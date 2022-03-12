监管加码，剧本杀或将上演“大逃杀”

来源：雷达财经

作者：李亦辉

这两年爆火的剧本杀，已成为时下中国年轻人最喜欢的娱乐方式之一。

据第三方报告显示，2021年中国剧本杀市场规模已达170.2亿元（人民币，下同），预计到2022年剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元。但行业繁荣的同时，也伴随着黄暴血腥的内容、盗版侵权、良莠不齐的剧本等问题。

3月8日，《上海市密室剧本杀内容管理暂行规定》正式发布，这是全国首个正式将密室剧本杀纳入管理的地方法规。《规定》中对剧本内容登记审核流程、经营活动的禁止行为、消费者适应年龄等方面作出了规范。

在今年全国两会上，多位全国人大代表、政协委员提议，应将野蛮生长的剧本杀行业纳入监管范畴，从准入门槛、版权、内容导向方面建立针对性监管措施。

业内预计，随着监管与约束时代到来，剧本杀行业将迎来洗牌。

剧本杀为何火爆？

资料显示，剧本杀一词起源于西方宴会实况角色扮演“谋杀之谜”。玩家先到实景场馆，选择人物角色，阅读人物对应剧本，由DM（游戏主持人）引导玩家进行多轮搜集线索，最后找出活动里拿了“凶手”剧本的玩家。

2016年，芒果VT的推理类综艺节目《明星大侦探》的播出，与该综艺节目形式类似的剧本杀开始广为人知，逐渐在年轻消费群体中得到普及。

调研机构艾媒咨询数据显示，在2021年上半年中国消费者偏好的线下潮流娱乐方式中，剧本杀以36.1%的投票率位列第三，仅次于看电影和运动健身。

某种程度上，剧本杀是狼人杀游戏的“故事升级版”，更加依赖剧本质量和沉浸体验。但不同于狼人杀的玩法相对简单，容易让玩家失去新鲜感，剧本杀以推理为核心，加以故事情节的还原、演绎，为年轻人提供了一种全新的娱乐体验和社交氛围。

之所以说是社交平台，是由于剧本杀拼本时所带来的天然社交功能。所谓拼本就是当凑齐一场剧本杀的人数不够时，店主有帮忙凑人的义务，因此一场剧本杀中经常会出现陌生玩家一起游戏的情况。

在一场游戏中，互为陌生人的玩家之间的角色可能是恋人，也可能是仇人。随着剧情深入，玩家需要花费4、5个小时，如果是一些硬核推理本，可能耗费8、9个小时来来演绎故事。

一场剧本杀下来，原本的朋友关系会加深，原本的陌生人则可能成为朋友，甚至进一步发展为恋人，这是剧本杀最吸引年轻人的地方之一，便于拓展社交圈子。现实中，通过玩剧本而成为朋友甚至发展成恋爱关系甚至结婚的例子不在少数。

拓展社交之外，一些玩家也热衷于剧本杀的沉浸式表演。

为了能让玩家更好的沉浸在剧情体验中，剧本杀的场景、摆件陈列、服饰、道具、灯光光影的氛围效果都相当重要，“穿越”到一个崭新的世界，融入故事、带入角色，更加增强了这种逼真感。

为满足玩家沉浸式表演需求，剧本杀已经从最初的推理探案发展到现在的阵营对抗、沉浸演绎和机关解密等类型。

目前，剧本杀有线上App和线下实体店两种玩法，其中实体店又有两类，相对安静的棋牌室和装修精美、道具配合的沉浸式线下馆。

据《2021实体剧本杀消费洞察报告》，2019年全国剧本杀门店数量由2400家增长到了1.2万家，2021年已经突破3万家。

随着众多玩家和商家的加入，剧本杀逐渐成为一门具备规模的生意。艾媒咨询数据显示，2020年中国剧本杀市场规模已达117.4亿元，预计到2022年中国剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元。

剧本杀的想象空间及发展方向超越了传统桌游，已经产业风口形成，资本开始大批量涌入。

2018年10月，“百变大侦探”获得了数百万元天使轮融资；同年11月，“我是谜”获得了千万元Pre-A轮融资，投资方为魔量资本。

2021年7月下旬，“推理大师”成功完成千万级美元Pre-A轮融资，投资方是梅花创投；2022年2月中旬，“推理大师”获网易资本数千万人民币融资。

企查查数据显示，2021年剧本杀相关的融资事件共计8起，涉及项目共8个，披露的融资总额超0.88亿元。

上市公司方面，国内剧本杀鼻祖芒果超媒推出沉浸式娱乐项目MCITY，并在长沙、上海开出实体门店；金逸影视已在广州试点引进剧本杀；万达电影已在北京、上海部分影城举办剧本杀活动及演出。

