临期生鲜能否成为新风口？

来源：北京日报

随着反对食品浪费成为社会共识，临期食品市场日渐升温。近日，北京市场上首次出现主打生鲜的奥特莱斯店，售卖的几乎都是临期生鲜，由于价格比普通商超便宜不少，吸引了大量市民光顾。目前，这样的生鲜奥莱店已开进不少一二线城市，大有连锁扩张势头。但在体验新业态的同时，人们也呼吁，临期食品要想持续发展，需格外关注质量问题，统一的监管标准亟待建立，以保障“舌尖上的安全”。

高性价比临期生鲜受青睐

上午10点，记者走进通州区群芳园小区门口新开的生鲜奥莱店，此起彼伏的叫卖声让人感受到浓浓的烟火气。

家住附近的吴阿姨领着自己的孙子来买菜。“自从这家店开了，我就很少去其他地方买菜买肉了，价格真的非常划算。”吴阿姨的菜篮子很快装满了一半。

记者了解到，这家生鲜奥莱店是盒马开设的新业态。此前，为了迎合消费者对新鲜的追求，其“日日鲜”系列承诺只销售一天。开设生鲜奥莱店，给当日下架的“日日鲜”食品和其他临期商品提供了专卖渠道。“这些生鲜产品依然在保质期内，质量也有保证。”生鲜奥莱工作人员介绍，店里依据不同品类、不同商品的有效期设置不同折扣，整体价格会低于同等品质产品的市面平均价格，部分商品的价格比盒马鲜生门店便宜一半。

记者对比发现，普通盒马鲜生门店售卖的草莓500克39.9元、300克29.9元，相比之下，生鲜奥莱店里的同款草莓500克16.8元、300克9.9元，便宜了六成左右，虽然没有刚上市的草莓新鲜，但卖相基本能接受，因此成为店里的抢手货。

大量临期食品不再流向垃圾桶

2019年，一名网友在晚上9点半后，曾亲眼目睹了盒马“大规模下架临期食品并扔掉”的场面，对大量扔掉的食物感到惋惜。这名网友将现场画面在微博发出后，引发大量网友热议。

随后，不少消费者发现，盒马开始在闭店前进行打折促销。

盒马方面表示，开出生鲜奥莱这个新业态，一方面是为了帮助减少门店和加工中心的损耗，另一方面是为了打入下沉市场。不过，对于生鲜奥莱的实际效果和未来开店计划，目前还未透露更多信息。

艾媒咨询调查显示，中国相当一部分人群对商品价格具有很高的敏感性，临期食品市场潜力巨大，2020年中国临期食品消费者年龄为26岁至35岁的占比47.8%。在中国人民大学副教授王鹏看来，生鲜奥莱除了自营商品，还可以进行更大范围内品牌资源的整合，一方面可以满足市场需求，提升居民生活品质，另一方面可以实现企业利益最大化，实现互利共赢。

精细化管理保障食品安全

对于临期食品，人们最担心的就是质量问题。不过，究竟多久才算临近保质期？对于临期食品应该如何管理？目前还没有统一的国家标准。

据超市从业人士介绍，处于保质期内的食品在储存得当的情况下，一般来说可以放心食用，但如果在销售过程中不符合相应的储存条件，即使在保质期内也可能变质。临期食品市场如果要可持续发展，需要格外注意食品安全以及精细化管理，避免临期变过期。