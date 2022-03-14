将有300万考生落榜，真的是考研太难了吗？

来源：澎湃新闻

作者：熊丙奇

300万考生将落榜，“考研太难了！”

3月11日，2022年中国考研国家线公布。除少数专业外，分数线普遍大幅度上涨，有的专业涨幅超过10分。比如，与2021年相比，A区学硕历史学、艺术学上涨15分，哲学、教育学、法学上涨14分，经济学、文学、管理学上涨12分。相关话题冲上热搜，“考研难”也再次引发热议。

那么问题来了：国家线上涨，就等于考研变难了吗？

按照国家线划线规则，在招生计划增加的情况下，今年国家线对应的考生名次，其实比去年国家线对应的考生名次低。而之所以国家线上涨，主要原因是考题难度更低或者考生的整体考试成绩有所提高。研考和高考一样，上线、入围复试，不是看分数，而是看在所有报考考生中的排名。

从研究生招生计划角度看，研考其实变得更简单。中国硕士研究生招生人数，2021年已经达到105.07万人，比2015年硕士生招生规模（57.06万人）增加了近一倍。今年硕士研究生招生就是保持小幅增长，招生计划也会超过110万。如果是按扩大20%划定分数线，上线的学生将有132万。

但即便如此，还是会有大量的学生不能“上岸”，因为2022年的考研报名人数为457万。算下来，就会有300万左右的考研生落榜。对于这300多万落榜生来说，考研自然很“难”。

对此，有人认为，考研难是因为考研人数快速增加，而研究生招生规模增加跟不上报考人数的增加，造成硕士研究生录取率较低。于是，面对学生日益增长的考研需求，应该扩大研究生招生规模。

这种看法是必须警惕的。扩大研究生招生规模，确实会让更多考研生“上岸”。可是，怎么保障生源质量与培养质量？不考虑生源与培养质量保障的扩招，就是在给研究生教育注水，会导致研究生教育贬值，并助推学历高消费问题。

在硕士研究生招生已经超过百万时，还在感慨考研难，真正的问题或许是，报名参加考研的学生中，有相当部分是被裹挟到考研之中。这不但让考研变得异常火爆，而且也误导他们的学业发展，影响他们的求学与就业。

不少地方本科院校的学生一进大学，就被学校教育要考研，把考研作为第二次高考，考进名校，实现身份的转变。这貌似是在激励学生上进，但是这种教育却是偏离学校的办学定位的，这些院校应该以就业为导向培养学生，却变为以学历为导向。

在学历导向下，不少学校就围绕考研组织教学，学生也只关注考研科目的学习。调查显示，有的地方本科院校选择考研的学生超过90%。而很多学生也表示，除了学习几门考研科目内容之外，大学里没有学到什么。

这是应试考研的必然结果：围绕考研教学，边缘化非考研科目教学，提高了考研科目成绩，却影响整体本科教育质量，以及研究生生源质量。而只学考研科目，缺乏就业竞争能力的学生，也很难找到工作，考研就又变为他们“最适合”的就业避风港：明年再考……陷入低效循环。

所以，一些大学还是要认识到，过分鼓励学生考研，会导致人才培养结构的严重失衡，以及大量的教育浪费。

而要引导学生理性考研，关键有二。一是，所有高等学校坚持自身的办学定位，尤其是体量最大的地方本科院校，应该回归职业教育定位，以就业为导向培养高素质应用型人才，给学生完整的高质量本科教育，而不是把学生都“教育到”走考研这条路。

二是，必须扭转唯学历、唯名校用人导向，治理社会存在的学历高消费现象。今年的政府工作报告第一次提到，“要坚决防止和纠正性别、年龄等就业歧视”，并根据代表委员的意见，增加了“学历歧视”和“公平就业环境”等内容。这反映了国家对公平就业的重视。

所以，综合来看，“考研难”或许只是一个表象，解决问题的关键在就业，而解决就业的关键在高校教育，尤其是本科教育上。