020年7月，从外卖行业发展中看到新商机的胡军，应聘成为一名兼职外卖骑手，每天从工厂下班后就去送外卖。

30岁的程林文(化名)10年前还是深圳某制造业公司的普工，后来努力成长为领班，负责管理现场安全、处理异常等工作。2020年9月，程林文经同事介绍开始兼职送外卖挣钱，在美团、饿了么等平台同时接单。他告诉记者，其所在的工厂小组有近一半员工将送外卖作为兼职工作。

根据美团研究院发布的《2020上半年骑手就业报告》，2020年上半年，美团平台上近四成骑手有其他工作，其中28%为工厂工人。此前，阿里本地生活服务公司发布的《2020饿了么蓝骑士调研报告》也提到，饿了么蜂鸟数据显示，56%骑手有第二职业，其中21%为技术工人。

全职骑手期待回流工厂

谈及兼职外卖配送的缘由，“增加收入”是被工人们最多提及的关键词。程林文告诉记者，妻子在家专门照顾3个孩子，一家5口人仅靠工厂工资养活，压力比较大。“每天下班后跑单4小时，每月能增加3000多元的收入。”程林文算了一笔账，这份兼职缓解了家庭的经济压力，有时还能存上几千元。

然而，这样的工作强度让程林文一度感觉很疲惫。“以前从工厂回家，还能和老婆孩子多相处一段时间，偶尔也打打游戏，现在几乎是洗漱完倒头就睡”，程林文坦言，现在的打拼都是为了保障家人的生活，也很愧疚不能给他们更多的陪伴。

回流到工厂也是“候鸟骑手”张力均(化名)最近考虑的事情。春节后工厂生产进入旺季，订单多、工人需求量大，他特意前来应聘为工厂的临时工。

张力均说，“我和劳务公司签订3个月的用工期，每天工作10个小时能挣300多元，工厂还提供宿舍。”像张力均这样在工厂生产淡季送外卖、旺季再回来的，也被称为“候鸟骑手”。

据张力均介绍，工厂在生产淡季会限制加班，工人的平均收入降低，做临时工并不划算。等到秋季订单增加，工厂不仅放松加班时间限制，还会扩大临时工招聘。张力均介绍道，“我已经是手机屏幕生产线的熟练工，安装、测试等流程都很熟悉，附近工厂的招聘基本都能通过，旺季的临时工月收入能挣到七八千元甚至上万元。”

随着兼职跑单的人数不断变多，每位骑手的接单量也会出现一定程度的下降。对此，张力均也有回流至工厂当正式工的想法。“工厂的稳定收入和福利保障吸引力比较大，将送外卖作为兼职，应该是更稳妥的安排。”张力均坦言，工作模式的选择，核心是通过灵活安排工作时间，使收入实现最大化。

兼职工作更要注意劳动保障

新就业形态蓬勃发展，各种灵活的就业模式让更多劳动力实现在各行业间流动。《2020上半年骑手就业报告》提到，疫情期间骑手工作吸纳了大量二产、三产从业人员，其中，35.2%的骑手曾是工厂工人。

“跑外卖也要有经验。”程林文告诉记者，送外卖可以增加额外收入，但这份兼职没有想象中那么简单。他回忆道，“曾经在送餐时忘记锁外卖箱，导致外卖被偷，也遭遇过送餐路上爆车胎，导致送餐超时。”有过这些教训后，他给自己的外卖箱单独加锁，每次出发前都要做好充分检查，这样才能放心出发。

对此，业内人士分析认为，外卖配送行业由于门槛低、时间灵活，成为许多工厂工人的兼职选择，但行业本身发展并不成熟。骑手不愿离厂，说明了工厂工作在职工劳动保障、技能培养等方面的优势，这也是外卖配送行业需要完善的地方。同时，工人也需要注意长时间劳动带来的疲劳和潜藏的安全隐患。