短剧带来惊喜，也影响着传统影视剧市场

来源：解放日报

作者：郭梅

2022年开年推出的电视剧《开端》十分火爆，“无限流”“准备药检”“卡农”“司锅姨”等众多该剧热梗多次登上微博热搜。而更引人注意的是它仅仅15集，在短短三星期内迅速播完，却让不少网友大呼其完结后自己变得“空虚”。

与传统的大热剧相比，《开端》的集数显得不那么“合群”。作为一部悬疑剧，只15集的《开端》不仅做到了悬疑剧该有的高密度、快节奏叙事——在第8集就直接告知了观众真正的凶手是谁，剧情不仅不吊观众胃口，甚至“雷厉风行”。其中还穿插了小人物视角——包括想为儿子送上新鲜西瓜的瓜农、想用见义勇为奖来支撑生活的老焦、想还女儿一个真相的陶映红，等等。不仅没有烂尾，还让观众大呼过瘾。

其实，从早几年的爱奇艺迷雾剧场开始，中国悬疑片已越来越倾向于短小精悍，如《沉默的真相》《隐秘的角落》等。悬疑剧重在叙事节奏，短剧相较于传统影视剧来说，因为篇幅大量缩减，更需要创作者取其精华、去其糟粕，这就不难理解为什么近年来优秀的悬疑剧都偏向于短剧形式了。而且，除了这类在剧集上缩短的短剧，它还有另一种形式，如腾讯视频新开的栏目“下饭短剧”在时长上进行缩减。

短剧到底是什么

去年11月的一个数据显示，短剧日活跃用户达到2.3亿，可见它已逐渐进入大众视线，成为影视剧市场的一匹黑马。

短剧的定义其实暂时还不明确，很多人认为短剧是一集时长小于5分钟，并具有一定故事连贯性的视频。这一类短剧其实是在短视频流行的基础上衍生而来的。但窃以为，与现在的长篇传统影视剧相比，时长没有太多变化(40分钟左右)，但集数减少(20集以内)的剧，节奏快、情节紧凑、爽点多的，也可算作短剧的一个类型。换言之，时长少或集数少，二者居其一便可称作短剧。

流行于“倍速播放”时代

近年来，《开端》《隐秘的角落》《大妈的世界》等作品的大受欢迎，都是对短剧的数量与质量在逐步提升的明证。短剧的日渐走红，究其原因，首先离不开内容质量的提升，其次也与观众生活习惯的改变息息相关。

毋庸置疑，短剧的兴起离不开碎片化生活这个话题，而碎片化生活更是当代年轻人逃不开的标签——外界生活的压力与高频的节奏，使年轻人无法长时间专注于摄入文字或长视频，“看书十分钟，手机俩小时”“不开倍速看不下去”，于是，短视频应运而生并大行其道。显然，相较于长视频而言，短视频更加符合当代年轻人的观影习惯——比起完整观看一部影片或影视剧，不少观众更倾向于通过观看解说视频而快速了解剧情。短剧就是在短视频的基础上发展而来，比起动辄四五十集的传统剧，集数少、时长少的短剧更能吸引年轻观众。

另一方面，社会的不断发展不仅使人们的时间分割越来越碎片化，娱乐方式也越来越多样化，游戏、网文、剧本杀等令人目不暇接，影视剧不再是人们的唯一选择，观众没有足够的耐心完整追完一部剧，“倍速播放”成为常态，短剧亦大受欢迎。

截然不同的观看体验

“明明一集能讲完的故事，硬是被拖成了十集。”从前几年的大热剧《楚乔传》《香蜜沉沉烬如霜》到去年的《扫黑风暴》，都存在后期剧情拖沓注水而被观众诟病的现象。

而短剧由于篇幅的限制，要求它必须在快节奏和高密度叙事中展现一个完整的故事，客观上大大降低了剧情注水的可能性。以《开端》为例，15集的篇幅不仅描述了主角寻找爆炸真相、与警察斗智斗勇的故事，也展现了小人物们的喜怒哀乐。而要在有限的集数里完整展现故事，更需要创作者把握好叙事节奏，让观众没有喘息的余地——第一集由女主交代剧情背景，第二、三集男女主联手阻止爆炸，第三到第八集寻找真凶，之后他们尝试自救，情节紧凑，一集一个爆点，观众根本不会产生疲劳感。可以说，短剧的兴起其实是观众对注水剧的一种抵制，与其说它是“浓缩的精华”，不如说是它“迫使”传统剧剧情更加紧凑、突出重点。换言之，它不是缩减传统剧的内容，而是原本这些内容就可以在少量的集数里演绎完成。

