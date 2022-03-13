自媒体上的考古圈亮点十足

来源：光明日报

作者：李韵 吴宜洁

北大文物修复员的办公环境是什么样子？3000年前三星堆的手艺人到底怎么制作出精美的金面具？文物大省河南省的考古队领队每天都在挖什么？……一个个有亮点、有趣味的考古相关的热门话题牢牢吸引着大众的视线。

这些话题的发起人，并不是官方团队，而是活跃在各大网络平台的自媒体账号。如今，互联网技术的高度发达推动了自媒体传播的大发展。在这样的信息时代，对于考古热点，无论是业内还是业外，普通的个体也能发出属于自己的精彩声音。

业内人士利用自己的第一手资料为公众掀开考古、文物工作的“神秘面纱”。他们积极活跃地展示自己平时进行田野调查、考古发掘、文物修复、博物馆策展等方面的工作，用专业的知识对于相关知识进行解读和科普。同时，直面广大网友们对于本行业的诸多好奇和猜测，为大家拨云见日。这个过程中，也轻松打破了人们的刻板印象，不知不觉之中拉近了“考古这件事”与大众的距离。比如b站的up主“王乐仙”，现实中是北京大学考古文博学院从事文物修复的工作人员。人们在他创建的“我在北大修文物”视频系列中，可以看到他的办公环境、各类文物的修复过程、北大文博在读学生的实习地等。再如微博的博主“考古队小队长”，现实身份是河南省文物考古研究院考古发掘队的领队。他时不时分享自己的考古发掘日常，诙谐地科普一些专业知识，考古发掘现场也变得有趣起来。

业外的人们，则更多从自己兴趣出发，灵敏地发现富有价值的传播点。他们发挥自己的智慧，以别出心裁的方式进行趣味解读。往往紧跟热点，另辟蹊径，做出的成果让人有耳目一新的感觉。此外，因为他们的关注点不局限于专业人士的研究点，时常剑走偏锋，“顺路”有所新发现。比如，颇有名气的手工区up主“才疏学浅的才浅”，以制作游戏、动画中许多经典道具走红。在2021年他连续复原了三星堆遗址出土的黄金面具和金杖，引起了网友们的热烈讨论。他猜测古人在当时的条件下可能采用的技艺，尽可能还原制作过程，复原成本也是高达数十万，因此过程很是抓人眼球。此外，他还发现了平时容易被人忽略、古蜀人制作金杖花纹时的细节，这些或许还能为专业的研究提供思路。

业内业外的人们发挥了各自所长，通过自媒体的传播方式，满足了公众们不同层次的文化需求，引起了大家的共鸣，使得这些文博话题背后的文化内涵更具吸引力。同时，我们也可以看到，真正能受到公众的欢迎的自媒体账号，并不是靠哗众取宠地快餐式输出，而是往往结合了专业度和趣味性。他们自身具备一定的专业知识储备，在内容制作时，还会对背景知识进一步了解。在形式上，力求转化成大众喜闻乐见的方式，通俗易懂，且易于传播。比如，up主“悟空的宝箱”之前以讲述上古神话传说为主，2021年也开始做考古遗址知识的传播，讲解殷墟遗址、良渚遗址等，收到了网友的不少点赞。他的讲解风格平实有趣，脉络清晰，而且非常注重细节描绘，在视频中做了很多指示线、图标，很是方便观看理解。这反映出他制作内容时，秉持了认真考据的态度，查阅过大量资料。

流量的时代里，只要有亮点、有独特性，个体发布的内容，就有可能引起网友的关注和讨论，形成有效传播。来自业内业外的自媒体，发挥着各自的优势，有态度，有创新，让一个个热点更加精彩纷呈。

作者李韵和吴宜洁，分别为光明日报记者和首都师范大学历史学院硕士生