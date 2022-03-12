为啥我们越不动就越不爱动？

来源：中国科学报

一项新研究表明，缺少运动可能会使人体内一种重要的蛋白失去活性，进而导致运动变得更难。

英国科学家发现，使Piezo1蛋白（一种血液流动传感器）失去活性，会降低输送血液到肌肉的毛细血管的密度。

研究小组发现，血液流动受限意味着活动变得更加困难，并可能导致运动量减少。他们说，这一结果有助于从生物学上解释为什么运动越少，越难运动。相关研究近日发表在《临床研究杂志》上。

这些实验是在小鼠身上进行的，但人体也有Piezo1蛋白，表明同样的结果可能会在人类身上发生。

研究主要作者、利兹大学医学院博士后Fiona Bartoli说：“锻炼可以预防心血管疾病、糖尿病、抑郁症和癌症。不幸的是，许多人由于受伤和使用电脑等原因没有进行充分的锻炼，这使人们面临更大的患病风险。人们锻炼得越少，身体就越不健康，这常常会导致恶性循环。”

“虽然运动的很多反应是已知的，但运动的好处最初是如何在分子水平上被触发的仍然是个谜。”Bartoli说，“通过运动保持Piezo1活跃，对我们的身体表现和健康可能是至关重要的。”

在实验中，研究人员比较了两组老鼠的运动表现：一组是对照组，另一组是Piezo1失活10周的实验组。从行走、攀登和跑轮活动来看，后者的活动水平显著降低。这表明Piezo1在维持正常身体活动方面发挥着重要作用。

研究人员考虑了实验组小鼠是否对运动不那么感兴趣，但他们发现两组小鼠的活动量或持续时间没有差异。实验组小鼠每次锻炼的跑轮转数更少、跑步速度更慢，这表明其运动能力较低而不是兴趣较少。

“我们的工作为Piezo1的作用和身体活动之间的联系提供了新线索。很多人已经知道Piezo1在血管发育中的作用，但对其在成人血管维护中的作用知之甚少。”论文作者、利兹大学医学院教授David Beech说，“我们的发现也提供了一个机会来思考如何用新方法治疗肌肉功能丧失，激活Piezo1可能有助于维持运动能力。”