相较于传统剧，如何在短集数里讲好完整且吸引人的故事，正是未来短剧最需注重之处。

今年初，没有爆火却收获无数口碑的短剧《大妈的世界》，让观众强烈感受到短剧正在努力往“精品”方向努力前进。该剧每集仅约5分钟，在以颜值、狗血、恋爱为主要关键词的短时长短剧中，这部“宝藏神剧”却聚焦于老年人群体，用幽默搞笑的方式展现了保健品推销骗局、年轻人追星、阴阳合同等热点社会现象。每集虽仅几分钟，但故事精彩、笑点密集、讽刺现实，获得了“希望变成日播剧，365天都播”的高口碑。

优秀的短剧，往往“爽点”频出。这里的“爽点”，首先在于剧情紧凑、不拖沓，使观众看完的第一感觉就是“爽”！其次指其内容为观众所喜闻乐见。这一类主要指时长较短的短剧，流行于短视频App，相较于传统剧而言其“爽”点密集，如仙侠剧《这个少侠有点冷》共25集，每集约2分钟，在一共不超过一小时的剧情里集齐了入魔、失忆、因爱生恨等传统仙侠剧的热门元素，做到了两分钟一个观众最期待的“爽点”。

不过，“爽点”虽是短剧爆火的原因之一，但靠“爽点”带来热度的短剧往往如昙花一现，来得快去得也快。换言之，“爽点”是吸引观众看短剧的原因之一，却并非短剧进入主流视线的必然条件。前路漫漫，对于创作者来说，短剧更考验对内容的创新与改变，优秀高质的短剧目前仍然稀缺。短剧要真正进入主流内容市场，尚需准确把握自身定位，不断探索与改进，以精简的节奏讲出真正创新的故事。

给传统影视剧创作带来挑战

短剧的兴起给传统影视剧创作带来了挑战，也带来了创作的突破点：

1.传统影视剧的破局之路

从2013年的《万万没想到》开始，短剧就已在观众的视野中出现，此后却是一段很长的空窗期，直到抖音、快手等短视频App兴起后，短剧才重新回归，并逐渐成为一种潮流。我们相信，随着时代的发展和年轻人观影习惯的嬗变，短剧必然会成为一种新型观剧模式，并进而影响传统剧市场。

换言之，未来传统影视剧集数变少将是必然趋势。究其原因，除了广电局拟规定的“限集令”，在政策上对注水剧进行限制之外，观众逐渐习惯短剧的快节奏风格后，也很难再去“忍受”传统剧的长篇大论。所以，顺应观众观影习惯的变化，是今后传统剧的一条破局之道。

2.剧情是关键

当然，传统剧也并非一定是越短越好。观众爱看短剧的根本原因是希望看到精简的主干剧情，而不是缺斤少两的故事。所以，传统剧应该寻找与短剧的差异化——短剧力求精简快节奏，传统剧则可追求进一步充实、创新剧情。如《甄嬛传》长达76集，因为做到了情节上一环扣一环，细节上高质量展现，所以有口皆碑，而且，把它拍成短剧显然是不可能完成的任务。归根结底来说，长短剧侧重点不同，但吸引观众的永远是合理的节奏和优秀的剧情。

3.激发更多的可能性

综上所述，《甄嬛传》永远拍不成短剧，而短剧拍成长剧则有注水嫌疑，所以短剧和长剧各有千秋，并没有哪方更胜一筹。换言之，短剧不可能代替长剧，而只可能促使长剧删减不必要的剧情，使内容和节奏更加贴近观众的需求。一言以蔽之，未来无论短剧还是传统剧都需要更高的质量，走精品化路线。

短剧能够进入主流市场的根本原因，是顺应了当代年轻人的生活风格，以及表达的短平快和内容质量的提升。短剧的核心要素其实并不在于时长，而在于剧情紧凑不拖沓。

总之，短剧的兴起是为传统剧敲响的警钟，它体现着观众欣赏习惯的变化和对枯燥注水剧的强烈抵制。有人说短剧的火爆是艺术的消失，但我们不能否认短剧的质量也正在提升。可以确信，短剧与传统剧的互相影响将给未来的影视创作带来更多的可能性。