芒果超媒相关人士介绍，门店客流表现不俗，未来将基于公司完整的内容生态产业链，来为剧本杀门店进行引流。

乱象迎来政策监管

剧本杀行业经历了一轮野蛮生长，但不规范的发展也为乱象滋生提供了土壤。

目前，剧本杀仍处在发展期，进入门槛低的特点决定了水平参差不齐的商家涌入这个行业。

随着竞争日趋激烈，由于没有明确的审核标准，一些商家为迎合消费者的感官刺激，在购买或者自行提供的剧本中加入暴力、灵异甚至色情等元素，以达到吸引眼球的目的；还有剧本店要求DM颜值要高，利用这类“打擦边球”的方式吸引玩家。

然而，剧本杀面向的顾客群体偏年轻化，有时也会有未成年人。艾瑞咨询数据显示，有超过55%比例的“00后”群体参与过相关的线下新娱乐。

一位长沙剧本杀的负责人表示，“现在市场上的剧本数量庞大，但质量良莠不齐，剧本同质化严重、情节缺乏逻辑，不适合全年龄段的玩家。”

好的剧本，在剧本杀行业是稀缺资源。据了解，在国内每年的剧本杀展会上，都会有来自不同城市的上百家门店争夺剧本，再加上剧本杀行业中，本来剧本创作者就是以兼职居多，优秀剧本的数量更是稀少。

但在实际经营中，部分店家为降低成本，低价购买社交软件转发的剧本盗版链接、电商平台售卖的盗版剧本，给正版剧本使用传播权益和整个行业健康发展造成伤害。

一些别有用心的玩家，也让剧本杀游戏变了味。据财联社的采访，部分玩家热衷于玩剧本杀的动机不一，有的直言“有机会脱单”、“能接触不同异性”等。某位玩家透露，有时因剧情需要，异性玩家还需进行暧昧的肢体接触、现场饮酒等。

针对剧本杀的种种乱象，在今年地方两会期间，对于加强行业管理的提案也多了起来。

一位来自上海的人大代表建议，相关职能部门应加强对剧本内容的审核，结合未成年人身心特点，指导经营单位对故事剧本、场景、情节等进行分级管理。

江苏省两会上，也有建议提出加强剧本杀、密室逃脱等新型游戏场所的经营管理，以解决目前有的经营场所存在的疏散指示标志不规范、无应急照明设施、灭火器配置不够等问题。

在剧本的版权方面，有委员建议从版权入手来引导“剧本杀”新业态的健康发展。通过平台对“剧本杀”前端版权进行登记、审核，版权交易透明化，在避免剧本版权纠纷的同时，把一些正能量、弘扬主旋律的剧本引进来。

与此同时，各地方相继出台规范措施。1月6日，重庆市文化旅游协会发布了《关于发布沉浸式剧本娱乐行业负面清单的通知》，其中指出不得有恐怖、残忍、暴力、色情、低俗，摧残工作人员或消费者身心健康的表演、游戏方式；不得以偷拍偷录等方式，侵犯剧本版权及侵害他人合法权益。

1月13日，上海市出台《密室剧本杀内容管理暂行规定》，规定明确，经营单位应当自剧本上架之日起30日内，将自审后的剧本向所在区文化和旅游局备案登记；对不适宜未成年人参与的密室剧本杀活动，经营单位应当在显著位置或活动前予以提示，并不得允许未成年人进入。

此外，辽宁和天津两地也发布了试行和征求意见稿。

行业或将展开大洗牌

行业人士认为，随着监管政策的到来，剧本杀也来到一个必经的阶段：规范与洗牌。

美团发布的《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，超过九成的剧本杀商户选择入局的动因是通过剧本杀来创业打造自己的独立品牌，但同时剧本杀行业的连锁化程度较低，78%的商户仅开出单店。

剧本杀的业务模式也决定了其盈利上限，有从业者表示，在理想的情况下，一个有5间房的场地，每个房间每天最多3场，一天下来也就15场。这还是在节假日的情况下，如果遇到疫情影响或者同行竞争，工作日里可能只有一场或者没有。

面对生存和监管压力，一些入行早的店家已经转型做发行商，向产业链的上游靠拢。这是由于目前门槛较低的实体店玩家涌入过多，对剧本需求激增，但供给却存在缺口。

公开信息显示，2021年剧本杀消费需求增速达3800%，店家每年对剧本的需求量在6-8万套，而剧本的产量上限只有1-2万套。

但这条路也不好走，一个剧本对应一个创意，要满足市场每年至少6万套剧本，创作出6万个创意并不现实，这也是目前市场上好剧本稀缺，“撞梗”不断的原因。

坚持下来的店家，看好剧本杀的市场前景，配合监管积极转型。比如将剧本杀与教育结合，市场上出现的抗战主题《兵临城下》、外交悬疑主题《外交官》、反电信诈骗主题《来电》等剧本，正是这样的尝试。

上游的发行商，在政策来临之前，积极为剧本申请刊号，以防止被认定为非法出版物而被强制下架。而政策对正版剧本版权的保障和维护，也让剧本编剧迎来了职业的春天。

一位从业者坦言，政策适当引导有利于行业健康发展，同时随着监管利剑落下，这个行业的内容生态和产业链条将进行一次大洗牌与重构。