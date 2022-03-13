中国“考研热”“考研难”短期难降温

来源：北京青年报

作者：任孟山

3月11日，中国教育部发布《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》，这就是通常所说的“国家分数线”。各招生单位将根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》，在国家分数线的基础上，自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的要求。

国家分数线一公布，近段时间以来关于“考研热”与“考研难”的话题，再次上了热搜。特别相较去年的国家分数线，今年不少学科门类的总分基本要求都提升了不少。以新闻传播所在的文学门类为例，对A类考生的总分要求达到了367分，比去年提高了12分。整体而言，除了农学和军事学跟去年持平，其他门类涨超10分的比比皆是，即使人们印象中不够热的哲学，也达到了314分，比去年高了15分。

面对如此涨幅，不少考生大呼“太卷了”！有调侃者言：“还是得读书，读书破万卷。”从全国研究生报考人数的数据来看，这个涨幅似乎也不太奇怪，水涨船高是正常现象。2021年考研报名人数为377万人，今年是457万人，增加了80万人，增幅21%，确实是大幅度增长。2020年的报考人数首破300万大关，是341万人，也就是说，两年涨了116万人。如果再往前看数据，2017年首破200万大关，是201万人，五年后的今天人数翻番，几乎是两三年就涨100万人。

从这个意义上讲，考研热并非始于今年，而是一个持续了较长时间的现象，只是近两年呈现加速迹象，因此更令人关注。一个现象的出现，往往是多种因素叠加的结果，考研热也是如此，比如众所周知的就业因素，还有整个社会对高层次人才的需求。原来很多本科生即可胜任的工作，现在大都需要研究生来加盟。

一个经常被谈及的案例是，中学教师岗位有很多硕士和博士应聘，而且是名校毕业生，其中还不乏海归硕博士。从整体上看，这类所谓的“大材小用”，对中国的教育质量提升有促进作用。受过研究生层次教育的就业者，熟悉学术研究中的各种流派，知道不是什么东西都有标准答案，看待社会和个人的时候，往往能更包容、更多元，为创新提供了更好的思想打底条件。

如果放眼世界，2020年开始的全球新冠疫情，造成了国家间人员流动的诸多不便，原本能够在其他国家觅得留学机会的同学，权衡之后很多选择了在国内深造，使得近两年考研人数提升明显。当然，还有考研人自身的个体因素。伴随经济社会对学科交叉融合人才的需求提升，一部分同学决定跨专业考研，还有一部分是在社会上短暂工作后决定回炉重造，或者有了新视界，甘心回校另求新学。不管是什么原因，确实让考研热了起来，也“卷”了起来。

如果把目前研究生招收数据和考研人数增幅做对比，可知“考研难”不只是一种感觉。据教育部发布的《2020年全国教育事业发展统计公报》，2020年全国共招收研究生110.66万人，其中博士生11.60万人，硕士生99.05万人。据教育部发布的《2021年全国教育事业统计主要结果》，2021年全国共招收研究生117.65万人，其中博士生12.58万人，硕士生105.07万人。两相比较，2021年中国招收硕士生较2020年同比增长6.08%，而报考人数增幅则是10.6%。今年较2021年的报考人数增幅是21%，恐怕不能设想招收人数增幅也能如此——据央视报道，今年全国招收硕士生110万人左右。

在此背景下，有全国政协委员提出“改革硕士研究生招生考试模式为申请审核制”，引发社会热议。在分数水涨船高之际，如何超越分数选拔人才自然会被提上议程。类似建议主要是在如何选拔人才、改革评价方式上做文章，没有触及更多社会层面的问题，而对于“考研热”“考研难”，社会层面应做更深入思考。比如，有些就业门槛原本不必是硕士层次，更不必是带有211、985、双一流等各种帽子的高校的硕士生。

当前需要面对的现实是，上述各种造就“考研热”“考研难”的因素，使得“考研热”“考研难”还会持续一段时间，短期内很难降温。经济在发展，社会在进步，国民整体素质在提升，大家对高学历的需求也是顺理成章之事。所有努力奋斗、追求进步的考研人都值得尊重，不要动辄批评考研人是在“凑热闹”。

当然，面对“考研热”“考研难”短期难降温的现实，长时间投入考研而无法取得预期结果的考研人，还是要理性看待考研之事，计算投入与产出之间的收益可能性。毕竟这是以“年”为单位计算的事项，时间成本要高过其他很多成本。

作者是中国传媒大学教授、博导

